Saaristomeren biosfäärialueelle 14 uutta biosfäärilähettilästä!
Uusien lisäysten myötä biosfäärilähettiläiden määrä nousi 72:een.
Biosfäärialue kouluttaa biosfäärilähettiläitä yhdessä Åbo Akademin, Saaristoinstituutin ja Turun yliopiston kanssa. Näinä aikoina, jolloin kohtaamme monia haasteita sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti kestävyyden ja yhteiskunnan muutosjoustavuuden kannalta, yhteistyö ja yhteisöllisyys ovat erityisen tärkeitä. Biosfäärilähettiläsohjelma vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja antaa toimintatarmoa ja tietoa kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi yhdessä.
Biosfäärilähettiläällä on tietoa, kiinnostusta ja sitoutumista levittää tietoa yhteisestä biosfäärialueestamme muille.
Kaikki biosfäärilähettiläät voivat vapaasti määritellä oman roolinsa lähettiläänä – jotkut käyttävät tietämystään ja kontaktejaan työelämässä, kun taas toiset haluavat työskennellä kestävän kehityksen puolesta organisaatiossaan tai puhtaasti yksityisellä tasolla. Kaikki lähettiläät ovat erittäin arvokkaita biosfäärialueen toiminnalle.
Uusia biosfäärilähettiläitä ovat: Minna Peura, Disa Laurell, Christian Kvarnström, Ida-Kajsa Johansson, Lena Grönqvist, Titti Edfelt, Alina Sippolainen, Päivi Vasenius, Kristiina Tiainen, Elin Maria Sydänvirta, Daniel Sahlgren, Anna Norrgård, Nina Parhiala ja Erja Mäkilä.
Lisätietoa biosfäärilähettiläistä löydät oheisen linkin kautta.
Katja BonnevierSaaristomeren UNESCO biosfäärialue, koordinaattoriPuh:+358403562655Katja.Bonnevier@pargas.fi
