Valtatie 3 Helsinki–Tampere suljetaan tilapäisesti Hämeenlinnan tunnelin kohdalla 13.–14.11.2025 klo 22.00–05.00

5.11.2025 12:05:00 EET | Hämeen ELY-keskus | Tiedote

Tunnelissa suoritetaan 6-vuotistarkastuksen korjaus- ja huoltotöitä.

Kartta kiertotiestä.
Liikenne ohjataan tunneleiden varareiteille tunnelin huoltotöiden ajaksi. Ajoreitti etelään 13.–14.11.2025 klo 22.00–05.00

Hämeenlinnan tunneli suljetaan tunnelin pesun ja huoltotöiden suorittamiseksi tunneliputki kerrallaan 13.11. klo 22.00–14.11.2025 klo 05.00 väliseksi ajaksi. Huoltotyöt vaikuttavat sekä etelän että pohjoisen suuntaan ajaessa.

Tunneliputki avataan liikenteelle heti tunnelissa tehtävien töiden päätyttyä.

Tunneliputken sulkemisessa on kelivaraus. Huonon keliennusteen vuoksi tunnelin sulkeminen voidaan peruuttaa hyvin lyhyellä varoitusajalla

Liikenne ohjataan tunneleiden varareiteille tunnelin huoltotöiden ajaksi.

Liikenne ohjataan tunneleiden varareiteille tunnelin huoltotöiden ajaksi. Ajoreitti pohjoiseen 13.11.–14.11.2025 klo 22.00–05.00

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja: Liikenteen asiakaspalvelu puh 0295 020 600 (klo 9–15)

Kuvat

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

