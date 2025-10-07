Tuore kysely rakennusalalta: Kolmasosa irtisanonut ja lomauttanut, 40 % kertoo töiden vähentyneen – “usko tulevaisuuteen on koetuksella”

Kyselyyn vastanneista rakennusalan ammattilaisista 46 prosenttia kertoi vastauksissaan myös, että suomalaisten remontointi- ja rakentamisinto on laskenut tänä vuonna. Suurimmat syyt hankkeiden vähenemiselle on heidän mukaansa talouden tila ja yleinen epävarmuus.

”42 prosenttia sanoo töiden määrän pysyneen samana, mutta tästä huolimatta tilanne ei ole hyvä, sillä isolla osalla töiden määrä on vähentynyt jo aiemmin. Pieni hopeareunus tässä on se, että noin viidesosa (18 %) sanoo hankkeiden määrän lisääntyneen”, Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi toteaa.

Kun samaa asiaa kysyttiin alan ammattilaisilta vuodenvaihteessa, niin puolet vastaajista ilmoitti, että heiltä tilattujen rakennus- ja remontointihankkeiden määrä on vähentynyt viimeisten kuuden kuukauden aikana.

Loppuvuoden näkemys synkeä

Noin puolet (49 %) vastaajista ei usko, että tilanne muuttuu loppuvuoden aikana suuntaan tai toiseen. Parempaan loppuvuoteen uskoo 26 prosenttia ja huonompaan 25 prosenttia vastaajista. Tässä suhteessa alan ammattilaiset ovat nyt pessimistisempiä kuin viime vuodenvaihteessa, jolloin 16 prosenttia uskoi tilanteen muuttuvan puolessa vuodessa nykyistä huonommaksi.

“Tässä näkyy pitkään jatkuneet vaikeat vuodet alalla sekä niiden jättämät jäljet. Tilannetta ei myöskään ole auttanut tehty päätös vähentää kotitalousvähennyksen remonttiosuutta. Tällaisilla toimilla on alalle iso merkitys. Valitettavasti se on ollut nyt negatiivinen, ja monella alan ammattilaisella usko tulevaisuuteen on koetuksella”, Päiväniemi toteaa.

Ammattilaiset uskovat käänteeseen ensi vuonna

Useampi suhtautuu optimistisesti alan tilanteeseen ensi vuonna, sillä jopa 63 prosenttia ammattilaisista uskoo tilanteen olevan parempi ensi vuonna. Alan kurjistumiseen entisestään uskoo alle yhdeksän prosenttia.

”Tosin rakennusammattilaiset uskoivat alan suhdanteiden paranemiseen jo tämän vuoden aikana, sillä suurin piirtein sama osuus vastaajista (66 %) ilmoitti viime vuodenvaihteessa uskovansa alan tilanteen olevan tänä vuonna parempi”, Päiväniemi muistuttaa.

Toiveet päättäjille

Kyselyssä oli mahdollisuus lähettää terveisiä päättäjille. Niissä korostuivat toiveet korjausrakentamisen tukitoimista ja kotitalousvähennyksen korottamisesta. Valtion käynnistämät rakennusprojektit nostettiin myös esille, samoin helpotukset remonttilainojen saamiseen.

Ammattilaisten huoli työtilanteesta kävi vastauksista myös ilmi. Palautetta tuli myös medialle, että korkojen, inflaation sekä rakennusalan konkurssien suhteen uutisointi voisi olla maltillisempaa.

Stark teki yritysasiakkailleen kyselytutkimuksen syyskuussa 2025. Kyselyssä selvitettiin rakennus- ja remontointialalla toimivien ammattilaisten käsityksiä alan tulevaisuuden näkymistä. Kyselyyn vastasi 860 ammattilaista, joista suurin osa on rakennus- ja remontointiyritysten omistajia.

Lisätietoja

Harri Päiväniemi, toimitusjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 040 643 1800

Satu Otala, viestintäjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 044 475 7483, satu.otala@stark-suomi.fi