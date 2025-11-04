S-Pankki Kiinteistövarainhoidon hallintaan uusi kiinteistösijoitus
S-Pankki Kiinteistövarainhoitoon kuuluva S-Pankki Kiinteistöt on aloittanut lokakuun alussa pysäköintilaitos P-Töölön hallinnoinnin.
S-Pankki kiinteistöt vastaa sijoitusyhtiön johtamisesta sijoittajien lukuun sekä pysäköintiliiketoiminnan kehittämisestä. Kohteen pysäköintipaikkojen operoinnista vastaa EuroPark Finland.
P-Töölö on vuonna 2018 valmistunut, 818 pysäköintipaikan laajuinen moderni pysäköintilaitos Töölössä, Mannerheimintien, Töölöntorin ja Oopperatalon läheisyydessä, osoitteessa Töölönkatu 23. Pysäköintilaitoksen omistaa yhteissijoituksena joukko kotimaisia sijoittajia.
”S-Pankki Kiinteistövarainhoidolla on entuudestaan viisi muuta kotimaisten instituutioiden yhteissijoitusta hallinnoitavanaan, joten S-Pankin hallinnointipalvelut soveltuvat hyvin P-Töölö hankkeeseen”, kommentoi S-Pankin kiinteistösijoitusjohtaja Leo Nilsson.
Osapuolten tarkoituksena on vahvistaa P-Töölön asemaa lähiseudun asukkaiden ja yritysten pysäköintitarpeiden täyttäjänä sekä alueen tapahtumakävijöiden mutkattomana palveluntarjoajana. Lyhyt- ja pitkäaikaispysäköinnin lisäksi laitokseen on mahdollista sijoittaa myös muuta maanalaiseen tilaan soveltuvaa liiketoimintaa.
Lisätietoja:
S-Pankki viestintä
viestinta@s-pankki.fi
+358 10 767 9300
Tietoja julkaisijasta
