Uutuuskohde Kreikan ystäville

Apollomatkojen Kreikan valikoima kasvaa kesällä 2026 uudella kohteella. Kysessä on pieni Limnoksen saari, joka tunnetaan aidon kreikkalaisesta tunnelmastaan.

Limnos on Kreikan kahdeksanneksi suurin saari, mutta sen 476 neliökilometrin pinta-ala tuntuu paljon kompaktimmalta – juuri sopivalla tavalla. Saarella vallitsee rauhallinen tunnelma, ja matkailijoita on maltillisesti, joten täällä on helppo nauttia aidon kreikkalaisesta elämäntyylistä. Saaren pääkaupungissa, Myrinassa, voi kuljeskella tunnelmallisilla kujilla, nauttia frappésta rantabulevardilla tai herkutella kreikkalaisilla mauilla.

– Meille, jotka rakastamme aitoa Kreikkaa ja etsimme paikkoja, joissa voi todella tuntea ja maistaa olevansa Kreikassa, Limnos oli rakkautta ensi silmäyksellä, kertoo Apollomatkojen viestintävastaava Satu Kontulainen.

Monien mahdollisuuksien saari

Limnos tarjoaa upeiden maisemien lisäksi runsaasti tekemistä. Saarella on matalapohjaisia hiekkarantoja, ja koska rantoja on paljon on rauhallisen uimapaikan löytäminen helppoa.

Limnoksella voit tutustua arkeologisiin kaivausalueisiin, palatsien ja kirkkojen raunioihin, roomalaisiin teattereihin sekä historiallisiin kaupunkeihin. Aktiiviselle lomailijalle saaren vaihteleva maasto tarjoaa mahdollisuuksia vaelluksiin upeissa maisemissa.

– Kokeilimme tänä syksynä Limnosta muutaman viikon pituisella kaudella, ja myynti ylitti kaikki odotukset. Matkat varattiin todella ripeästi – ei siis epäilystäkään, etteikö monipuolinen saari olisi kiinnostava uutuus. Olemme todella iloisia, että voimme tarjota matkoja Limnokselle ensi vuonna koko kesäkauden ajan! Kontulainen sanoo.

Liikkijan unelmakohde

Yksi Apollon suosituimmista hotelleista Limnoksella on Apollo Sports treenihotelli Porto Myrina – powered by Playitas. Hotellissa on viihtyisä allasalue, kolme tenniskenttää, hyvin varusteltu kuntosali, runsaasti ryhmäliikuntatunteja sekä hyvä valikoima erilaisia ulkoaktiviteetteja.

– Hotelli sopii täydellisesti aktiiviselle lomailijalle, joka haluaa nauttia luonnosta. Heti hotellin ulkopuolella odottavat vaellusreitit, maastopyöräilymahdollisuudet sekä kaunis merenlahti, jossa voi uida, suppailla tai meloa kajakilla, Kontulainen kertoo.

Ensimmäinen lento Limnokselle lähtee Helsingistä 25.5.2025.