Kokoomuksen Kinnari: Kiitos Orpon hallituksen vesihuolto pysyy jatkossa täysimääräisesti yhteisessä omistuksessa
Maa- ja metsätalousvaliokunta on tänään keskiviikkona 5.11. hyväksynyt mietinnön vesihuoltolain muutoksesta. Lakimuutos yksiselitteisesti estää vesihuollon tai sen osuuksien myymisen yksityisille toimijoille.
”Lakiuudistuksella turvaamme yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömät vesihuoltopalvelut, eli puhtaan juomaveden tuotannon ja jätevesien käsittelyn. Näitä luonnollisia monopoleja ei jatkossa voi myydä yksityisille sijoittajille, vaan niiden omistuksen on oltava ensisijaisesti kunnilla”, Kinnari aloittaa.
Nyt hyväksytty esitys pohjautuu ”Vesi on meidän” -kansalaisaloitteeseen ja maa- ja metsätalousvaliokunnan aiempaan selvitykseen.
”Orpon hallitus tiukensi aiemmin maa- ja metsätalousvaliokunnassa tehtyä selvitystä, joka olisi mahdollistanut vesihuoltolaitosten vähemmistöomistuksien myymisen sijoittajille. Jatkokäsittelyssä tilkitsimme mahdollisuuden myydä vähemmistöomistuksia tiukentaen esitystä”, Kinnari jatkaa.
”Orpon hallituksen linja on selvä. Vesi- ja jätehuolto ovat suomalaisten yhteistä omaisuutta ja se pidetään jatkossakin kuntalaisten omistuksessa”, Kinnari päättää.
Teemu Kinnari
Hämeen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
