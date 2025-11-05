Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kalasteluviestejä on liikkeellä sosiaali- ja terveyspalveluiden nimissä
Useilta hyvinvointialueilta on raportoitu tietojenkalasteluviestejä.
Tietojenkalasteluviestit voivat näyttää virallisilta ja sisältää esimerkiksi sanan ”lastensuojelu” tai hyvinvointialueen logoja. Vastaavia huijausyrityksiä voi tulla muidenkin palvelujen nimissä.
Lähettäjänä voi olla suomalainen henkilön nimi. Viestit saattavat pyytää vastaanottajaa esimerkiksi klikkaamaan linkkiä, avaamaan turvapostin ja kirjautumaan verkkopankkitunnuksilla linkin kautta.
Hyvinvointialue ei koskaan pyydä asiakkaan henkilötietoja tai pankkitunnuksia tekstiviestillä tai WhatsApp-viestillä tai käsittele asiakastietoja tavallisella sähköpostilla.
Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilla on ohjeita kalasteluviestin tunnistamiseen: https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/nain-suojaudut-nettihuijaukselta.
Miten toimia, jos saat kalasteluviestin hyvinvointialueen toiminnan nimissä?
- Älä vastaa viestiin tai klikkaa siinä olevia linkkejä.
- Ilmoita viestistä välittömästi hyvinvointialueen tietosuojatiimille. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta paijatha.fi/tietoa-meista/hyvinvointialue/tietosuoja/#ota-yhteytta.
- Poista viesti.
Jos epäilet, että tietojasi on joutunut vääriin käsiin, toimi seuraavasti:
- Ota viipymättä yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä.
- Tee rikosilmoitus poliisille.
- Voit ilmoittaa asiasta myös Kyberturvallisuuskeskukselle.
- Ohjeita tietovuodon uhrille löydät osoitteesta https://www.suomi.fi/oppaat/tietovuoto.
Yhteyshenkilöt
Kimmo MetsoICT-kehityspäällikköPuh:+358503947175kimmo.metso@paijatha.fi
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
