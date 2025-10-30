Fingo kiittää ministeri Grahn-Laasosen puhetta huippukokouksessa - "Toivomme, että emme poistu Dohasta tyhjin lupauksin"
Suomen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen puhui keskiviikkona 5. marraskuuta 2025 YK:n järjestämässä Maailman sosiaalisen kehityksen huippukokouksessa Dohassa, Qatarissa.
Ministeri korosti puheessaan Suomen sitoutumista sukupuolten tasa-arvon edistämiseen sekä erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien vahvistamiseen. Fingon asiantuntija Essi Lindstedtin mukaan tämä on erityisen tärkeää aikana, jolloin tasa-arvon kehityksessä otetaan takapakkia monissa maissa. Myös monet Suomen kansainväliset kumppanit ovat toivoneet Pohjoismaiden ja muiden samanmielisten maiden ottavan johtavan roolin näiden oikeuksien puolustamisessa.
Puheessaan Grahn-Laasonen siteerasi Suomen YK-nuorisodelegaatti Cevor Tikerpuuta:
”Puhumme usein sosiaalisesta osallisuudesta, mutta tekomme eivät aina vastaa sanoja. Lupaukset ilman investointeja ovat tyhjiä lupauksia. Nuoret ovat toiveikkaita. Jotta voimme löytää ratkaisuja sosiaaliseen hyvinvointiin, älkää vain inspiroiko meitä – antakaa meille mahdollisuuksia toimia.”
Grahn-Laasonen painotti puheessaan useaan otteeseen luottamuksen merkitystä sekä Suomen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta että osana kansainvälisen rauhan ja vakauden rakentamista. Hän ilmaisi Suomen toiveen, että YK pystyy lunastamaan lupauksensa maailman kansoille ja vahvistamaan uskoa monenväliseen yhteistyöhön.
Fingon globaalin oikeudenmukaisuuden asiantuntija Essi Lindstedt, joka osallistuu kokoukseen paikan päällä, kommentoi puhetta:
”Olemme iloisia, että Suomi puolusti kokouksessa vahvasti sukupuolten tasa-arvoa sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia. Olemme kuulleet tämän toiveen myös kumppaneiltamme ympäri maailmaa. Tuemme täysin Suomen nuorisodelegaatti Tikerpuun sanoja ja toivomme, että emme poistu Dohasta tyhjin lupauksin, vaan konkreettisten toimintasuunnitelmien ja investointien kanssa.”
Taustaa:
Maailman sosiaalisen kehityksen huippukokouksen tavoitteena on vauhdittaa globaalia edistystä köyhyyden vähentämisessä, ihmisarvoisen työn ja sosiaaliturvan edistämisessä sekä sosiaalisen osallisuuden vahvistamisessa vuoteen 2030 mennessä – aikaan, jolloin YK:n kestävän kehityksen tavoitteet on määrä saavuttaa. Kokouksessa odotetaan myös keskustelua uusista tavoitteista vuoden 2030 jälkeiselle ajalle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Essi LindstedtAsiantuntija, globaali oikeudenmukaisuusSuomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo ryPuh:+358503176700essi.lindstedt@fingo.fi
Fingo on suomalaisten kansalaisjärjestöjen kattojärjestö, joka edistää kestävää kehitystä ja kansalaisyhteiskunnan vahvistumista globaalisti. Noin 250 jäsentämme työskentelee kehitysyhteistyön, kestävän kehityksen, globaalin kansalaiskasvatuksen, humanitaarisen avun, rauhantyön, ihmisoikeustyön tai muun kestävää kehitystä edistävän toiminnan parissa Suomessa ja maailmalla. Fingo viestii, vaikuttaa, kouluttaa, kokoaa ihmiset yhteen ja rohkaisee toimintaan. Teemme töitä, jotta maailma olisi reilumpi − ihan kaikille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry
Maailman Kuvalehdelle Julius-palkinto ja Pronssipantteri-tunnustus30.10.2025 12:00:00 EET | Tiedote
Maailman Kuvalehden päätoimittajalle Anni Valtoselle on myönnetty Aikakauslehtien päätoimittajat ry:n Julius-palkinto. Lisäksi lehti on saanut Pronssipantteri-kulttuuripalkinnon.
Sosiaalisen kehityksen huippukokouksessa tehdään päätöksiä yhteiskuntiemme vakaudesta29.10.2025 17:00:59 EET | Tiedote
Ensi viikolla järjestettävässä YK:n sosiaalisen kehityksen huippukokouksessa Dohassa vahvistetaan sitoumusta 30 vuotta sitten sovittuihin sosiaalisen kehityksen tavoitteisiin. Sosiaaliturvan vahvistamisella olisi tärkeä merkitys yhteiskuntien vakauttamisen kannalta. Fingon asiantuntija Essi Lindstedt osallistuu huippukokoukseen ja on median käytettävissä.
Kutsu COP30-briiffitilaisuuteen: “Matkalla kohti kolmen asteen maailmaa – vailla ilmastojohtajaa?”22.10.2025 14:50:05 EEST | Tiedote
Brasilian Belémissä järjestetään 10.-21.11.2025 ilmastokokous, jossa maailmanpolitiikan myllerrysten keskellä määritetään tulevan vuosikymmenen ilmastopolitiikan suuntaa. Tervetuloa COP30-briiffitilaisuuteen, joka kokoaa yhteen Suomen johtavia ilmastoasiantuntijoita, toimittajia ja päättäjiä keskustelemaan maailman ilmastopolitiikan tilasta.
Uudistuva Maailma kylässä -festivaali järjestetään ensi vuonna 16.–17.5. Lasipalatsikorttelissa22.10.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Maailma kylässä -festivaali uudistuu ja siirtyy Suvilahdesta Helsingin keskustaan. Perinteikäs ilmaistapahtuma järjestetään viikkoa totuttua aiemmin 16.–17.5.2026 Bio Rexissä sekä Lasipalatsin ja Mauno Koiviston aukioilla. Kestävän kehityksen festivaalin teemana on Vapaus.
Fingo: Elina Valtosen kannanotot demokratian, ihmisoikeuksien ja kansalaisyhteiskunnan puolesta Georgiassa ovat arvokkaita16.10.2025 12:29:07 EEST | Tiedote
"Demokratian ja avoimen kansalaisyhteiskunnan tila on kutistunut ympäri maailmaa. Kiitämme ministeri Valtosta demokratian ja ilmaisunvapauden puolustamisesta. Näin Suomen kuuluu toimia”, sanoo Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo tiedotteessaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme