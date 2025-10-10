Hammaslääkäriliiton Laadunedistäjä 2025 -kunniamaininnan sai HLT Teemu Taipale
Hammaslääkäriliiton Laadunedistäjä 2025 -kunniamaininnan on saanut HLT Teemu Taipale, joka työskentelee apulaisylihammaslääkärinä Keski-Suomen hyvinvointialueella. Palkinto julkistettiin Hammaslääkäripäivillä 6. marraskuuta.
Suun terveydenhuollon laadun ja etiikan puolestapuhuja
Teemu Taipale on osaava ja vahvasti tutkimusnäyttöön nojaava kliinikko ja lähiesihenkilö, joka koordinoi Keski-Suomen hyvinvointialueen systemaattista vaikuttavuustyötä. Hän tukee vaikuttavuusvastaavia hammashoitoloissa ja nostaa rakentavasti esiin hoidon laadun ja vaikuttavuuden, jos ne ovat uhattuina, todetaan palkinnon perusteluissa.
Keski-Suomessa Taipale on ollut kehittämässä järjestelmällistä vaikuttavuustyötä, jonka tavoitteena on varmistaa, että hoito on oikeudenmukaista, tutkittuun tietoon perustuvaa ja potilasta aidosti hyödyttävää.
– On tärkeää, että rajalliset resurssit kohdennetaan mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja potilaan hyödyksi. Hoidon vaikuttavuus on laadun ehkä tärkein osatekijä, ja siihen olemme keskittyneet. Jokaisen julkisia varoja käyttävän hammaslääkärin velvollisuus on miettiä, mikä on vaikuttavaa, tarpeellista ja riittävän hyvää hoitoa. Vaikuttavuutta ei synny ilman potilaan sitoutumista, vaan vuorovaikutuksessa yhdessä potilaan kanssa, Taipale sanoo.
Taipale on työskennellyt koko uransa julkisella sektorilla Keski-Suomessa ja toimii nykyisin apulaisylihammaslääkärinä Keski-Suomen hyvinvointialueella. Noin puolet työajasta kuluu esihenkilötyöhön ja puolet kliiniseen potilastyöhön Muuramen alueella.
Potilastyössä hän pitää esillä yhdenvertaisuutta ja eettisyyttä sekä tutkimusnäytön merkitystä ja toimii esimerkkinä kollegoille myös käytännössä. Lisäksi hän on osallistunut Hampaan paikkaushoidon Käypä hoito -suosituksen työryhmään sekä Hyvä käytäntö -konsensussuosituksen asiantuntijapaneeliin.
Taipale valmistui hammaslääkäriksi Kuopion yliopistosta vuonna 1998 ja väitteli hammaslääketieteen tohtoriksi Turun yliopistossa vuonna 2012.
Hammaslääkäriliitto myöntää Laadunedistäjä-kunniamaininnan joka toinen vuosi henkilölle tai yhteisölle, joka edistää hyvää laatua, potilasturvallisuutta ja eettistä ajattelua suun terveydenhuollossa sekä kannustaa esimerkillään muita alan toimijoita samaan. Laadunedistäjä-kunniamaininta | Hammaslääkäriliitto
