Huuhkajat nimetty marraskuun otteluihin – Teemu Pukki viimeistä kertaa maajoukkuepaidassa
Suomi kohtaa Maltan MM-karsintaottelussa Helsingissä (14.11.) ja Andorran A-maaottelussa Tampereella (17.11.).
Päävalmentaja Jacob Friis nimesi 25 pelaajaa Malta- ja Andorra-otteluihin keskiviikkona Helsingissä järjestetyssä mediatilaisuudessa.
Huuhkajien kaikkien aikojen paras maalintekijä ja toiseksi eniten miesten maaotteluita Suomen paidassa pelannut Teemu Pukki, 35, päättää historiallisen maajoukkueuransa marraskuun otteluihin.
Helmikuussa 2009 maajoukkueessa debytoinut Pukki kuuluu kiistatta Suomen jalkapallohistorian suurimpiin pelaajiin. 42 maalia 131 A-maaottelussa iskenyt kotkalainen muun muassa johdatti Huuhkajat historiansa ensimmäisiin arvokisoihin kymmenellä maalillaan EM-karsinnoissa 2019.
– Suomen maajoukkue ja maajoukkuepaidan päälle pistäminen on ollut minulle aina isoin juttu jalkapalloilijana. Olen saanut ylpeästi tehdä sitä A-maajoukkueessa yli 15 vuotta. Otteluita ja maaleja on tullut paljon, mutta nyt tuntuu oikealta hetkeltä lopettaa näissä ympyröissä ja jättää vastuu nuoremmille pelaajille, Pukki kommentoi.
Huuhkajien ryhmässä nähdään muutamia muutoksia lokakuun joukkueeseen verrattuna. FC Interin laitapuolustaja Jussi Niska ja Modenan keskikenttäpelaaja Niklas Pyyhtiä valittiin ensimmäistä kertaa A-maajoukkueeseen. Loukkaantumisen takia syksyllä sivulla ollut kapteeni Lukas Hradecky palaa Huuhkajien vahvuuteen, samoin kuin lokakuun otteluista sivussa ollut Fredrik Jensen.
Huuhkajat kohtaa Maltan Helsingin Olympiastadionilla perjantaina 14. marraskuuta kello 19.00 MM-karsintojen lohkovaiheen päätösottelussa. Pukki pelaa maajoukkueuransa viimeisen ottelun, kun Suomi isännöi Andorraa A-maaottelussa Tammelan Stadionilla Tampereella maanantaina 17. marraskuuta kello 19.00.
Huuhkajat marraskuussa
Lukas Hradecky, AS Monaco
Jesse Joronen, Palermo FC
Viljami Sinisalo, Celtic FC
Lucas Bergström, RCD Mallorca
Robert Ivanov, Asteras Tripolis
Miro Tenho, Djurgårdens IF
Ville Koski, NK Istra 1961
Nikolai Alho Asteras Tripolis
Jussi Niska, FC Inter
Adam Ståhl, Djurgårdens IF
Juho Lähteenmäki, FC Nordsjaelland
Adam Marhiev, 1.FC Nürnberg
Niklas Pyyhtiä, Modena FC
Leo Walta, IK Sirius
Anssi Suhonen, Östers IF
Kaan Kairinen, AC Sparta Praha
Fredrik Jensen, Aris Thessaloniki
Naatan Skyttä, 1.FC Kaiserslautern
Oliver Antman, Rangers FC
Topi Keskinen, Aberdeen FC
Joel Pohjanpalo, Palermo FC
Benjamin Källman, Hannover 96
Teemu Pukki, HJK
Casper Terho, OH Leuven
Robin Lod, Minnesota United FC
Lisätiedot:
MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
