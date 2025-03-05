Hyväntekeväisyyskampanja muistuttaa arvostuksen voimasta – joulukukat tuovat iloa ikäihmisille jo 16. kerran
Kotona Asuen Seniorihoivan Ole joulupukkina seniorille -hyväntekeväisyyskampanja käynnistyy 7. marraskuuta. Vuodesta 2010 alkaen toteutettu kampanja kerää kukkalahjoja ikäihmisille ja muistuttaa arvostuksen merkityksestä heidän hyvinvointiaan tukevana tekijänä. Joulukukan antaminen on pieni teko, mutta sen välittämä viesti on mittaamattoman arvokas: ”Sinä olet tärkeä”.
”Työssämme osana ikäihmisten arkea kohtaamme valtavasti erilaisia elämäntilanteita. Monen haasteena on yksinäisyyden kokemus. Kampanjalla haluamme muistuttaa siitä, miten tärkeitä merkitykselliset sosiaaliset kontaktit ovat sekä psyykkisen että fyysisen hyvinvoinnin vahvistamisessa”, Kotona Asuen Seniorihoivan palvelujohtaja Anni Helanti sanoo.
Yksinäisyys koskettaa isoa osaa iäkkäistä suomalaisista. Tilastokeskuksen elinolotilaston mukaan yli 85-vuotiaista jopa 46 prosenttia kokee yksinäisyyttä – erityisesti yksin asuvat. Samassa ikäryhmässä myös ulkopuolisuuden tunne on selvästi yleisempää kuin muilla.
Jouluna nämä tunteet voivat korostua entisestään, sillä monilla ikäihmisillä sosiaaliset kontaktit vähenevät. Tutkimusten mukaan tunne merkityksellisyydestä ja arvostuksesta on yksi tärkeimmistä yksinäisyyttä ehkäisevistä ja elämänlaatua parantavista tekijöistä.
”Ole joulupukkina seniorille -hyväntekeväisyyskampanjassa kuka tahansa voi lahjoittaa joulukukan seniorille ja tuoda hänen jouluunsa tunteen siitä, että joku ajattelee juuri häntä. Kukkalahjan antaminen on pieni teko, mutta sen välittämä viesti on äärimmäisen arvokas”, Kotona Asuen Seniorihoivan palvelujohtaja Anni Helanti sanoo.
Ole joulupukkina seniorille -kampanjassa on mukana liki 100 kukkaliikettä pääkaupunkiseudulla sekä Lahden, Tampereen ja Turun alueilla. Kampanjaan voi osallistua 7.11.–19.12. välisenä aikana valitsemalla lahjakukan joko kukkaliikkeestä tai niiden verkkokaupasta. Kukkaliikkeessä asioidessa valitaan kortti, johon on kirjoitettu valmiiksi lahjan saajan etunimi ja ikä. Lahjan antaja voi kirjoittaa oman joulutervehdyksensä.
Kotona Asuen Seniorihoivan Ole joulupukkina seniorille -kampanja on tuonut jouluiloa vuosittain jopa yli 10 000 seniorille. Lisätietoa kampanjasta ja siihen osallistumisesta löytyy osoitteesta www.kotonaasuen.fi/ole-joulupukkina-seniorille. Sosiaalisessa mediassa jouluiloa senioreille jaetaan tunnisteella #OleJoulupukkinaSeniorille.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anni HelantiPalvelujohtaja, Kotona Asuen SeniorihoivaPuh:050 472 2829Anni.Helanti@KotonaAsuen.fi
Mikko SeppinenViestintäpäällikkö, Kotona Asuen Seniorihoiva (haastattelupyynnöt)Puh:050 554 3274Mikko.Seppinen@KotonaAsuen.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kotona Asuen Seniorihoiva on muuttamassa ikääntymisen kasvot. Vuonna 2008 perustettu yhtiö kohottaa ikäihmisten ja heidän läheistensä elämänlaatua tarjoamalla yksilöllisiä ja kiireettömiä hoivapalveluita, joiden ansiosta seniorit voivat asua kotona turvallisesti ja mielekkäästi mahdollisimman pitkään. Kotona Asuen Seniorihoiva palvelee koko Suomessa ja on paikallisesti läsnä pääkaupunkiseudulla, Keski-Uudellamaalla, Lahdessa, Oulussa, Tampereella ja Turussa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kotona Asuen Seniorihoiva
Kysely: Suomalaiset haluavat samat hoivajoustot vanhuksille kuin lapsillekin5.3.2025 09:54:59 EET | Tiedote
Kotona Asuen Seniorihoivan kyselyn mukaan 73 prosenttia suomalaisista haluaisi työnantajille mahdollisuuden tukea työntekijöidensä iäkkäiden vanhempien hoivapalveluita. Peräti 88 prosenttia katsoo, että työntekijällä tulisi olla oikeus tilapäiseen poissaoloon, jos hänen iäkäs vanhempansa tarvitsee sairauden vuoksi apua.
Erityiskiitoksen sotaveteraaneille tuova hyväntekeväisyyskampanja käynnistyy tänään - Kuka tahansa voi ryhtyä joulupukiksi seniorille8.11.2024 09:15:00 EET | Tiedote
Pienten tekojen suuresta merkityksestä muistuttava Kotona Asuen Seniorihoivan Ole joulupukkina seniorille -hyväntekeväisyyskampanja käynnistyy tänään. Kampanjassa kuka tahansa voi kukkalahjan antamalla tuoda ikäihmisten jouluun tunteen arvostuksesta. Tänä vuonna kampanja tuo jouluiloa ja erityiskiitoksen sadoille sotaveteraaneille.
Kuka tahansa voi jälleen ryhtyä joulupukiksi seniorille - Hyväntekeväisyyskampanja tuo erityiskiitoksen sotaveteraaneille29.10.2024 09:41:55 EET | Tiedote
Kotona Asuen Seniorihoivan Ole joulupukkina seniorille -hyväntekeväisyyskampanja muistuttaa jälleen pienten tekojen suuresta merkityksestä. Kampanja tuo tänä vuonna erityiskiitoksen ja jouluiloa sotiemme veteraaneille pääkaupunkiseudulla sekä Lahden ja Tampereen alueilla.
Erityiskiitoksen sotaveteraaneille tuova hyväntekeväisyyskampanja käynnistyy tänään — kuka tahansa voi jälleen ryhtyä joulupukiksi seniorille13.11.2023 08:00:00 EET | Tiedote
Kotona Asuen Seniorihoivan Ole joulupukkina seniorille -hyväntekeväisyyskampanja käynnistyy tänään. Pienten tekojen suuresta merkityksestä muistuttava kampanja tuo tänä vuonna erityiskiitoksen ja jouluiloa sotiemme veteraaneille pääkaupunkiseudulla sekä Lahden, Tampereen ja Turun alueilla. Kampanja on käynnissä 19. joulukuuta asti.
Hyväntekeväisyyskampanja kerää jouluiloa sotaveteraaneille ja muistuttaa pienten tekojen suuresta merkityksestä6.11.2023 07:30:00 EET | Tiedote
Kotona Asuen Seniorihoivan Ole joulupukkina seniorille -hyväntekeväisyyskampanja muistuttaa pienten tekojen suuresta merkityksestä. Tänä vuonna kampanja tuo erityiskiitoksen ja jouluiloa sotiemme veteraaneille pääkaupunkiseudulla sekä Lahden, Tampereen ja Turun alueilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme