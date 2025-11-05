SDP:n Kumpula-Natri: Latvian kansa voitti populistisen konservatismin. Latvia ei aio erota Istanbulin sopimuksesta.
SDP:n kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri kertoo, että Latvian kansalaiset onnistuivat pysäyttämään aikeet irtautua naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan tähtäävästä Istanbulin sopimuksesta. Kansalaisten nopea ja laaja mobilisoituminen pakotti poliitikot perääntymään päätöksestään.
Latviassa nähtiin poikkeuksellisen voimakas kansalaisliike sen jälkeen, kun maan parlamentti äänesti Istanbulin sopimuksesta eroamisen puolesta. Päätös herätti välittömän vastalausemyrskyn: tuhannet ihmiset osallistuivat protesteihin, ja vain viidessä päivässä yli 67 000 ihmistä allekirjoitti julkisen vetoomuksen hallituksen päätöstä vastaan. Tämä määrä vastaa noin seitsemää prosenttia viime vaalien äänistä.
– Latvian kansalaiset osoittivat rohkeutta ja päättäväisyyttä puolustaessaan tasa-arvoa ja naisiin kohdistuvan väkivallan vastustamista. Tämä on merkittävä voitto populistista konservatismia vastaan, sanoo Kumpula-Natri.
Painostuksen seurauksena Latvian presidentti päätti olla allekirjoittamatta lakia ja palautti sen takaisin parlamentin käsittelyyn. Tämän jälkeen useat puolueet, jotka aiemmin olivat tukeneet eroamista, vetäytyivät kannastaan. Tekninen päätös asettaa lain voimaantulopäivä parlamentin vaalikauden viimeiselle päivälle tarkoittaa käytännössä sitä, että eroaminen ei toteudu.
– On symbolista, että alle kaksi vuotta sopimuksen voimaantulon jälkeen yleisö oli valmis puolustamaan sitä. Tämä osoittaa, ettei tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolustaminen ole vain viranomaisten tehtävä, vaan koko yhteiskunnan asia, Kumpula-Natri toteaa.
Kumpula-Natri kiittää myös kansainvälisiä kumppaneita, yrityksiä ja Euroopan neuvostoa, jotka tukivat Latvian kansalaisyhteiskunnan ponnisteluja.
– Toivottavasti tämä tapaus myös hillitsee Euroopan tasolla niitä pyrkimyksiä, jotka yrittävät horjuttaa ihmisoikeussopimusten uskottavuutta, hän lisää.
Miapetra Kumpula-Natri on Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen varapuheenjohtaja ja Suomen delegaation puheenjohtaja.
