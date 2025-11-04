Diakista valmistuneet työllistyvät parhaiten Suomessa – lähes kaikki löytävät töitä
Tuore ammattikorkeakouluista valmistuneiden työllistymistä koskeva raportti vahvistaa Diakin aseman Suomen ammattikorkeakoulujen työllistymisen kärjessä. Viivain Oy:n tuottaman raportin mukaan Diakista valmistuneiden työllistyminen on edelleen selvästi maan keskiarvoa parempaa.
Diakista valmistuneiden työllistymisaste yhden, kolmen ja viiden vuoden päästä valmistumisesta on keskimäärin 90,7 prosenttia, kun koko maan keskiarvo on 86,1 prosenttia. Diak on siis selkeällä erolla ykkönen valtakunnallisessa vertailussa. Myös kotimaisia kieliä puhuvien Suomen kansalaisten työllistyminen on Diakissa huippuluokkaa: peräti 92,5 prosenttia työllistyy, mikä ylittää maan keskiarvon lähes neljällä prosenttiyksiköllä.
Sosiaali- ja terveysalan vahva asema näkyy tilastoissa. Sote-alalla työllistyminen on valtakunnallisesti parasta kaikista aloista.
– Tämä kertoo siitä, että Diak kouluttaa osaajia, joille on jatkuvaa kysyntää työmarkkinoilla. Diak tekee juuri sitä, mitä yhteiskunta tarvitsee. Koulutamme osaajia, jotka työllistyvät nopeasti ja pysyvästi. Tämä on tärkeää niin meiltä valmistuville kuin koko Suomelle, sanoo Diakin toimitusjohtaja-rehtori Kati Komulainen.
Myös palkkataso on vakaalla tasolla. Diakin sote-alan tutkinnoista valmistuneiden mediaaniansiot ovat lähellä valtakunnallista keskiarvoa, mikä kuvastaa alan tasaisuutta ja työmarkkinoiden vakautta.
Raportti kertoo myös Diakista valmistuneiden sijoittumisesta eri puolille Suomea. Diakilla on koulutustoimintaa useissa maakunnissa, ja valmistuneet työllistyvät laajasti eri alueille. Ulkomaille muuttaneiden osuus on Diakissa poikkeuksellisen pieni, vain noin prosentin luokkaa, mikä kertoo vahvasta kotimaisesta työmarkkinakytköksestä.
– Kaikki ilmansuunnat kattava kampusrakenne ja alueellinen joustavuus tukee Diakin roolia valtakunnallisena, johtavana sote-osaajien kouluttajana. Lisäksi Diak erottuu muista ammattikorkeakouluista eettisen ja yhteiskunnallisen tehtävänsä kautta, Komulainen toteaa.
Työllistyminen 2025 -raportti
Työllistyminen 2025 -raportti on Osviitta®-tietopalvelun vuosittainen katsaus ammattikorkeakouluista valmistuneiden työllistymiseen. Raportti tarkastelee työllistymistä 1, 3 ja 5 vuoden kuluttua valmistumisesta sekä palkkatasoa ja alueellista sijoittumista.
Raportin tiedot perustuvat Tilastokeskuksen sijoittumispalvelun aineistoon ja Opetushallituksen Vipunen-portaalin tilastoihin. Lisäksi raportissa hyödynnetään Tilastokeskukselta erikseen hankittua datasettiä valmistuneiden mediaaniansioista.
Yhteyshenkilöt
Kati KomulainenToimitusjohtaja-rehtoriDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:046 856 7347kati.komulainen@diak.fi
Aura VuorenrinneViestintä- ja markkinointipäällikköDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:040 509 2577aura.vuorenrinne@diak.fi
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Uusi tutkimus: Suomen julkistalous hyötyy maahanmuutosta – vieraskieliset maksavat enemmän veroja kuin saavat tukia4.11.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Maahanmuuttajat eivät ole julkistaloudellinen rasite, vaan päinvastoin – erityisesti työllisinä he tuottavat enemmän kuin kuluttavat, selviää uudesta tilastolliseen vertailuun perustuvasta tutkimusraportista.
Yhteisöllisyydestä hyvinvointia27.10.2025 08:50:00 EET | Tiedote
HOP-hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä -hanke on toiminta-aikanaan edistänyt osallisuutta ja pärjäämistä Pohjois-Pohjanmaalla. Hanke kehitti yhdessä kuntalaisten kanssa erilaisia toimintoja ja tapahtumia, vahvistanut yhteisöjä ja lisännyt paikallisten osallisuuden kokemusta.
”Jotta jokainen opiskelija voisi hyvin” – neljän ammattikorkeakoulun yhteinen kysely tuottaa tietoa ja työkaluja opiskelijahyvinvoinnin parantamiseksi24.10.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Opiskelijahyvinvointia parannetaan neljän ammattikorkeakoulun yhteisellä hyvinvointikyselyllä. Marraskuussa toteutettava kysely tuottaa tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista, auttaa kohdentamaan tukipalveluita ja tarjoaa opiskelijoille työkaluja hyvinvointinsa ylläpitämiseen.
Zekki-tilannekuva: katsaus suomalaisten nuorten hyvinvointiin keväällä 202510.10.2025 12:02:00 EEST | Tiedote
Kevään 2025 Zekki-tilannekuvan mukaan suurin osa nuorista kokee perheensä ja asumistilanteensa vähintään melko tyydyttäväksi, mutta itsetunnon ja vaikeuksien voittamisen osa-alueilla kaivataan edelleen tukea. Erityistä huomiota vaatii muunsukupuolisten nuorten hyvinvointi, joka on yhä muuta väestöä heikompi. Toisaalta nuorten elämään tyytyväisyys on hiljalleen kohentunut.
Diakin soveltava tutkimus tähtää eriarvoistumiskehityksen katkaisemiseen8.10.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Diakonia-ammattikorkeakoulussa tehtävä soveltava tutkimus on paitsi tutkittua tietoa myös tekoja, jotka rakentavat parempaa yhteiskuntaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme