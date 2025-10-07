Tuore kysely rakennusalalta: Kolmasosa irtisanonut ja lomauttanut, 40 % kertoo töiden vähentyneen – “usko tulevaisuuteen on koetuksella”
Stark Suomen yritysasiakkailleen teettämään kyselyyn vastanneista 40 prosenttia sanoo rakennus- ja remontointihankkeiden määrän vähentyneen vuoden alusta. Kyselyyn vastasi 860 alan ammattilaista ja yrittäjää. Melkein kolmasosa (31 %) vastanneista on tilanteen vuoksi joutunut joko irtisanomaan tai lomauttamaan työntekijöitään tämän vuoden aikana.
Kyselyyn vastanneista rakennusalan ammattilaisista 46 prosenttia kertoi vastauksissaan myös, että suomalaisten remontointi- ja rakentamisinto on laskenut tänä vuonna. Suurimmat syyt hankkeiden vähenemiselle on heidän mukaansa talouden tila ja yleinen epävarmuus.
”42 prosenttia sanoo töiden määrän pysyneen samana, mutta tästä huolimatta tilanne ei ole hyvä, sillä isolla osalla töiden määrä on vähentynyt jo aiemmin. Pieni hopeareunus tässä on se, että noin viidesosa (18 %) sanoo hankkeiden määrän lisääntyneen”, Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi toteaa.
Kun samaa asiaa kysyttiin alan ammattilaisilta vuodenvaihteessa, niin puolet vastaajista ilmoitti, että heiltä tilattujen rakennus- ja remontointihankkeiden määrä on vähentynyt viimeisten kuuden kuukauden aikana.
Loppuvuoden näkemys synkeä
Noin puolet (49 %) vastaajista ei usko, että tilanne muuttuu loppuvuoden aikana suuntaan tai toiseen. Parempaan loppuvuoteen uskoo 26 prosenttia ja huonompaan 25 prosenttia vastaajista. Tässä suhteessa alan ammattilaiset ovat nyt pessimistisempiä kuin viime vuodenvaihteessa, jolloin 16 prosenttia uskoi tilanteen muuttuvan puolessa vuodessa nykyistä huonommaksi.
“Tässä näkyy pitkään jatkuneet vaikeat vuodet alalla sekä niiden jättämät jäljet. Tilannetta ei myöskään ole auttanut tehty päätös vähentää kotitalousvähennyksen remonttiosuutta. Tällaisilla toimilla on alalle iso merkitys. Valitettavasti se on ollut nyt negatiivinen, ja monella alan ammattilaisella usko tulevaisuuteen on koetuksella”, Päiväniemi toteaa.
Ammattilaiset uskovat käänteeseen ensi vuonna
Useampi suhtautuu optimistisesti alan tilanteeseen ensi vuonna, sillä jopa 63 prosenttia ammattilaisista uskoo tilanteen olevan parempi ensi vuonna. Alan kurjistumiseen entisestään uskoo alle yhdeksän prosenttia.
”Tosin rakennusammattilaiset uskoivat alan suhdanteiden paranemiseen jo tämän vuoden aikana, sillä suurin piirtein sama osuus vastaajista (66 %) ilmoitti viime vuodenvaihteessa uskovansa alan tilanteen olevan tänä vuonna parempi”, Päiväniemi muistuttaa.
Toiveet päättäjille
Kyselyssä oli mahdollisuus lähettää terveisiä päättäjille. Niissä korostuivat toiveet korjausrakentamisen tukitoimista ja kotitalousvähennyksen korottamisesta. Valtion käynnistämät rakennusprojektit nostettiin myös esille, samoin helpotukset remonttilainojen saamiseen.
Ammattilaisten huoli työtilanteesta kävi vastauksista myös ilmi. Palautetta tuli myös medialle, että korkojen, inflaation sekä rakennusalan konkurssien suhteen uutisointi voisi olla maltillisempaa.
Stark teki yritysasiakkailleen kyselytutkimuksen syyskuussa 2025. Kyselyssä selvitettiin rakennus- ja remontointialalla toimivien ammattilaisten käsityksiä alan tulevaisuuden näkymistä. Kyselyyn vastasi 860 ammattilaista, joista suurin osa on rakennus- ja remontointiyritysten omistajia.
Lisätietoja
Harri Päiväniemi, toimitusjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 040 643 1800
Satu Otala, viestintäjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 044 475 7483, satu.otala@stark-suomi.fi
Tietoja julkaisijasta
STARK - reilusti rakentajan asialla
Olemme jokaisen rakentajan reilu ja luotettava kumppani, joka tekee työtään intohimolla ja tinkimättömällä ammattiylpeydellä. Meitä starklaisia on noin 1 000 ympäri Suomen, ja valtakunnallinen 27 myymälän verkostomme, jakelukeskuksemme sekä verkkokauppamme palvelevat ajasta ja paikasta riippumatta. Stark on osa Pohjois-Euroopan suurinta rakennustarvikeyritystä STARK Groupia.
Verkkokauppa: www.stark-suomi.fi/
Yhtiösivut: yritys.stark-suomi.fi/
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Stark Suomi Oy
Kiinnostavatko energiaremontti ja asunnon energiatehokkuus enää suomalaisia? Kysely selvitti asian7.10.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Muutama vuosi sitten sähkön hintojen noustessa voimakkaasti moni suomalainen lähti toteuttamaan tai vähintäänkin selvitti mahdollisuutta tehdä kodistaan energiatehokkaamman remontin avulla. Nyt kun sähkön hinta on vakiintunut, ovatko energiaremontit enää haluttuja? Stark Suomi kysyi aiheesta tuhannelta 18–75-vuotiaalta joko vapaa-ajan tai omistusasunnon omistavalta suomalaiselta. Kyselystä selvisi, vieläkö energiaremontteja halutaan tehdä, ja jos niin mistä syystä niitä nyt teetetään. Ammattilainen antaa myös viisi vinkkiä energiaremonttiin.
Remontoinnin laiminlyönnit kostautuvat asunnon arvossa26.8.2025 08:40:00 EEST | Tiedote
Noin joka viides suomalainen (21 %) on kiinnostunut asunnon flippaamisesta eli ostamisesta, remontoimisesta ja kalliimmalla myynnistä. Tämä käy ilmi Stark Suomen vuosittain teettämästä Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2025 -tutkimuskyselystä. Asunnon arvon pohtiminen nousee ajankohtaiseksi myös silloin, kun harkinnassa on asunnon vaihto tai myyminen. Remonteilla asunnon arvoa voi pyrkiä nostamaan, ja toisaalta remonttien laiminlyönti voi laskea asunnon arvoa huomattavasti.
Sisäkaton maalaus uudistaa asunnon ilmeen – ammattilainen antaa vinkit parhaaseen lopputulokseen4.8.2025 08:25:00 EEST | Tiedote
Suomalaisista kolmasosa remontoi sisäkaton itse kotona, kun taas mökillä sisäkaton remontoi itse melkein puolet selviää Starkin teettämästä Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2025 -kyselytutkimuksesta. Sisäkaton maalauksella asunnon ilme raikastuu tai sillä voi luoda myös ihan uudenlaista ilmettä. Katon maalaus onnistuu hyvin myös omatoimiremontoijalta, kun noudattaa ammattilaisen vinkkejä.
Kysely: suomalaiset paljastavat mikä remontin jälkeen on kaduttanut – ammattilainen kertoo, miten vältät yleisen virheen15.7.2025 08:35:00 EEST | Tiedote
Väärät valinnat, epäesteettinen lopputulos, remonttivirheet ja väärinymmärrykset ovat syitä suomalaisten tyytymättömyyteen remonttien lopputuloksissa. Näin voi tiivistää Stark Suomen teettämän Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2025 -kyselytutkimuksen vastaukset siihen, mikä remontissa on kaduttanut.
SBTi on hyväksynyt STARK-konsernin ilmastotavoitteet kohti nettonollaa vuoteen 2050 mennessä9.7.2025 08:32:21 EEST | Tiedote
SBTi eli Science Based Targets -aloite on hyväksynyt STARK-konsernin ilmastotavoitteet nettonollapäästöjen saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteet sisältävät hiilidioksidipäästöjen vähentämisen koko arvoketjussa, ja ne ovat linjassa 1,5 asteen ilmastotavoitteen sekä YK:n Pariisin sopimuksen kanssa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme