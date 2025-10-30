Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry

Fingo kiittää ministeri Grahn-Laasosen puhetta huippukokouksessa - "Toivomme, että emme poistu Dohasta tyhjin lupauksin"

5.11.2025 15:36:22 EET | Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry | Tiedote

Jaa

Suomen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen puhui keskiviikkona 5. marraskuuta 2025 YK:n järjestämässä Maailman sosiaalisen kehityksen huippukokouksessa Dohassa, Qatarissa.

Suomen YK-nuorisodelegaatti Cevor Tikerpuu ja Suomen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen YK:n sosiaalisen kehityksen huippukokouksessa.
Suomen YK-nuorisodelegaatti Cevor Tikerpuu ja Suomen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen YK:n sosiaalisen kehityksen huippukokouksessa. Essi Lindstedt

Ministeri korosti puheessaan Suomen sitoutumista sukupuolten tasa-arvon edistämiseen sekä erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien vahvistamiseen. Fingon asiantuntija Essi Lindstedtin mukaan tämä on erityisen tärkeää aikana, jolloin tasa-arvon kehityksessä otetaan takapakkia monissa maissa. Myös monet Suomen kansainväliset kumppanit ovat toivoneet Pohjoismaiden ja muiden samanmielisten maiden ottavan johtavan roolin näiden oikeuksien puolustamisessa. 

Puheessaan Grahn-Laasonen siteerasi Suomen YK-nuorisodelegaatti Cevor Tikerpuuta:   

”Puhumme usein sosiaalisesta osallisuudesta, mutta tekomme eivät aina vastaa sanoja. Lupaukset ilman investointeja ovat tyhjiä lupauksia. Nuoret ovat toiveikkaita. Jotta voimme löytää ratkaisuja sosiaaliseen hyvinvointiin, älkää vain inspiroiko meitä – antakaa meille mahdollisuuksia toimia.” 

Grahn-Laasonen painotti puheessaan useaan otteeseen luottamuksen merkitystä sekä Suomen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta että osana kansainvälisen rauhan ja vakauden rakentamista. Hän ilmaisi Suomen toiveen, että YK pystyy lunastamaan lupauksensa maailman kansoille ja vahvistamaan uskoa monenväliseen yhteistyöhön. 

Fingon globaalin oikeudenmukaisuuden asiantuntija Essi Lindstedt, joka osallistuu kokoukseen paikan päällä, kommentoi puhetta: 

”Olemme iloisia, että Suomi puolusti kokouksessa vahvasti sukupuolten tasa-arvoa sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia. Olemme kuulleet tämän toiveen myös kumppaneiltamme ympäri maailmaa. Tuemme täysin Suomen nuorisodelegaatti Tikerpuun sanoja ja toivomme, että emme poistu Dohasta tyhjin lupauksin, vaan konkreettisten toimintasuunnitelmien ja investointien kanssa.” 

Taustaa:

Maailman sosiaalisen kehityksen huippukokouksen tavoitteena on vauhdittaa globaalia edistystä köyhyyden vähentämisessä, ihmisarvoisen työn ja sosiaaliturvan edistämisessä sekä sosiaalisen osallisuuden vahvistamisessa vuoteen 2030 mennessä – aikaan, jolloin YK:n kestävän kehityksen tavoitteet on määrä saavuttaa. Kokouksessa odotetaan myös keskustelua uusista tavoitteista vuoden 2030 jälkeiselle ajalle. 

Avainsanat

agenda 2030kestävä kehitysmaailman sosiaalisen kehityksen huippukokoussosiaalinen kehitysihmisoikeudet

Yhteyshenkilöt

Fingo on suomalaisten kansalaisjärjestöjen kattojärjestö, joka edistää kestävää kehitystä ja kansalaisyhteiskunnan vahvistumista globaalisti. Noin 250 jäsentämme työskentelee kehitysyhteistyön, kestävän kehityksen, globaalin kansalaiskasvatuksen, humanitaarisen avun, rauhantyön, ihmisoikeustyön tai muun kestävää kehitystä edistävän toiminnan parissa Suomessa ja maailmalla. Fingo viestii, vaikuttaa, kouluttaa, kokoaa ihmiset yhteen ja rohkaisee toimintaan. Teemme töitä, jotta maailma olisi reilumpi − ihan kaikille.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye