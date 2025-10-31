Yrittäjägallup: Yli 40 000 yrittäjää etsii juuri nyt ostajaa yritykselleen – omistajanvaihdosten rahoitus on vaikeutunut
Omistajanvaihdos on ajankohtainen 15 prosentille yrittäjistä, mikä tarkoittaa yli 40 000 yritystä, osoittaa Yrittäjägallup. Teollisuudessa omistajanvaihdos on ajankohtainen 29 prosentille ja kaupan alalla joka viidennelle yrittäjälle. Vain noin joka neljäs yrittäjä tietää, kenelle voisi siirtää yrityksensä, jos luopuisi siitä.
– Omistajanvaihdos johtaa tutkitusti usein yrityksen kasvuloikkaan. Luopuva yrittäjä panostaa nostaakseen yrityksen arvoa, ja uusi omistaja kehittää liiketoimintaa, jotta saa investointinsa takaisin. Siksi omistajanvaihdosten vauhdittaminen on olennainen osa Suomen kasvua, omistajanvaihdostoiminnan päällikkö Inkeri Sundberg Suomen Yrittäjistä sanoo.
Kokemukset rahoituksen saatavuudesta omistajanvaihdoksiin ovat heikentyneet: vain 34 prosenttia pk-yrittäjistä kokee, että rahoitusratkaisuja on tarjolla, kun vielä kesäkuussa 2024 osuus oli 38 prosenttia.
– Rahoitus on monesti ratkaiseva tekijä omistajanvaihdoksen toteutumisessa. Siksi on tärkeää, että rahoitusta on tarjolla, yrittäjillä on tietoa eri rahoitusmahdollisuuksista ja neuvotteluihin lähdetään huolellisesti valmistautuneena.
Kyselyyn vastasi 1 175 pk-yrityksen edustajaa 1.–8.10.2025
Vain puolet kehittää yrityksensä arvoa – nuoret selvästi edellä
Pk-yrityksistä 54 prosenttia kertoo tietävänsä yrityksensä arvon. Arvon kehittämiseen panostaa 52 prosenttia, kun viisi vuotta sitten osuus oli 64 prosenttia. Nuoret yrittäjät ovat aktiivisimpia, kun taas eläkeikää lähestyvät panostavat vähemmän.
– Yrityksen myyntikuntoon kannattaa panostaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua yrityskauppaa. On merkillepantavaa, että vain hieman yli puolet yrittäjistä tuntee yrityksensä arvon ja pyrkii sen määrätietoiseen kehittämiseen, Sundberg muistuttaa.
Yrittäjistä 70 prosenttia tietää, kenen puoleen kääntyä omistajanvaihdoksen tullessa ajankohtaiseksi. Tämä kertoo tietoisuuden kasvusta ja neuvontapalveluiden paremmasta tavoittavuudesta.
– Parhaat tulokset saavutetaan, kun hyödynnetään alan asiantuntijoita myyntikunnon kehittämisessä ja arvonmäärityksessä, Sundberg sanoo.
Jatkajan löytäminen edelleen suurin haaste
Omistajanvaihdoksen suurimpana haasteena pidetään edelleen jatkajan löytämistä. Näin raportoi 49 prosenttia yrittäjistä. Positiivista kehitystä on kuitenkin nähtävissä: 26 prosenttia tietää yritykselleen mahdollisen jatkajan, kun kesällä 2024 luku oli 23 prosenttia.
– Suomessa riittää vielä työtä sen eteen, että jatkajia löytyisi enemmän ja yritysten omistajanvaihdokset onnistuisivat myös pienemmissä yrityksissä. Omistajanvaihdos ei tarvitse aina merkitä koko yrityksen ostoa. Omistajaksi voidaan siirtyä asteittain ja jo pienen vähemmistöomistajan mukaan saaminen voi vaikuttaa ratkaisevasti yrityksen suuntaan, Sundberg sanoo.
Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Tulosten luottamusväli on 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.
