Mapineq-tutkimushanke osoittaa pitkäjänteiset investoinnit ja nopeat tukitoimet keinoiksi vähentää eriarvoisuutta
Pitkäjänteiset panostukset ihmisten hyvinvointiin ja vaikeuksia kohdattaessa nopeat tukitoimet ovat avain sosiaalisen yhdenvertaisuuden vahvistamiseen Euroopassa. Tähän johtopäätökseen päätyi kahdeksan eurooppalaisen yliopiston ja tutkimuslaitoksen kolmivuotinen tutkimushanke Mapineq. Hankkeen päättyessä tutkijat kokosivat tuloksista laajan taustaraportin, joka antaa tutkimukseen pohjaten toimenpidesuosituksia päätöksentekijöille.
Turun yliopiston koordinoimassa Mapping Inequalities Through the Life Course eli Mapineq -hankkeessa tutkittiin, miten sosiaaliset eriarvoisuudet syntyvät eri puolilla Eurooppaa, ja miten ne siirtyvät elämänalueelta toiselle. Mapineq osoittaa eriarvoisuuden vähentämisen onnistuvan vain eri elämänvaiheisiin harkituilla ja kohdennetuilla toimilla.
– Tarvitaan sekä yleisiä, kaikille kohdistettuja pitkäjänteisiä investointeja että kohdennettuja toimenpiteitä, tutkimushanketta johtanut Turun yliopiston sosiologian professori, tutkimuksen lippulaiva INVESTin johtaja Jani Erola sanoo.
Hankkeen aikana tutkijat analysoivat, miten koulutukseen, työhön, tuloihin, terveyteen ja asumiseen liittyvät eriarvoisuudet kietoutuvat yhteen ihmisten elämänkaaren aikana, ja
onko niissä paikallisia, alueellisia ja valtiollisia eroja.
Mapineq on koonnut White Paper -julkaisuunsa tutkimuksien tulokset sekä niihin pohjaavat toimenpidesuositukset. Tulos oli selkeä: varhaislapsuudessa saatu tuki vaikuttaa vahvimmin. Perheiden taloudellinen epävarmuus ja perherakenteen muutokset – kuten vanhempien ero – vaikuttavat vahvasti lasten mahdollisuuksiin hyödyntää koulutuspolkujaan myöhemmin.
Tuki räätälöitävä eri elämänvaiheisiin
Tutkijoiden mukaan koulutuksellisen eriarvioisuuden kaventamiseksi välttämätöntä on sekä lapsuuden vakauden varmistaminen perhetilanteiden muuttuessa että turvallisuuden tukeminen varhaisvuosina. Tutkijat suosittavat muun muassa työssäkäyvien köyhyyden torjumista nostamalla minimipalkkoja, parantamalla työsuhdeturvaa ja tukemalla työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä universaaleja lapsietuuksia, joita täydennetään tarvittaessa kohdennetulla tuella.
Mapineq toi esille myös yllättäviä, usein huomiotta jääviä esteitä oppimiselle. Esimerkiksi koulujen läheisen ilmansaasteen havaittiin heikentävän oppimistuloksia, ja vaikutukset olivat suurimmat jo valmiiksi heikommassa asemassa olevilla lapsilla. Tutkijat ehdottavatkin, että Eurooppaan on saatava vähäpäästöisiä vyöhykkeitä, otettava käyttöön ruuhkamaksuja sekä panostettava terveellisempiin koulurakennuksiin.
Nuorten siirtyessä koulutuksesta työelämään ratkaisevaa on terveys. Heikossa kunnossa olevilla nuorilla on keskimäärin yli 30 prosenttiyksikköä suurempi todennäköisyys jäädä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle (NEET) kuin terveillä ikätovereillaan. Terveys osoittautui myös merkittävimmäksi elämänlaadun selittäjäksi. Hanke suosittaakin toisen toisen asteen opiskelijoille tarjottavaksi matalan kynnyksen mielenterveys- ja terveystarkastuksia.
