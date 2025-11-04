Parkkihallipalo Tampereella 1.10.2025 – Palonsyyntutkinnasta ja akkupalojen vaarallisuudesta

Poliisi ei epäillyt syttymisen johtuneen rikoksesta, mutta poliisille on säädetty pelastuslaissa velvoite suorittaa poliisitutkinta palonsyyn selvittämiseksi sellaisissa tulipaloissa, joista seurauksena on ollut henkilön kuolema, vakava henkilövahinko tai huomattava omaisuusvahinko. Tässä kyseessä oli huomattava omaisuusvahinko. Tavanomaisesti palontutkinta suoritetaan yhdessä poliisin tutkijoiden ja pelastuslaitoksen palontutkijoiden kesken. Tutkinnan yhteistyöverkosto on kuitenkin tätä paljon laajempi.

Huoltotyötä tehnyt työntekijä teki kohdekiinteistöstä, Peltokatu 34, hätäkeskukseen ilmoituksen kello 10:49. Ilmoittaja kertoi sähkökäryn hajusta ja vaaleasta savusta rakennuksen tiloissa. Hätäkeskuksen tekemän riskinarvion perusteella tehtävälle, ”Rakennuspalo, pieni”, hälytettiin vastesuunnittelun mukaisesti yksi pelastusyksikkö. Yksikön saavuttua kohteeseen aloitettiin tiedustelu, joka kohdistettiin koko rakennukseen. Pelastushenkilöstön havaintojen perusteella tiedustelu tarkentui rakennuksen parkkihalliin, jossa todettiin, että savun lähde oli sähkölatauslaitteeseen kytketty ajoneuvo.

Pelastushenkilöstö teki välittömästi päätöksen sammutustoiminnan aloittamisesta sekä ryhtyi organisoimaan sammutushyökkäystä parkkihalliin. Tässä vaiheessa ajoneuvon syttyminen eteni nopeasti ja yllättävästi. Hälytysvastetta nostettiin pelastuskomppaniamuodostelmaksi kello 11:16, ja tehtävälajiksi muutettiin ”Liikennevälinepalo maan alla, suuri”. Pelastuslaitos lähetti useita pelastus-, johto-, ja erikoisyksiköitä paikalle. Pelastuslaitoksen lisäksi tilannepaikalla toimi poliisi sekä ensihoito omissa tehtävissään. Pelastuslaitos pystyi rajaamaan palon sen syttymiskerrokseen, ja tulipalo saatiin hallintaan noin 45 minuutin aktiivisen sammutustyön jälkeen.

Maanalainen parkkihalli on haastava kohde pelastustoiminnalle

Kohdekiinteistössä on kaksikerroksinen parkkihalli, jonka päällä on viisi kerrosta toimistotilaa. Palo syttyi päiväsaikaan, joten tilat olivat käytössä ja parkkihallit täynnä autoja. Palo syttyi ja eteni nopeasti sekä levisi muihin, erityisesti viereisten latauspaikkojen sähkö- ja hybridiautoihin. Parkkihallin luolamaisuus voimisti ja suuntasi paloa. Kattoeristeet ja sähköjohdot putosivat osin alas. Putoavat eristeet tukkivat viemärit ja aiheuttivat tilaan tulvan sammutustöiden aikana. Voimakkaasta palosta sekä runsaasta savunmuodostuksesta johtuen pelastusviranomainen määräsi koko rakennuksen tyhjennettäväksi ihmisistä. Palon sammuttua rakennus asetettiin käyttökieltoon, kunnes voitiin varmistua, että se on savuton ja kantavat rakenteet olivat säilyneet ehjinä.

Parkkihallin palo-osastokoko oli normaalia suurempi. Osastokoon kasvattamista oli kompensoitu Ympäristöministeriön asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta mukaisesti varustamalla se hätäkeskukseen liitetyllä automaattisella paloilmoittimella. Autohallissa oli myös lämpöön reagoivat ilmaisimet. Laitteisto reagoi vasta pelastuslaitoksen ollessa kohteessa, jolloin käynnistyi myös henkilökunnan omatoiminen poistuminen rakennuksesta. Samalla toimivat paloilmoittimeen liitetyt ohjaukset paloa rajoittavasti, sulkien autohallin kerrostasojen välisen palo-osastoivan palosuojaverhon sekä ilmastoinnin palorajoittimet.

Automaattista sammutuslaitteistoa ei kohteessa ole edellytetty, mutta asennettuna sillä olisi arvion mukaan ollut paloa rajoittava vaikutus. Kohteen koneellisella savunpoistolla oli merkittävä vaikutus savun leviämisen estämiseen ja syttymiskelpoisten savukaasujen poistamiseen.

Tulipalosta mittavat vahingot

Tulipalon seurauksena aiheutui miljoonien eurojen eri asteiset vahingot kiinteistölle sekä noin 50 kyseisessä palo-osastossa olleelle ajoneuvolle. On huomioitava, että rakennuksessa oli palon etenemistä rajoittavia tekniikoita käytössä, kuten automaattinen palonsuojaverho parkkihallikerrosten välissä. Tämä vähensi oleellisesti vahinkoja toisen kerroksen tiloihin ja siellä oleviin ajoneuvoihin.

Palo on syttynyt pysäköintihallissa, autorivistön keskellä latauksessa olleesta 2023 vuoden Audi Q7 hybridiautosta, auton ajoakustosta. Palonsyyntutkinnassa oli jo aiemmin ilmennyt, että palo ei varoitellut eli kolkutellut etukäteen auton haltijaa millään tavoin. Auto oli toiminut aiemmin ongelmitta. Tutkinnassa on poissuljettu mahdolliset muut paloa selittävät tekijät, kuten kiinteistön sähkötekniikka, latausaseman osallisuus tai ulkoiset kaapelivauriot.

Poliisi päättää oman palonsyyntutkintansa, mutta pelastuslaitoksen osalta palontutkinta jatkuu. Sen tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien ehkäisy ja vahinkojen rajoittaminen sekä pelastustoiminnan ja toimintavalmiuksien kehittäminen.

Palo- ja savukaasut ovat myrkyllisiä – altistumista tulee välttää

Palontutkinnan havaintojen mukaan ajoneuvon alkuvaiheen savuamisen aikana pysäköintihallissa on ollut ihmisiä, jotka ovat kulkeneet savuisissa parkkitiloissa jo ennen pelastuslaitoksen tuloa paikalle. Pelastuslaitos muistuttaa, että kaikissa tulipaloissa, mutta erityisesti akkupaloissa muodostuvat savukaasut ovat myrkyllisiä. Altistumista savulle tulee aina välttää.

Jos havaitset akkupalon: