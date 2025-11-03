Viikkokatsaus 10.–14.11.2025
Tapahtuma ma 10.11.–su 23.11.
Suomen ympäristökeskus YK:n COP30-ilmastokokouksen Suomen paviljongilla
Suomen ympäristökeskus osallistuu marraskuussa Belémissä, Brasiliassa järjestettävään YK:n ilmastonmuutoskonferenssiin (COP30) osana Suomen paviljonkia. Järjestämme paviljongilla kaksi englanninkielistä seminaaria, joiden teemoja ovat energiamurros ja luonnon monimuotoisuus.
Lue lisää Syken ohjelmasta Suomen paviljongilla (syke.fi)
Katso Suomen paviljongin koko ohjelma (clc.fi)
Uutinen (pvm. avoin)
Panu Halme on valittu Sykeen tutkimusprofessoriksi
Lisätiedot: yksikönjohtaja Aino Juslén, puh. 029 525 2301, tutkimusjohtaja Eeva Primmer, puh. 029 525 1521 ja tutkimusprofessori Panu Halme, puh. 029 525 2426, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Finlands miljöcentral inleder samarbetsförhandlingar – upp till 80 personer sägs upp3.11.2025 11:26:22 EET | Pressmeddelande
Finlands miljöcentral (Syke) har lämnat ett förslag om samarbetsförhandlingar till personalens representanter. Förhandlingarna inleds av ekonomiska och produktionsmässiga skäl och omfattar hela personalen.
Suomen ympäristökeskus käynnistää yhteistoimintaneuvottelut – enintään 80 henkilöä irtisanotaan3.11.2025 11:25:19 EET | Tiedote
Suomen ympäristökeskus (Syke) on jättänyt yhteistoimintaneuvotteluesityksen henkilöstön edustajille. Neuvottelut käynnistetään taloudellisista ja tuotannollisista syistä, ja ne kohdentuvat koko henkilöstöön.
Carbon neutrality is still achievable for Finland – immediate and decisive action on clean technology and land use is needed31.10.2025 14:41:40 EET | Press release
New long-term climate scenarios demonstrate that Finland is positioned well to achieve carbon neutrality after 2040 and become carbon negative by mid-century. Reaching this goal requires strengthening both technologically and naturally produced carbon sinks. A report by VTT Technical Research Centre of Finland, the Finnish Environment Institute (SYKE), the Natural Resources Institute Finland (Luke), and the Geological Survey of Finland GTK also reveals that citizens and companies alike are highly committed to achieving climate targets.
Ennallistamista tarvitaan järvien ja virtavesien heikentyneen lajiston elvyttämiseksi31.10.2025 08:40:00 EET | Tiedote
Suomen järvien ja virtavesien lajiston monimuotoisuuden tilaa on arvioitu ensimmäistä kertaa koko Suomen tasolla ja alueellisesti. Tulosten mukaan sisävesien lajisto on merkittävästi heikentynyt. Muutokset ilmenevät erityisesti alueellisena lajikatona. Monimuotoisuutta olisi kuitenkin mahdollista turvata ennallistamissuunnitelman avulla. Uudet tulokset tarjoavat keskeisen tietopohjan ennallistamisen tueksi.
