Maanteiden tilaan ja kuntoon kesäkaudella oltiin selvästi viime vuotta tyytyväisempiä myös Kaakkois-Suomessa
Yksityishenkilöiden tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon kesäkaudella 2025 nousi reippaasti vuoteen 2024 verrattuna, selviää Väyläviraston tilaamasta tuoreesta tutkimuksesta.Myös kaakon tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon parani viime vuodesta. Ammattiautoilijoidenkin parissa oltiin hieman tyytyväisempiä edellisvuoteen verrattuna
Tyytyväisyys pääteiden kuntoon on jo aiemminkin ollut hyvällä tasolla Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.
”Tulosten tarkemman tarkastelun perusteella erityisesti panostukset muiden kuin pääteiden päällysteiden korjauksiin parantavat tyytyväisyyttä”, kertoo yksikön päällikkö Tuomas Vasama Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.
Tuloksissa näkyy varmasti ainakin se, että vuonna 2024 päällystettiin yli 4 000 kilometriä maanteitä hallituksen myöntämän lisärahoituksen turvin, runsaasti myös pääteiden ulkopuolella. Tyypillisesti päällystykset näkyvät tienkäyttäjien tyytyväisyydessä täysimääräisesti vasta vuoden viiveellä. 2025 oli toinen peräkkäinen hyvä vuosi päällystysten kannalta”, kertoo teiden kunnossapidon ohjausosaston johtaja Lars Westermark Väylävirastosta.
Tyytyväisyys sorateiden kuntoon nousi, mutta tyytymättömiäkin on paljon
Tutkimuksen tuloksista selviää myös, että vähintään kuukausittain sorateillä liikkuvien keskuudessa tyytyväisyys sorateiden kuntoon nousi sekä keväällä että kesällä. Silti tyytymättömyyttäkin oli paljon, esimerkiksi lähes puolet (49 %) yksityishenkilöistä oli joko tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä sorateiden kevätkuntoon.
Suurimmiksi ongelmiksi sorateillä koettiin reiät, kuopat ja montut sekä yksityishenkilöiden että ammattiautoilijoiden keskuudessa.
”Sorateiden kuntoon on kuitenkin enemmän tyytymättömyyttä kuin muihin palautekyselyn osa-alueisiin. Parannettavaa löytyy myös tieympäristön viherhoidossa ja levähdyspaikkojen siisteydessä.” selventää Vasama tutkimuksen tuloksia Kaakkois-Suomen osalta.
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin ollaan Kaakkois-Suomessa kohtalaisen tyytyväisiä. Tyytymättömyys kohdistuu enimmäkseen niihin teihin, joilla kävelyyn ja pyöräilyyn ei ole omaa väylää, vaan käytössä on tien piennar.
Väylävirasto määrittelee maanteiden kunnossapidon tavoitetason. Palvelutason toteutumisesta huolehtivat alueellisten ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueet, jotka tilaavat teiden kunnossapidon.
Tienkäyttäjätyytyväisyyttä tutkitaan kahdesti vuodessa
Väylävirasto selvittää tienkäyttäjien tyytyväisyyttä kahdesti vuodessa. Toinen tutkimuksista koskee talvikunnossapitoa, toinen taas maanteiden tilaa ja kuntoa kesäkaudella. Tutkimusten tuloksia käytetään Väyläviraston ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueiden toiminnan onnistumisen seurantaan sekä apuna toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa.
Nyt julkaistut tulokset ovat kesäkauden tutkimuksesta, joka toteutettiin 11.8.-29.9.2025. Yksityishenkilöiden tiedonkeruu toteutettiin online-paneelissa, raskaan liikenteen puolestaan sähköisellä lomakkeella. Tutkimukseen vastasi 3 821 yksityishenkilöä ja 1 029 ammattiautoilijaa.
Tutkimuksen koko raportti julkaistaan myöhemmin Väyläviraston verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
- Yksikön päällikkö Tuomas Vasama, p. 0295 021 361, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. ELY-keskus hoitaa elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, liikenteeseen ja infrastruktuuriin sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus kehittää ja tukee taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskus toimii tiiviissä yhteistyöverkostossa alueen, kansalaisten, yritysten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden hyväksi tavoitteenaan elinvoimainen, kestävä ja saavutettava Kaakkois-Suomi.
