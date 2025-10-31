Keski-Suomen tienkäyttäjät olivat kesällä selvästi tyytyväisempiä maanteiden kuntoon kuin edellisenä vuonna

Kokonaistyytyväisyys kasvoi Keski-Suomessa vuoden 2024 kesästä +0,58 pistettä. Kesän 2025 lukema on 3,11 asteikolla 1–5. Yksityisten tienkäyttäjien vastaavat lukemat olivat peräti +0,78 ja 3,33. Ammattiautoilijat olivat paljon kriittisempiä: -0,05 ja 2,41. Kaikkiaan kysely toi Keski-Suomeen 285 vastausta, joista ammattiautoilijoiden osuus oli 69.

Yksityisten tienkäyttäjien parantuneiden lukujen taustalla näkyy korjausvelan vähentäminen

Vuosi 2025 oli toinen peräkkäinen hyvä päällystysvuosi. Kuluneena kesänä päällystystyöt koskettivat pääteiden lisäksi myös merkittävää määrää vähäliikenteisempiä pienempiä teitä.

– Ilman muuta sillä on merkitystä tyytyväisyyteen. Mitä enemmän riittää päällystettävää, sitä tyytyväisempiä tiellä liikkuvat ovat. Tämä voi hyvin näkyä palautteissa vielä ensi vuonnakin, koska tyytyväisyydessä on aina vähän viivettä, arvioi liikennejärjestelmäasiantuntija Toni Myyryläinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Hyvä esimerkki edellisestä havainnosta on, että Muuramen ja Isolahden välinen maantie 16615 sai kyselyssä usean kohdennetun palautteen huonosta kunnostaan, kun kyseisen tien kunnostustyöt eivät olleet vielä kyselyajankohtana alkaneet tai valmistuneet.

Ammattiautoilijoiden kriittisyydelle useampi syy – vuoropuhelua syvennetään

Palautteissa todetaan yleisesti, että valtatiet ovat pääsääntöisesti hyvässä kunnossa, mutta pienemmillä päällystetyillä teillä on vaurioita. Myös sorateiden kunto saa kritiikkiä. Ammattiautoilijoiden vastauksissa pienempien teiden kuntohuomiot korostuvat.

– Ammattiautoilijat havainnoivat maanteitä ehkä tarkemmin. Hehän operoivat usein raskaalla kalustolla, on aikataulupaineita ja turvallisuusnäkökohtien huomioimista aika tavalla, Myyryläinen pohtii.

Tutkimuksen analysoinnista kuitenkin selviää, että maantien käytön yleisyys ei riitä yksin selittämään suuria eroja yksityisten tienkäyttäjien ja ammattiautoilijoiden vastauksissa – ainakaan ammattiautoilijoiden kriittisyyden suuntaan. Itse asiassa kysely osoitti, että eniten maanteitä käyttävien keskuudessa tulosparannus oli kaikkein suurinta.

– Keskusteluja ammattiautoilijoiden kanssa on tärkeää jatkaa, jotta resurssit kohdentuvat mahdollisimman vaikuttavasti. Alkusyksynä jo käynnistimmekin vuoropuhelua, kun kokoonnuimme yhdessä raskaan liikenteen edustajien kanssa tienpitofoorumin merkeissä tarkastelemaan juuri muun muassa näitä tienpidon laatukysymyksiä, Myyryläinen mainitsee.

Tienkäyttäjien tyytyväisyystutkimus toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, kesällä ja talvella. Nyt tehty kesää koskeva tutkimus toteutettiin 11.8. – 29.9.2025.

Väyläviraston valtakunnallinen tiedote tutkimuksesta (vayla.fi)