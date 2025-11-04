Euroopan komission Suomen-edustusto

Komissiolta suurnopeusrautateitä sekä lento- ja vesiliikenteen kestäviä polttoaineita edistävät suunnitelmat – tavoitteena kilpailukykyisempi Eurooppa

5.11.2025 11:48:27 EET | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote

Jaa

Euroopan komissio hyväksyi tänään liikennettä koskevan kattavan paketin. Paketilla vauhditetaan suurnopeusrautatieverkon käyttöönottoa Euroopassa sekä lisätään investointeja uusiutuviin ja vähähiilisiin polttoaineisiin lento- ja vesiliikenteessä. Perimmäinen tavoite on kilpailukyvyn ja kestävyyden vahvistaminen.

Yhtenäisempi ja nopeampi raideliikenne Euroopassa

Uudessa suurnopeusrautatieverkkoa koskevassa toimintasuunnitelmassa esitetään, miten Euroopan raideyhteyksiä voidaan nopeuttaa ja parantaa sekä rataverkostoa yhtenäistää vuoteen 2040 mennessä. Tavoitteena on lyhentää matka-aikoja ja tehdä raidematkustamisesta houkuttelevampi vaihtoehto lyhyen matkan lentoliikenteelle. Kasvavat matkustajamäärät hyödyttävät alueellista taloutta ja turismia.

Suunnitelma perustuu Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon (TEN-T), ja siinä kaavaillaan tärkeimpien liikenteen solmukohtien yhdistämistä rautatieyhteyksillä, joiden nopeus on vähintään 200 km/h.

Jotta tämä voidaan toteuttaa, komissio ehdottaa seuraavaa:

  • poistetaan pullonkaulat maiden rajoilta
  • luodaan koordinoitu rahoitusstrategia
  • parannetaan rautatiealan ja rautatieliikenteen toimijoiden edellytyksiä investoida, kehittää innovatiivisia ratkaisuja ja toimia kilpailukykyisesti kehittämällä kansainvälisiä lipunmyynti- ja varausjärjestelmiä
  • vahvistetaan koordinointia ja hallinnointia EU:n tasolla.

Lisää investointeja uusiutuviin ja vähähiilisiin polttoaineisiin

Kestävän liikenteen investointisuunnitelmassa esitetään yhteinen toimintatapa, jolla voidaan lisätä investointeja uusiutuviin ja vähähiilisiin polttoaineisiin erityisesti lento- ja vesiliikenteessä. Jotta voimme saavuttaa RefuelEU Aviation - ja FuelEU Maritime -aloitteissa esitetyt tavoitteet, kestävien polttoaineiden (biopolttoaineiden ja sähköpolttoaineiden) määrä pitäisi kasvattaa noin 20 miljoonaan tonniin vuoteen 2035 mennessä. Tämä edellyttää arviolta 100 miljardin euron investointeja.

Vauhdittamalla biologisten ja muiden kuin biologisten polttoaineiden eurooppalaista tuotantoa Eurooppa pystyy vähentämään riippuvuuttaan fossiilisista tuontipolttoaineista, parantamaan teollisuutensa kilpailukykyä ja näyttämään maailmanlaajuisesti esimerkkiä puhtaaseen energiaan siirtymisessä. Suunnitelmalla tavoitellaan vähintään 2,9 miljardin euron rahoitusta eri EU:n välineiden kautta.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2547

Yhteyshenkilöt

Euroopan komission Suomen-edustusto

Euroopan komission Suomen-edustuston tehtävänä on:

- Tiedottaa Euroopan unionin toiminnasta ja sen vaikutuksista Suomessa.
- Tarjota suomalaisille tiedotusvälineille ja suoraan kansalaisille tietoa EU:n toimista ja päätöksistä
toimia EU-komission edustajana Suomessa.
- Raportoida komissiolle tärkeistä poliittisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista kehityskuluista Suomessa.

Euroopan komission Suomen-edustuston kotisivu: https://finland.representation.ec.europa.eu/index_fi

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Euroopan komission Suomen-edustusto

Vuoden 2025 laajentumispaketti: tärkeät kumppanit ovat edistyneet EU-jäsenyyden valmistelussa4.11.2025 14:30:09 EET | Tiedote

Euroopan komissio hyväksyi tänään vuotuisen laajentumispaketin. Paketissa esitetään yksityiskohtainen arvio siitä, miten laajentumiskumppanit ovat edistyneet EU-jäsenyyden valmistelussa viimeisen vuoden aikana. Tämän vuoden paketista käy selkeästi ilmi, että laajentuminen on korkealla EU:n prioriteettilistalla ja että ehdokasmaat ovat ottaneet harppauksia kohti liittymistä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye