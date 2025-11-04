Kokoomuksen Kinnari: Kiitos Orpon hallituksen vesihuolto pysyy jatkossa täysimääräisesti yhteisessä omistuksessa

Kokoomuksen Wallinheimo: Kasvu ratkaisee Suomen tulevaisuuden 4.11.2025 15:49:56 EET | Tiedote

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo korosti eduskuntaryhmän puheenvuorossa, että Suomen tulevaisuus ratkaistaan kasvulla ja työllisyydellä. Wallinheimon mukaan Suomi on kestävän kehityksen edelläkävijä, ja kokoomuksen tavoitteena on varmistaa, että asema säilyy myös tulevaisuudessa. ”Hyvinvointi ei kuitenkaan synny ilman kasvua, vahva talous on kestävän kehityksen perusta.”