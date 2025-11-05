Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kalasteluviestejä on liikkeellä sosiaali- ja terveyspalveluiden nimissä

Tietojenkalasteluviestit voivat näyttää virallisilta ja sisältää esimerkiksi sanan ”lastensuojelu” tai hyvinvointialueen logoja. Vastaavia huijausyrityksiä voi tulla muidenkin palvelujen nimissä.

Lähettäjänä voi olla suomalainen henkilön nimi. Viestit saattavat pyytää vastaanottajaa esimerkiksi klikkaamaan linkkiä, avaamaan turvapostin ja kirjautumaan verkkopankkitunnuksilla linkin kautta.

Hyvinvointialue ei koskaan pyydä asiakkaan henkilötietoja tai pankkitunnuksia tekstiviestillä tai WhatsApp-viestillä tai käsittele asiakastietoja tavallisella sähköpostilla.

Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilla on ohjeita kalasteluviestin tunnistamiseen: https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/nain-suojaudut-nettihuijaukselta.

Miten toimia, jos saat kalasteluviestin hyvinvointialueen toiminnan nimissä?

Älä vastaa viestiin tai klikkaa siinä olevia linkkejä.

Ilmoita viestistä välittömästi hyvinvointialueen tietosuojatiimille. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta paijatha.fi/tietoa-meista/hyvinvointialue/tietosuoja/#ota-yhteytta.

Poista viesti.





Jos epäilet, että tietojasi on joutunut vääriin käsiin, toimi seuraavasti: