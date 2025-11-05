Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kalasteluviestejä on liikkeellä sosiaali- ja terveyspalveluiden nimissä

5.11.2025 11:17:00 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Useilta hyvinvointialueilta on raportoitu tietojenkalasteluviestejä.

Tietojenkalasteluviestit voivat näyttää virallisilta ja sisältää esimerkiksi sanan ”lastensuojelu” tai hyvinvointialueen logoja. Vastaavia huijausyrityksiä voi tulla muidenkin palvelujen nimissä.

Lähettäjänä voi olla suomalainen henkilön nimi. Viestit saattavat pyytää vastaanottajaa esimerkiksi klikkaamaan linkkiä, avaamaan turvapostin ja kirjautumaan verkkopankkitunnuksilla linkin kautta.

Hyvinvointialue ei koskaan pyydä asiakkaan henkilötietoja tai pankkitunnuksia tekstiviestillä tai WhatsApp-viestillä tai käsittele asiakastietoja tavallisella sähköpostilla.

Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilla on ohjeita kalasteluviestin tunnistamiseen: https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/nain-suojaudut-nettihuijaukselta.

Miten toimia, jos saat kalasteluviestin hyvinvointialueen toiminnan nimissä?

Jos epäilet, että tietojasi on joutunut vääriin käsiin, toimi seuraavasti:

  • Ota viipymättä yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä.
  • Tee rikosilmoitus poliisille.
  • Voit ilmoittaa asiasta myös Kyberturvallisuuskeskukselle.
  • Ohjeita tietovuodon uhrille löydät osoitteesta https://www.suomi.fi/oppaat/tietovuoto.

