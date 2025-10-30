Fingo kiittää ministeri Grahn-Laasosen puhetta huippukokouksessa - "Toivomme, että emme poistu Dohasta tyhjin lupauksin"

Ministeri korosti puheessaan Suomen sitoutumista sukupuolten tasa-arvon edistämiseen sekä erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien vahvistamiseen. Fingon asiantuntija Essi Lindstedtin mukaan tämä on erityisen tärkeää aikana, jolloin tasa-arvon kehityksessä otetaan takapakkia monissa maissa. Myös monet Suomen kansainväliset kumppanit ovat toivoneet Pohjoismaiden ja muiden samanmielisten maiden ottavan johtavan roolin näiden oikeuksien puolustamisessa.

Puheessaan Grahn-Laasonen siteerasi Suomen YK-nuorisodelegaatti Cevor Tikerpuuta:

”Puhumme usein sosiaalisesta osallisuudesta, mutta tekomme eivät aina vastaa sanoja. Lupaukset ilman investointeja ovat tyhjiä lupauksia. Nuoret ovat toiveikkaita. Jotta voimme löytää ratkaisuja sosiaaliseen hyvinvointiin, älkää vain inspiroiko meitä – antakaa meille mahdollisuuksia toimia.”

Grahn-Laasonen painotti puheessaan useaan otteeseen luottamuksen merkitystä sekä Suomen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta että osana kansainvälisen rauhan ja vakauden rakentamista. Hän ilmaisi Suomen toiveen, että YK pystyy lunastamaan lupauksensa maailman kansoille ja vahvistamaan uskoa monenväliseen yhteistyöhön.

Fingon globaalin oikeudenmukaisuuden asiantuntija Essi Lindstedt, joka osallistuu kokoukseen paikan päällä, kommentoi puhetta:

”Olemme iloisia, että Suomi puolusti kokouksessa vahvasti sukupuolten tasa-arvoa sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia. Olemme kuulleet tämän toiveen myös kumppaneiltamme ympäri maailmaa. Tuemme täysin Suomen nuorisodelegaatti Tikerpuun sanoja ja toivomme, että emme poistu Dohasta tyhjin lupauksin, vaan konkreettisten toimintasuunnitelmien ja investointien kanssa.”

Taustaa:

Maailman sosiaalisen kehityksen huippukokouksen tavoitteena on vauhdittaa globaalia edistystä köyhyyden vähentämisessä, ihmisarvoisen työn ja sosiaaliturvan edistämisessä sekä sosiaalisen osallisuuden vahvistamisessa vuoteen 2030 mennessä – aikaan, jolloin YK:n kestävän kehityksen tavoitteet on määrä saavuttaa. Kokouksessa odotetaan myös keskustelua uusista tavoitteista vuoden 2030 jälkeiselle ajalle.