Nuorille pitää myös saada tarjolle polkuja pysyviin työsuhteisiin ja kohtuuhintaisiin asuntoihin. Tutkijat kannustavat myös lisäämään joustavuutta työelämässä. Erityisesti iäkkäämmille naisille tulisi tarjota aktiivisia työvoimapalveluita. Työsuhdeturvaa puolestaan olisi muokattava niin, ettei se estä uudelleentyöllistymistä, ja raskaan työn tekijöille tulee tarjota joustavia eläkeikävaihtoehtoja.
Turun yliopiston koordinoimassa Mapineq-konsortiossa olivat mukana Groningenin yliopisto, Espanjan kansallinen etäopetuksen yliopisto, WZB Berlin Social Science Center,Tukholman yliopisto, Tallinnan yliopisto, Population Europe ja Oxfordin yliopisto. Kolmivuotinen hanke käynnistyi vuonna 2022.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jani ErolaTurun yliopiston sosiologian professori, tutkimuksen lippulaiva INVESTin johtajaPuh:040 512 5286jani.erola@utu.fi
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
POOL-hanke tutkii kausikosteikkojen piiloelämää – taide ja tiede kohtaavat hankkeen loppunäyttelyssä5.11.2025 10:37:02 EET | Tiedote
Suomen metsien painanteissa piilee elämää kuhiseva maailma. Kausikosteikkojen jatkuvasti muuttuvaa elämää ja niiden merkitystä Suomen luonnolle selvittänyt POOL-hanke järjestää tiedettä ja taidetta yhdistävän loppunäyttelyn ja päätösseminaarin Turun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa marraskuussa.
Lääketieteellinen tiedekunta jakoi vuoden 2025 tunnustuspalkinnot Turun Lääketiedepäivillä4.11.2025 20:14:29 EET | Tiedote
Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta jakoi vuoden 2025 tunnustuspalkinnot Turun Lääketiedepäivien avajaisissa tiistaina 4.11. Dosentti, geriatrian erikoislääkäri Laura Viikari sai vuoden 2025 Kliinisen silmän, ja Vuoden opetusteko 2025 -palkinto myönnettiin korva-, nenä- ja kurkkutautien oppiaineen työryhmälle, johon kuuluu LT, EL Jaakko Piitulainen, LT, EL Lotta Ivaska, EL Satu Rantanen, EL Sampo Mäkinen, fysioterapeutti Vilma Lehtinen, audionomi Sanna Karhu ja audionomi Heli Lehtinen. Vuoden erikoislääkärikouluttajana palkittiin neurologian erikoislääkäri, LT, osastonlääkäri Jaana Rönkä. Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinto myönnettiin Turun yliopiston geriatrian dosentti, ylilääkäri Maarit Wuorelalle.
Potilaaseen kohdistuvia pakkotoimia pyritään vähentämään mielenterveyshoidossa osaamista kehittämällä4.11.2025 08:45:00 EET | Tiedote
Uusi pohjoismainen verkosto kehittää sosiaali- ja terveysalan koulutusta tarjoaville korkeakouluille yhteisen opintojakson, jonka ytimessä on potilaaseen kohdistuvien pakkotoimien ennaltaehkäisy mielenterveyshoidossa.
Algoritmeihin perustuva ennakoiva poliisitoiminta herättää huolta, kertoo tuore tutkimus3.11.2025 07:30:00 EET | Tiedote
Rikosten tapahtumapaikkoja tai mahdollisia tekijöitä voidaan ennakoida algoritmeihin perustuvien ennusteiden avulla. Turun yliopiston väitöskirjatutkija Carlo Gatti selvitti ennakoivan poliisitoiminnan oikeutusta sekä käyttöä kotimaassaan Italiassa. Tekoälyä hyödyntävästä rikosten ehkäisystä ollaan kiinnostuneita myös Suomessa.
Ukrainan sota on nostanut Keski-Aasian merkitystä maailmanpolitiikassa – Aasian tutkimuksen päivät syventyy ilmiöön31.10.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Ukrainan sota on saanut katseet kääntymään kohti Keski-Aasiaa. Aasian tutkimuksen päivillä keskustellaan alueen nousevasta merkityksestä ja sen vaikutuksista Eurooppaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme