Riko Saatsin Yönistujat on kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon ehdokkaana

6.11.2025 11:30:00 EET | Gummerus | Tiedote

Kirjailija ja ohjaaja Riko Saatsi ammentaa Yönistujat-romaaniinsa (Gummerus) oman sukunsa kohtaloista. Teos kertoo isoäidin ruumiinvalvojaisten kautta suistamolaisesta evakkoperheestä, joka joutuu 1950-luvun Suomessa piilottamaan kielensä, uskontonsa ja kulttuurinsa.​ Romaani tekee näkyväksi uhanalaisen karjalan kielen.

Riko Saatsi: Yönistujat -kirjan kansikuva
Riko Saatsi: Yönistujat Kansi: Tuomo Parikka

Palkintoraati perustelee ehdokkuutta seuraavasti: ”Muodoltaan hallittu, puhutteleva romaani kertoo karjalaisen evakkoperheen kokemuksista. Yhden vuorokauden tapahtumien kautta teos kuvaa syrjintää ja vieraaseen kulttuuriin sopeutumisen vaikeutta tavalla, joka saa pohtimaan pakolaisten asemaa myös nykyajassa. Kirjailijan täsmällinen ilmaisu ja kertomuksen karjalankieliset jaksot tukevat romaanin tärkeää teemaa, äidinkielen merkitystä yksilön ja yhteisön identiteetille.

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittaja julkistetaan torstaina 27.11. Palkinnon jakaa Suomen Kirjasäätiö.

Riko Saatsi on Lieksasta kotoisin oleva kirjailija ja ohjaaja. Hänen esikoisteoksensa Hyviä aikomuksia ilmestyi 2021.​

Riko Saatsi: Yönistujat
191 sivua

