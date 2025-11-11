Nimlas ostaa Rovaniemen Sähkö- ja Säätölaitteen ja kasvattaa rakennusautomaatiovahvuuttaan
Talotekniikkakonserni Nimlas laajentaa palvelutarjontaansa Pohjois-Suomessa ja ostaa rakennusautomaatioyritys Rovaniemen Sähkö- ja Säätölaitteen.
Rovaniemen Sähkö- ja Säätölaite on vuonna 1986 perustettu pitkän linjan rakennusautomaatioalan asiantuntija, joka palvelut kattavat koko elinkaaren ohjelmoinnista, asennuksesta ja käyttöönotosta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Palveluihin sisältyvät myös paloilmoitinjärjestelmät ja sähköasennukset. Vuonna 2024 yrityksen liikevaihto oli 1,8 miljoonaa euroa ja se työllistää omistajaveljesten lisäksi seitsemän asentajaa.
Kaupalla ei ole vaikutuksia asiakassopimuksiin tai henkilöstön asemaan. Toimitusjohtaja Marko Rinne-Kanto ja tekninen johtaja Matti Rinne-Kanto liittyvät Nimlaksen omistajaohjelmaan.
”Toimimme Oulun pohjoispuolella laajasti teollisuuden, liike-elämän ja julkisen sektorin parissa, erityisesti vaativissa kohteissa, kuten sairaalakiinteistöissä. Lapin matkailun kasvu näkyy meillä konkreettisesti ja kiinteistöautomaation kysyntä on kovassa nousussa. Tilauskantamme on täynnä ja etsimme lisää osaajia vahvistamaan tiimiämme”, Marko Rinne-Kanto kommentoi.
Liittyminen Nimlakseen mahdollistaa keskittymisen liiketoiminnan kehittämiseen.
”Meitä innostaa asiakkaiden tukeminen mielenkiintoisten projektien avulla ja palveluiden, kuten pilvivalvomon kehittäminen. Nimlaksen konsernipalvelut ja yhteistyöverkosto mahdollistavat tämän”, Rinne-Kanto jatkaa.
Rakennusautomaatio on avain energiatehokkuuteen
Talotekniikan järjestelmiä säätävällä rakennusautomaatiolla on keskeinen rooli kiinteistöjen energiatehokkuuden optimoimisessa. Se tukee myös toimintavarmuutta ja viihtyisyyttä.
”Elinkaarikustannusten näkökulmasta rakennusautomaatio on yksi tärkeimmistä tekijöistä ja kiinteistönomistajat ymmärtävät tämän. Nimlaksen yhtiöistä löytyy merkittävä automaatio-osaajien keskittymä, joka palvelee nyt myös pohjoisessa niin paikallisia kuin valtakunnallisia asiakkaita”, kertoo Nimlaksen rakennusautomaatioyrityksistä vastaava liiketoimintajohtaja Pekka Pöykkö.
Nimlaksen automaatioverkostoon kuuluu ennestään Automaatio T&N, Cervius, Hausmatic ja Optimation Finland. Lisäksi Nimlaksen yhtiöissä työskentelee asiantuntijoita KNX- ja prosessijärjestelmien parissa. Verkosto asentaa kaikkia järjestelmämerkkejä.
RSS on yksi Suomen johtavista Siemensin kiinteistöautomaatioratkaisujen asentajista ja on saavuttanut partneriohjelman korkeimman sertifiointitason. Yritys toteutti Siemensin automaatiojärjestelmän Lapin keskussairaalan laajennukseen, jossa automaatio tukee kriittisten toimintojen luotettavuutta.
Yhteyshenkilöt
Marko Rinne-Kanto, toimitusjohtaja, Rovaniemen Sähkö- ja Säätölaite Oy, marko.rinne-kanto@rss.fi, 040 585 9371
Pekka Pöykkö, liiketoimintajohtaja, Palvelut Etelä-Suomi & Automaatio, Nimlas Finland Oy, pekka.poykko@nimlas.fi, 050 432 4822
Rovaniemen Sähkö- ja Säätölaite Oy
Vuonna 1986 perustettu Rovaniemen Sähkö- ja Säätölaite tarjoaa rakennusautomaatiojärjestelmien urakointia ja huoltoa Lapissa. Lisäksi sen palveluihin kuuluvat paloilmoitinjärjestelmät sekä sähköasennukset. Yhtiön asiakkaita ovat liikekiinteistöjen omistajat, teollisuus- ja matkailuyritykset sekä julkinen sektori. Vuonna 2024 RSS:n liikevaihto oli 1,8 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee yhdeksän automaatioammattilaista.
Nimlas – Talotekniikan terävin kärki
Nimlas on yksi Pohjoismaiden johtavista talotekniikka-alan toimijoista. Suomessa Nimlaksen muodostavat lähes 50 paikallista yhtiötä, joissa työskentelee noin 1 600 ammattilaista. Nimlaksen yritykset tarjoavat projekteja ja palveluita kaikissa talotekniikan lajeissa valtakunnallisesti. Vuonna 2024 liikevaihtomme oli noin 294 miljoonaa euroa (pro forma).
Ketterästi paikallinen. Yhdessä vahvempi. Nimlas.
