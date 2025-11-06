Millenniumpriset för teknologi öppnar sin nominering gällande innovationer för ett bättre liv

Millenniumpriset för teknologi är ett pris på en miljon euro som premierar teknologiska innovationer för ett bättre liv. De prisbelönta innovationerna är kommersiellt gångbara och bygger på etiskt hållbar vetenskaplig forskning. Denna utlysning skiljer sig från tidigare genom en ändring i bedömningskriterierna; priset kan nu även tilldelas revolutionerande innovationer som ännu inte har fått global kommersiell spridning.

Att förverkliga djärva idéer kräver både uthållighet och vision. Millenniumpriset för teknologi hedrar innovatörer som övervinner alla hinder för att forma framtiden på nytt. Priset har tidigare tilldelats världsförändrande innovationer såsom etisk stamcellsforskning, ett öppet operativsystem och nästa generations DNA-sekvensering.

Det senaste Millenniumpriset för teknologi, år 2024, tilldelades professor Bantval Jayant Baliga vid North Carolina State University, USA. Hans innovation, Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT), har möjliggjort en dramatisk minskning av den globala el- och bränsleförbrukningen och därmed reducerat de globala koldioxidutsläppen med över 82 gigaton under de senaste 30 åren.

”Sann innovation bygger på samarbete. Vi lever i en tid med stora globala utmaningar, men samtidigt arbetar otaliga grupper av innovatörer världen över på lösningar för att övervinna dem. Millenniumpriset för teknologi främjar viktiga kontakter mellan forskare, innovatörer och företagsledare, vilket gör det möjligt att förstärka effekten av banbrytande lösningar”, säger Maija Liiri-Virmiala, VD för Stiftelsen Teknikakademien sr, den stiftelse som delar ut priset.

Nomineringar lämnas in via en webbportal. Organisationer, företag och enskilda personer kan nominera kandidater. De som nominerar uppmuntras att beakta personer och grupper med olika bakgrund vid valet av kandidat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maija Liiri-Virmiala

VD, Stiftelsen Teknikakademien sr

maija.liiri@millenniumprize.org

+358 40 704 7000

Millenniumpriset för teknologi är på en miljon euro och delas ut vartannat år av den oberoende Stiftelsen Teknikakademien sr. Prisets beskyddare är Republiken Finlands president. Priset utdelades första gången år 2004. Tre av pristagarna har senare även tilldelats Nobelpriset.