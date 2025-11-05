Varkauden kaupunki sai tunnustusta Kämärin alueen kehittämisestä Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivillä (Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo)

Varkauden kaupunki palkittiin Kämärin alueen kehittämisestä Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivillä. Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Tommi Huttunen totesi palkitsemispuheessaan, että Kämärin kehittämisessä yhdistyy monia liikennejärjestelmän, ulkoilun, päivittäisliikkumisen, kansanterveyden, hyvinvoinnin ja kestävän liikkumisen edistämisen näkökulmia.

”Kämärin alueen kehittäminen on liikennejärjestelmätyön kannalta osoitus siitä, miten pitkäjänteisellä ja maakuntarajatkin ylittävällä liikennejärjestelmätyöllä saadaan tuloksia aikaiseksi. Keski-Savon seudulle laadittiin ensimmäisten alueiden joukossa seudullinen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma ja muun muassa sen myötä on luotu vahva poliittinen tuki jalankulun ja pyöräilyn edistämiselle. Tämä työ antoi pohjan myös Kämärin alueen kehittämiselle”, toteaa Huttunen.

Varkauden kaupungin tekninen johtaja Arto Lehtonen kertoi kiitospuheessaan, että kohteen suunnittelu on alkanut jo vuonna 1980. Jalankulun ja pyöräilyn väylä siltoineen on toteutettu vuonna 2021, joten toteutuksessa kesti 41 vuotta.

Päivillä palkittiin myös Pohjois-Savon liiton maakuntainsinööri Patrick Hublin pitkäaikaisesta, monipuolisesta ja vaikuttavasta liikennejärjestelmätyöstä usealla eri aluetasolla.

”Patrickin työ seudullisella, maakunnallisella, ylimaakunnallisella sekä valtakunnallisella tasolla on ollut vaikuttavaa. Hän on työskennellyt useissa eri rooleissa ja eri organisaatioissa itäsuomalaisen liikennejärjestelmän hyväksi”, toteaa Huttunen.

Huttunen korosti, että vaikka Hublinin työ jatkuu edelleen vaikuttavana, kunniakirja haluttiin luovuttaa Kuopiossa pidetyn tilaisuuden yhteydessä.

Perinteikkäät päivät kokosivat yli 100 henkeä kuulemaan ja keskustelemaan liikennejärjestelmän ajankohtaisista aiheista

Laaja joukko asiantuntijoita eri organisaatioista kokoontui kaksipäiväisille liikennejärjestelmäpäiville Kuopion Musiikkikeskukselle. Ensimmäisenä päivänä teemana oli Toimintavarma liikennejärjestelmä takaa alueiden elinvoimaisuuden. Teeman ympärillä oli mielenkiintoinen kattaus puheenvuoroja eri näkökulmista.

Professori Sami Moisio Helsingin yliopistosta piti puheenvuoron aluekehityksen haasteista ja mahdollisuuksista. Ministeri Seppo Kääriäinen toi keskusteluun itäsuomalaista näkökulmaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö, Väylävirasto sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pitivät omat puheenvuoronsa nostaen esiin muun muassa liikennepolitiikan osana aluekehitystä, saavutettavuutta sekä toimintavarmuutta.

Toisena päivänä puheenvuorot ja keskustelu painottuivat saavutettavuuteen ja yhteistyöhön. Aluehallintouudistuksen myötä julkisen joukkoliikenteen tehtävät siirtyvät ELY-keskuksista Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin ja valtion ostohenkilöliikennettä sekä yhteistyötä alueiden ja kuntien kanssa avattiin puheenvuoroissa. Myös hyvinvointialueiden verkostoyhteistyö keskustelutti.

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät on Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntaliiton järjestämä yhteinen tapahtuma.