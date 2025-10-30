Johanna Kurkelan kansainvälinen yhtye Eye of Melian ensimmäiselle Suomen kiertueelleen – yhtye esiintyy 26.3.2026 Turun linnan Kuninkaansalissa!
Sunborn Liven menestyksekkäät konsertit Turun linnan kuninkaansalissa saavat jatkoa Johanna Kurkelan uuden Eye Of Melian –yhtyeen Turun debyyttikeikan merkeissä. Aiemmat viisi Turun linnassa järjestettyä keikkailtaa ovat olleet hyvissä ajoin etukäteen loppuunmyytyjä.
Johanna Kurkelan Eye of Melian tuo henkeäsalpaavan fantasia-sinfonisen maailman ensimmäistä kertaa kiertueelle Suomessa. Maaliskuussa 2026 tämä kansainvälinen yhtye saapuu teatterilavoille ympäri maan, muuttaen konserttisalit elokuvallisiksi näyttämöiksi, joissa orkesterillinen loisto ja eteerinen tarinankerronta yhdistyvät.
Yhtye, jonka perusti hollantilainen säveltäjä-tuottaja Martijn Westerholt (Delain, ex-Within Temptation) ja jossa loistaa Suomen oma Johanna Kurkela, yhdysvaltalainen sanoittaja Robin La Joy sekä suomalainen orkestroija-tuottaja Mikko P. Mustonen, luo musiikkia, joka tuntuu kuin astuisi keskelle suurta fantasiaelokuvaa.
Uunituoreen albuminsa Forest of Forgetting (Napalm Records, 20.2.2026) myötä Eye of Melian kutsuu yleisön uppoutumaan uuteen sinfoniseen tarinamaailmaansa. Luvassa on lumoavia pianoteemoja, muhkeita orkesterisävyjä ja pohjoista taikaa hohtavia lauluja — esitettynä teatterin läheisessä ja voimakkaassa tunnelmassa.
Elokuvamainen sävellys ja mielikuvitusta ruokkiva kerronta tekevät Eye of Melianin konsertista matkan: muinaisiin metsiin, kadonneisiin muistoihin ja paikkoihin, joissa valo ja myytit syntyvät.
Liput tulossa myyntiin 7.11.2025 kello 12.00.
TO 26.3.2026 EYE OF MELIAN
Kuninkaansali, Turun linna
Ovet klo 18.00, showtime klo 19.00 (kesto n. 2h. sis. väliajan)
Liput 45,00e
Lippu + Linnan herkkupäre 65,00e
Numeroimaton istumakatsomo
Ikärajaton
Lisätietoa:
- Linnan Herkkulankut (myös vegaanisena) nautittavissa klo 17.00 alkaen Juhana Herttuan Kellarissa.
- Linnan herkkupäre:Lähialueen lihaleikkeleitä ja kotimaisia juustoja sekä linnan keittiön lisukkeita. Herkkupäreet nautittavissa klo 17.00 alkaen Juhana Herttuan Kellarissa
- Linnan vegaaninen herkkupäre: Tomaattihummusta, marinoituja kasviksia, tofuskagenia mallasleivällä, vegaanista juustoa ja vegvurstia. Herkkupäreet nautittavissa klo 17.00 alkaen Juhana Herttuan Kellarissa
- Narikkamaksu 3e.
- Saapuminen: https://www.turku.fi/turun-linna/tervetuloa-museoon/sijainti
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pietu SepponenPromoottoriSunborn LivePuh:0445566113pietu.sepponen@sunbornlive.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sunborn Live
Kesärauha julkisti ensimmäiset maistiaiset kesästä – Avaimen Punainen tiili 25v. juhlakeikka kruunaa kotimaisen huippukattauksen30.10.2025 10:00:04 EET | Tiedote
Turun linnan ainutlaatuisessa ympäristössä 12.–14.6.2026 juhlittava indie- ja vaihtoehtomusiikin festivaali Kesärauha julkaisee ensimmäiset esiintyjät ja käynnistää early bird –lipunmyynnin. Viime vuonna suuren suosion saanut joustavamman maksuajan tarjoava deposit-lippu tekee paluun. Festaritunnelmiin otetaan tammikuussa varaslähtö toista kertaa järjestettävällä M/S Kesärauha -risteilyllä.
