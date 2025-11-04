Komissiolta suurnopeusrautateitä sekä lento- ja vesiliikenteen kestäviä polttoaineita edistävät suunnitelmat – tavoitteena kilpailukykyisempi Eurooppa
Euroopan komissio hyväksyi tänään liikennettä koskevan kattavan paketin. Paketilla vauhditetaan suurnopeusrautatieverkon käyttöönottoa Euroopassa sekä lisätään investointeja uusiutuviin ja vähähiilisiin polttoaineisiin lento- ja vesiliikenteessä. Perimmäinen tavoite on kilpailukyvyn ja kestävyyden vahvistaminen.
Yhtenäisempi ja nopeampi raideliikenne Euroopassa
Uudessa suurnopeusrautatieverkkoa koskevassa toimintasuunnitelmassa esitetään, miten Euroopan raideyhteyksiä voidaan nopeuttaa ja parantaa sekä rataverkostoa yhtenäistää vuoteen 2040 mennessä. Tavoitteena on lyhentää matka-aikoja ja tehdä raidematkustamisesta houkuttelevampi vaihtoehto lyhyen matkan lentoliikenteelle. Kasvavat matkustajamäärät hyödyttävät alueellista taloutta ja turismia.
Suunnitelma perustuu Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon (TEN-T), ja siinä kaavaillaan tärkeimpien liikenteen solmukohtien yhdistämistä rautatieyhteyksillä, joiden nopeus on vähintään 200 km/h.
Jotta tämä voidaan toteuttaa, komissio ehdottaa seuraavaa:
- poistetaan pullonkaulat maiden rajoilta
- luodaan koordinoitu rahoitusstrategia
- parannetaan rautatiealan ja rautatieliikenteen toimijoiden edellytyksiä investoida, kehittää innovatiivisia ratkaisuja ja toimia kilpailukykyisesti kehittämällä kansainvälisiä lipunmyynti- ja varausjärjestelmiä
- vahvistetaan koordinointia ja hallinnointia EU:n tasolla.
Lisää investointeja uusiutuviin ja vähähiilisiin polttoaineisiin
Kestävän liikenteen investointisuunnitelmassa esitetään yhteinen toimintatapa, jolla voidaan lisätä investointeja uusiutuviin ja vähähiilisiin polttoaineisiin erityisesti lento- ja vesiliikenteessä. Jotta voimme saavuttaa RefuelEU Aviation - ja FuelEU Maritime -aloitteissa esitetyt tavoitteet, kestävien polttoaineiden (biopolttoaineiden ja sähköpolttoaineiden) määrä pitäisi kasvattaa noin 20 miljoonaan tonniin vuoteen 2035 mennessä. Tämä edellyttää arviolta 100 miljardin euron investointeja.
Vauhdittamalla biologisten ja muiden kuin biologisten polttoaineiden eurooppalaista tuotantoa Eurooppa pystyy vähentämään riippuvuuttaan fossiilisista tuontipolttoaineista, parantamaan teollisuutensa kilpailukykyä ja näyttämään maailmanlaajuisesti esimerkkiä puhtaaseen energiaan siirtymisessä. Suunnitelmalla tavoitellaan vähintään 2,9 miljardin euron rahoitusta eri EU:n välineiden kautta.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2547
