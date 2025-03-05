Hyväntekeväisyyskampanja muistuttaa arvostuksen voimasta – joulukukat tuovat iloa ikäihmisille jo 16. kerran

Kotona Asuen Seniorihoiva on muuttamassa ikääntymisen kasvot. Vuonna 2008 perustettu yhtiö kohottaa ikäihmisten ja heidän läheistensä elämänlaatua tarjoamalla yksilöllisiä ja kiireettömiä hoivapalveluita, joiden ansiosta seniorit voivat asua kotona turvallisesti ja mielekkäästi mahdollisimman pitkään. Kotona Asuen Seniorihoiva palvelee koko Suomessa ja on paikallisesti läsnä pääkaupunkiseudulla, Keski-Uudellamaalla, Lahdessa, Oulussa, Tampereella ja Turussa.