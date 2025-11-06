Millennium-teknologiapalkinnon nimeämiskausi käynnistyy: haussa innovaatioita paremman elämän puolesta

Millennium-teknologiapalkinto on arvostettu, arvoltaan miljoonan euron suuruinen palkinto, joka keskittyy teknologisiin innovaatioihin paremman elämän puolesta. Voittavat innovaatiot ovat kaupallisesti kannattavia ja perustuvat eettisesti kestävään akateemiseen ja tieteelliseen tutkimukseen. Nyt käynnistynyt ehdokashaku eroaa aiemmista arviointikriteerien uudistuksen vuoksi: tällä kertaa palkinto voidaan myöntää myös tuoreemmille innovaatioille, joita ei ole vielä otettu maailmanlaajuiseen kaupalliseen käyttöön. Uudistuksen tavoitteena on tunnistaa ja nostaa esiin uusia teknologisia läpimurtoja jo varhaisemmassa vaiheessa sekä mahdollistaa niiden kehittämistä eteenpäin.

Rohkeiden ideoiden tuominen käytäntöön vaatii pitkäjänteistä työtä ja näkemystä. Millennium-teknologiapalkinto on kunnianosoitus heille, jotka tekevät uraauurtavaa työtä ratkaistakseen aikamme visaisimmat haasteet ja määrittääkseen tulevaisuutemme suunnan. Aiemmin palkinto on myönnetty eettiselle kantasolututkimukselle, avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmälle, seuraavan sukupolven DNA-sekvensoinnille ja monille muille maailmaa muuttaneille innovaatioille.

Edellinen Millennium-teknologiapalkinto myönnettiin vuonna 2024 Bantval Jayant Baligalle, joka toimii professorina Pohjois-Carolinan osavaltion yliopistossa Yhdysvalloissa. Hänen innovaationsa, eristyshilainen bipolaaritransistori (IGBT), on mahdollistanut merkittävän vähennyksen maailmanlaajuisessa sähkön ja bensiinin kulutuksessa vähentäen globaaleja hiilidioksidipäästöjä yli 82 gigatonnilla viimeisten 30 vuoden aikana.

”Parhaat innovaatiot saavat voimaa yhteistyöstä. Elämme valtavien globaalien haasteiden aikaa, mutta samanaikaisesti lukemattomat ihmiset ympäri maailmaa työskentelevät löytääkseen ratkaisuja näiden haasteiden voittamiseksi. Millennium-teknologiapalkinto edistää elintärkeitä yhteyksiä tutkijoiden, innovaattoreiden ja teknologiasektorin yritysten välillä, auttaen vahvistamaan uraauurtavien ratkaisujen vaikutuksia”, sanoo toimitusjohtaja Maija Liiri-Virmiala Tekniikan Akatemia -säätiöstä, joka jakaa Millennium-teknologiapalkinnon.

Organisaatiot, yritykset ja yksityishenkilöt voivat nimetä ehdokkaita palkinnon saajaksi verkkoportaalin kautta. Ehdokkaan valinnassa toivotaan harkitsemaan monipuolisista taustoista tulevia henkilöitä ja tiimejä.

Lisätietoja:

Maija Liiri-Virmiala

Toimitusjohtaja, Tekniikan Akatemia -säätiö TAF

maija.liiri@millenniumprize.org

+358 40 704 7000

Millennium-teknologiapalkinto on arvoltaan miljoona euroa, ja sen jakaa joka toinen vuosi itsenäinen säätiö Tekniikan Akatemia TAF. Palkinnon suojelija on Suomen tasavallan presidentti. Palkinto on jaettu vuodesta 2004 alkaen. Kolmelle palkinnonsaajalle on myöhemmin myönnetty Nobel-palkinto.