Vasas Flora Och Fauna nähdään tammikuussa levynjulkaisukiertueella Helsingissä, Turussa ja Vaasassa!28.10.2025 14:00:03 EET | Tiedote
Viimeksi 2024 alkuvuodesta loppuunmyydyille saleille esiintynyt Vasas flora och fauna palaa Suomeen kiertueelle uuden levynsä myötä. Luvassa on keikat Helsingin Korjaamolla, Turun Dynamossa kuin Vaasan Ritzissä. Vasas flora och fauna on kuulunut jo vuoden 2015 debyyttialbumistaan lähtien niihin kaikkein omintakeisimpiin yhtyeisiin, joita musiikkikentältä löytyy. Trio, joka yhdistää vahvan oman vision ja rehellisen, riisuttoman herkkyyden. Terävien yhteiskunnallisten havaintojen ja arjen tunnistettavuuden yhdistelmä on tuonut yhtyeelle kuulijakunnan, joka palaa sen musiikin pariin yhä uudelleen, olipa kyseessä sitten loppuunmyyty konsertti Tukholman Kulturhusetissa tai intiimi keikka puutarhakahvilassa Pohjanmaalla. ”Berg i dagen” on Vasas flora och faunan viidennen albumin nimi, joka julkaistiin 17. lokakuuta 2025. Tällä kertaa yhtye tutkii omasta erityisestä kulmastaan tämän päivän musiikkimaisemaa sekä elektronista tummuutta että kirkkaasti akustisia äänimaisemia. Useiden tuottajien
Nimitysuutinen: Eveliina Salminen ja Hanna Suominen ovat uudet vahvistukset osaksi Sunborn Liven ympärivuotista tapahtumajohtoa16.10.2025 12:00:07 EEST | Tiedote
Sunborn Live on nimittänyt Eveliina Salmisen ja Hanna Suomisen vahvistamaan ympärivuotista tapahtumaliiketoimintaa. Salminen, Head Of Sales & Marketing, ja Suominen, tuotantopäällikkö, tuovat mukanaan laajaa kokemusta ja asiantuntemusta. Nimitykset tukevat yrityksen kasvua ja menestyvien festivaalien järjestämistä.
Kesärauhan festivaaliristeily M/S Kesärauha järjestetään toistamiseen tammikuussa - laiva on lastattu täyteen upeita kotimaisia indieartisteja!30.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Suomen rakastetuimpiin festivaaleihin lukeutuva Kesärauha laajenee jälleen Itämeren aalloille. M/S Kesärauha -festivaaliristeily järjestetään toistamiseen Viking Gracella, joka lähtee Turun Satamasta pe 30.1.2026. M/S Kesärauhan esiintyjäkattaus sisältää kotimaisen indie- ja vaihtoehtomusiikin isoimpia nimiä, nousevia artisteja sekä mielenkiintoisen comebackin. Töölön Ketterä palaa pitkältä tauolta villitsemään M/S Kesärauhan yleisöä. Mukana ovat myös tämän syksyn Vain Elämää -kaudella kansan syviä rivejä hurmaavat Vesta ja Jonna Tervomaa sekä uuden albuminsa alkuvuodesta julkaiseva näyttelijä-muusikko Malla. Tuoreimpina läpimurtoartisteina M/S Kesärauhassa nähdään pop-tähti Olga, indiepoppari Jaakko Kulta sekä kovassa nosteessa olevassa moderinin rapin ja hyperpopin yhdistelmää esittävä Louna0nline. M/S Kesärauha on myös paljon muuta kuin livekeikkoja. Viime kerralla koettiin muun muassa monipuolisia dj-settejä, musiikkiaiheista bingoa, levyraatia ja laivan karaokea. Festivaaliristeil
Suomen suurin after ski julkistaa ensimmäiset artistinsa - Pikku G, Ares, Averagekidluke, Vesta sekä monet muut tähtiartistit nähdään Harmaassa Rinteessä 27.-28.3.2026 Rukalla!25.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Maaliskuun viimeisenä viikonloppuna Rukalla järjestettävä Harmaa Rinne on julkistanut ensimmäiset artistinsa. Ares, Averagekidluke, Goldielocks, Jaakko Kulta, Mikael Gabriel, Pikku G ja Vesta nähdään 27.-28.3.2026 Suomen suurimman after skin lavalla. Lisää ohjelmajulkistuksia on luvassa loppuvuoden aikana. Lipunmyynti on käynnistynyt ennätyksellisen vauhdikkaasti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme