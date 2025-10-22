Uutuuskohde Kreikan ystäville
Apollomatkat vie lomalaiset ensi kesänä pienelle ja autenttiselle Limnoksen saarelle.
Apollomatkojen Kreikan valikoima kasvaa kesällä 2026 uudella kohteella. Kysessä on pieni Limnoksen saari, joka tunnetaan aidon kreikkalaisesta tunnelmastaan.
Limnos on Kreikan kahdeksanneksi suurin saari, mutta sen 476 neliökilometrin pinta-ala tuntuu paljon kompaktimmalta – juuri sopivalla tavalla. Saarella vallitsee rauhallinen tunnelma, ja matkailijoita on maltillisesti, joten täällä on helppo nauttia aidon kreikkalaisesta elämäntyylistä. Saaren pääkaupungissa, Myrinassa, voi kuljeskella tunnelmallisilla kujilla, nauttia frappésta rantabulevardilla tai herkutella kreikkalaisilla mauilla.
– Meille, jotka rakastamme aitoa Kreikkaa ja etsimme paikkoja, joissa voi todella tuntea ja maistaa olevansa Kreikassa, Limnos oli rakkautta ensi silmäyksellä, kertoo Apollomatkojen viestintävastaava Satu Kontulainen.
Monien mahdollisuuksien saari
Limnos tarjoaa upeiden maisemien lisäksi runsaasti tekemistä. Saarella on matalapohjaisia hiekkarantoja, ja koska rantoja on paljon on rauhallisen uimapaikan löytäminen helppoa.
Limnoksella voit tutustua arkeologisiin kaivausalueisiin, palatsien ja kirkkojen raunioihin, roomalaisiin teattereihin sekä historiallisiin kaupunkeihin. Aktiiviselle lomailijalle saaren vaihteleva maasto tarjoaa mahdollisuuksia vaelluksiin upeissa maisemissa.
– Kokeilimme tänä syksynä Limnosta muutaman viikon pituisella kaudella, ja myynti ylitti kaikki odotukset. Matkat varattiin todella ripeästi – ei siis epäilystäkään, etteikö monipuolinen saari olisi kiinnostava uutuus. Olemme todella iloisia, että voimme tarjota matkoja Limnokselle ensi vuonna koko kesäkauden ajan! Kontulainen sanoo.
Liikkijan unelmakohde
Yksi Apollon suosituimmista hotelleista Limnoksella on Apollo Sports treenihotelli Porto Myrina – powered by Playitas. Hotellissa on viihtyisä allasalue, kolme tenniskenttää, hyvin varusteltu kuntosali, runsaasti ryhmäliikuntatunteja sekä hyvä valikoima erilaisia ulkoaktiviteetteja.
– Hotelli sopii täydellisesti aktiiviselle lomailijalle, joka haluaa nauttia luonnosta. Heti hotellin ulkopuolella odottavat vaellusreitit, maastopyöräilymahdollisuudet sekä kaunis merenlahti, jossa voi uida, suppailla tai meloa kajakilla, Kontulainen kertoo.
Ensimmäinen lento Limnokselle lähtee Helsingistä 25.5.2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Satu KontulainenPR coordinatorsatu.kontulainen@apollomatkat.fi
Kuvat
Apollo on Pohjoismaiden johtavia matkanjärjestäjiä. Järjestämme tilauslentomatkoja, reittilentopohjaisia matkoja, treenimatkoja, risteilyjä ja kiertomatkoja. DER Touristik Nordic AB:n muodostavat Apollo Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa, golfmatkoja järjestävä Golf Plaisir, luksusmatkoja järjestävä Lime Travel sekä hyvinvointikeskus Playitas Fuerteventuralla.
Suomessa Apollomatkojen valikoimaan kuuluvat valmismatkat kohteisiin Välimerellä, Lähi-idässä, Kaakkois-Aasiassa ja Kanariansaarilla sekä kaupunkilomat kaikkialle maailmaan. Apollomatkat tarjoaa parhaat 4- ja 5-tähden hotellit.
Apollomatkoilla oli v. 2019 n. 80 000 tyytyväistä matkustajaa ja se on Suomen neljänneksi suurin matkanjärjestäjä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Apollomatkat
Apollomatkojen Espanjan lomavalikoima kasvaa22.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Apollomatkat panostaa Espanjan kohdevalikoimaan - tarjolla on pian matkoja jo yli 30 kohteeseen Espanjassa!
HYROX saapuu Apollo Sports -hotelleihin20.10.2025 11:58:30 EEST | Tiedote
Aktiivilomien edelläkävijä Apollo Sports tuo huippusuositun HYROX-treenikonseptin valikoituihin hotelleihin.
Treenilomien myynti ennätysvauhdissa16.10.2025 10:44:43 EEST | Tiedote
Apollo Sports -treenilomia on jo myyty enemmän kuin koko vuoden 2024 aikana.
Vinkit lapsiperheiden lomaan Kreikassa23.9.2025 11:47:13 EEST | Uutinen
Perheloma tiedossa? Kokosimme vinkin Kreikan parhaisiin perhekohteisiin.
Syyslomien matkapaketit lähes loppuunmyyty8.9.2025 16:11:09 EEST | Tiedote
Apollomatkojen mukaan syysloma-matkojen kysyntä on kasvanut noin 15 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Lähes 90 % syysloma-ajan matkapaketeista on jo myyty
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme