Hyvinvointialueen palvelut on järjestetty talousarvion mukaisesti – uusi potilastietojärjestelmä käytössä nyt koko Pirkanmaan perusterveydenhuollossa
Pirkanmaalaisten palvelut on pystytty järjestämään pääosin lakisääteisten ja hyvinvointialueen omien tavoitteiden mukaisesti, selviää hyvinvointialueen vuoden kolmannesta osavuosikatsauksesta. Rinnalla on saatu käyttöön myös uusi yhtenäinen perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmä kaikkien Pirkanmaan kuntien alueella.
Syyskuun tietojen perusteella 91 prosenttia alle 23-vuotiaista pääsi perusterveydenhuollossa hoitoon kahdessa viikossa. Kaikki yli 23-vuotiaat pääsivät hoitoon kolmessa kuukaudessa. Suun terveydenhuollossa 79 prosenttia alle 23-vuotiaista pääsi hoitoon kolmessa kuukaudessa ja yli 23-vuotiaista 93 prosenttia puolessa vuodessa. Erikoissairaanhoidossa 95 prosenttia potilaista hoidettiin hoitotakuun mukaisesti. Merkittävin muutos on tapahtunut nuorten mielenterveyspalveluissa, joissa hoitoon pääsy on parantunut muutamassa kuukaudessa lähes parikymmentä prosenttiyksikköä.
Ikäihmisten ympärivuorokautisten asumispalvelujen asiakkaista 96 prosenttia sai paikan alle kolmessa kuukaudessa. Tarkastelujaksolla hyvinvointialueella aloitettiin myös päivätoiminnan uusi toimintamalli, käynnistettiin ns. omalääkärimalli vastaanottotoiminnassa sekä avattiin huumehoitoon oma avoyksikkö.
Uusi potilastietojärjestelmä (Omni360) on nyt otettu käyttöön koko perusterveydenhuollossa kaikkien Pirkanmaan kuntien alueella. Seuraavaksi se otetaan käyttöön erikoissairaanhoidossa. Uuden sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän (Saga) käyttöönotto alkaa puolestaan koulukuraattoreilla 17.11. ja muissa sosiaalipalveluissa helmikuussa 2026.
Pelastuspalvelujen toimintavalmiuden aikatavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Tampereen kaupunkiseudulla on edelleen alueellisia haasteita. Ensihoitopalveluissa on kesän jälkeen toiminut sote-tilannekeskus ja potilassiirtopalvelut on kilpailutettu.
Ostopalvelujen kustannukset laskeneet
Henkilöstösuunnitelman mukaisesti hyvinvointialueen vakinaisen henkilöstön määrä on kasvanut ja määräaikaisia työntekijöitä ja sijaisia on aiempaa vähemmän. Vuokratyön kustannukset ovat vähentyneet 42 prosenttia eli yhdeksän miljoonaa euroa viime vuoden syyskuun osavuosikatsaukseen verrattuna. Kaikkiaan hyvinvointialueen ostopalvelujen kustannukset ovat laskeneet vuodessa 1,5 prosenttia eli 13,8 miljoonaa euroa.
Työntekijäkokemus on Fiilismittarin mukaan säilynyt ennallaan. Sen sijaan sairauspoissaolojen määrä on hieman kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka sairauspoissaolojen vähentämiseksi on tehty monia toimenpiteitä.
Syyskuun osavuosikatsauksen mukaan Pirkanmaan hyvinvointialueella ennustetaan olevan tämän vuoden lopussa ylijäämää 109 miljoonaa euroa.
– On edelleen mahdollisuuksien rajoissa, että Pirha kattaa alijäämät vuoden 2026 loppuun mennessä. Valmistelussa oleva lainsäädäntö tulee todennäköisesti mahdollistamaan meille myös pidemmän ajan, jos sitä tarvitsisimme, sanoo hyvinvointialuejohtaja Juhani Sand.
Sairaalapalveluissa on menossa yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena on saada sairaalapalvelujen talous ja toiminta tasapainoon ja tukea alijäämän kattamista vuoden 2026 aikana.
Yhteyshenkilöt
Sand JuhaniHyvinvointialuejohtajaPuh:044 719 5959juhani.sand@pirha.fi
Virtanen PasiTalousjohtajaPuh:040 779 9002
