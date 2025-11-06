Kysely: Synnyttäneet äidit kaipaavat enemmän tukea

Synnyttäneiden äitien keskuudessa toteutetusta kyselystä käy ilmi, että äidit jäävät usein yksin synnytyksen jälkeisten ongelmiensa kanssa. Vastaajista 67,4 % kertoi, ettei ole saanut tarpeeksi tukea ja neuvoja.

Kun kysyttiin, oliko vastaaja saanut riittävästi tukea julkisesta terveydenhuollosta, 84 % totesi saaneensa sitä liian vähän. Parhaan tuen synnytyksestä palautumiseen vastaajat ovat saaneet yksityisiltä palveluntarjoajilta (53 %) sekä perheeltä, ystäviltä tai läheisiltä (22 %). Neuvoloista parhaan tuen oli saanut 6 % vastaajista. Peräti viidennes vastaajista kertoo, ettei ole saanut tukea keneltäkään.

"On surullista, että synnyttäneet äidit jäävät näin yksin. Neuvolajärjestelmä pitää hienosti huolta lasten kasvusta ja kehityksestä, mutta nyt pitäisi saada lisää tukea synnyttäneille. Etenkin jos haluamme taittaa syntyvyyden laskun", pohtii kyselyn tekemiseen osallistunut äitiys- ja lantionpohjafysioterapeutti Tuuli Luhtalampi.

Kyselyssä luodattiin myös synnyttäneiden kokemaa tarvetta lisäavulle, kuten äitiysfysioterapialle. Vastaajista lähes 60 % olisi tarvinnut äitiysfysioterapeutin tukea jonkin verran ja kolmannes paljon.

”Synnyttäneet tarvitsevat enemmän tukea kuin tällä hetkellä julkiselta puolelta on saatavilla. Äitiysfysioterapian palvelut painottuvat yksityiselle puolelle, mikä tekee tilanteesta epätasa-arvoisen. Jälkihoidon vähyys ei tue synnyttäneiden hyvinvointia – eikä myöskään lisää toiveita uudelleensynnyttämisestä ”, Suomen Äitiysfysioterapeutit ry:n varapuheenjohtaja Nina Alakopsa kommentoi kyselyn tulosta.

Palautuminen saattaa kestää jopa vuosia

Kyselyssä selvitettiin myös äitien kokemuksia synnytyksestä palautumisen kestosta. Palautuminen voi olla pitkä prosessi ja kestää 1–2 vuotta. Huomionarvoista vastauksissa on se, että peräti 40 % vastaajista kertoo, ettei ole vielä palautunut.

”Tämä luku kertoo kahdesta asiasta. Monille jää synnytyksestä hoitamattomia ongelmia, esimerkiksi kipuja, vatsalihasten erkaumaa tai virtsankarkailua. Toisaalta moni myös olettaa, että synnytyksestä palaudutaan tismalleen samaan kuntoon kuin ennen synnytystä. Kehon isoja muutoksia voi olla vaikea hyväksyä”, kyselyn toinen toteuttaja, äitiys- ja lantionpohjafysioterapeutti Annakaisa Hinkkanen kertoo.

Kyselyssä nousevat esiin myös synnyttäneiden jaksamisongelmat. Peräti yhdeksän vastaajaa kymmenestä kertoo, että hänellä on ollut mielialan ja jaksamisen kanssa haasteita. Satunnaisesti niitä on ollut noin puolella vastaajista, viikoittain lähes 30 % vastaajista ja päivittäin noin 10 % vastaajista.

”Synnyttäneet tarvitsevat helposti saavutettavaa tukea. Sitä voisi tarjota esimerkiksi digialustoilla. Yhtä tärkeää on kuitenkin tunnistaa ne äidit, jotka tarvitsevat yksilöllisempää tukea. Neuvolat ovat tässä avainasemassa”, Annakaisa Hinkkanen toteaa.

Synnytyksestä palautumisen kokemuksia kartoittava kysely toteutettiin syyskuussa 2025. Kysely tehtiin anonyymilla verkkolomakkeella, ja siihen vastasi yhteensä 1 691 synnyttänyttä äitiä. Vastaajista 51,6 % oli synnyttänyt kerran, 35,5 % kahdesti ja loput useammin. Kyselyn toteuttivat Palaudu synnytyksestä -valmennuksen äitiys- ja lantionpohjafysioterapeutit Tuuli Luhtalampi ja Annakaisa Hinkkanen.