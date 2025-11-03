Valtatie 3 Helsinki–Tampere suljetaan tilapäisesti Hämeenlinnan tunnelin kohdalla 13.– 14.11.2025 klo 22.00–05.00
Tunnelissa suoritetaan 6-vuotistarkastuksen korjaus- ja huoltotöitä.
Hämeenlinnan tunneli suljetaan tunnelin pesun ja huoltotöiden suorittamiseksi tunneliputki kerrallaan 13.11. klo 22.00 – 14.11.2025 klo 05.00 väliseksi ajaksi. Huoltotyöt vaikuttavat sekä etelän että pohjoisen suuntaan ajaessa.
Tunneliputki avataan liikenteelle heti tunnelissa tehtävien töiden päätyttyä.
Tunneliputken sulkemisessa on kelivaraus. Huonon keliennusteen vuoksi tunnelin sulkeminen voidaan peruuttaa hyvin lyhyellä varoitusajalla.
Liikenne ohjataan tunneleiden varareiteille tunnelin huoltotöiden ajaksi.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja: Liikenteen asiakaspalvelu puh 0295 020 600 (klo 9–15)
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan ELY-keskus
På grund av brobyggnadsarbeten sker förändringar i trafiken på Ring III (Stamväg 50) vid Mankby-bron3.11.2025 12:06:00 EET | Pressmeddelande
Rivningsarbeterna av formen för Mankby övergångsbro inleds den 10 november 2025. Arbetet pågår under fyra vardagsnätter under vecka 46 (10–14 november 2025) mellan kl. 21.00 och 06.00.
Sillanrakennustöiden johdosta muutoksia Kehä III (Kantatie 50) liikenteelle Mankin sillan kohdalla3.11.2025 12:06:00 EET | Tiedote
Marraskuussa 10.11.2025 alkaa Mankin ylikulkusillan muotin purkutyö. Työ tapahtuu 10.11.2025 alkaen neljänä arkiyönä viikolla 46 (10–14.11.2025) klo. 21.00 – 06.00.
Jättebergstunneln (Hiidenkallion tunneli) på Ring II i Esbo är stängd för trafik nattetid 29–30.10 och 5–6.11.202528.10.2025 16:23:00 EET | Pressmeddelande
Tunneln kommer att vara stängd nattetid mellan 29–30.10 och 5–6.11, från kl. 22.00 till 05.00.
Espoossa Kehä II:n Hiidenkallion tunneli suljetaan liikenteeltä yöaikaan 29.–30.10 ja 5.–6.11.202528.10.2025 16:23:00 EET | Tiedote
Kehä II:lla sijaitseva Hiidenkallion tunneli suljetaan 29.–30.10. ja 5.–6.11. klo 22.00–05.00.
Bekämpningen av vresros fortsätter27.10.2025 10:43:00 EET | Pressmeddelande
NTM-centralen fortsätter att bekämpa vresros i livligt trafikerade vägområden som en del av arbetet med att hantera skadliga främmande arter. Bekämpningsarbetet har pågått i flera år och har genomförts stegvis på olika håll i Nyland och Västra Nyland.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme