Miksi rikokset kiehtovat meitä? Yliopiston tutkijat sukeltavat teemaan Tieteen lavalla Turun Kaupunginteatterissa 12.11.
Kaikille avoin ja maksuton Tieteen lava -keskustelusarja jatkuu Turun Kaupunginteatterin yleisölämpiössä keskiviikkona 12.11., kun Tatu Hyttinen, Tero Vanhanen ja Laura Puumala keskustelevat rikosten kiehtovuudesta Päällikkö-näytelmän teemojen innoittamana.
Miksi Aarnion tapaus kiinnostaa suomalaisia? Onko ongelmallista, että rikolliset ovat meille viihdettä? Muuttuuko ihmisen moraalikäsitys, kun hän ajautuu rikoksen polulle? Mitä pahuus on?
Muun muassa näistä kysymyksistä keskustellaan Turun Kaupunginteatterin yleisölämpiössä 12.11. kello 16.30 alkaen, kun Turun yliopiston tutkijat nousevat Tieteen lavalle. Keskustelua teatterin yleisölämpiössä johdattaa teatterin yleisötyöntekijä Aatu Pyy.
Rikoksista ja niiden kiehtovuudesta keskustelemassa ovat:
- Rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen on tutkinut muun muassa talousrikoksia, viharikoksia ja rahanpesua.
- Kirjallisuuden erikoistutkija Tero Vanhanen on tutkinut rikoskirjallisuutta ja miksi lukijoita kiehtoo moraalisesti epäilyttävät hahmot.
- Laura Puumala viimeistelee juuri filosofian oppiaineessa väitöskirjaa sotilasetiikkaan liittyen. Hän tutkii myös pahuutta, moraalisesti traagisia valintoja ja tuntee laajasti moraalifilosofiaa.
Tieteen lavan tarjoavat Turun Kaupunginteatteri ja Turun yliopisto yhteistyössä
Tieteen lava on Turun Kaupunginteatterin ja Turun yliopiston yhteinen formaatti, jossa tutkijat avaavat teatterin ohjelmistossa olevien esitysten teemoja.
Lämpiössä järjestettäviin tilaisuuksiin on esteetön ja vapaa pääsy eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Keskustelua voi tulla seuraamaan, vaikka olisi jo nähnyt esityksen tai lippu olisi vielä hankkimatta. Tilaisuus kestää noin 45 minuuttia. Lämpiön kahvila ja aulan vaatesäilytys ovat avoinna.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anne PaasiviestintäjohtajaTurun yliopistoPuh:+358 40 735 4858anne.paasi@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/anne-paasi
Eeva-Maria SoikkanenkoordinaattoriTurun yliopistoPuh:+358 50 470 4897emsoik@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/eeva-maria-soikkanen
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Mapineq-tutkimushanke osoittaa pitkäjänteiset investoinnit ja nopeat tukitoimet keinoiksi vähentää eriarvoisuutta5.11.2025 11:53:57 EET | Tiedote
Pitkäjänteiset panostukset ihmisten hyvinvointiin ja vaikeuksia kohdattaessa nopeat tukitoimet ovat avain sosiaalisen yhdenvertaisuuden vahvistamiseen Euroopassa. Tähän johtopäätökseen päätyi kahdeksan eurooppalaisen yliopiston ja tutkimuslaitoksen kolmivuotinen tutkimushanke Mapineq. Hankkeen päättyessä tutkijat kokosivat tuloksista laajan taustaraportin, joka antaa tutkimukseen pohjaten toimenpidesuosituksia päätöksentekijöille.
POOL-hanke tutkii kausikosteikkojen piiloelämää – taide ja tiede kohtaavat hankkeen loppunäyttelyssä5.11.2025 10:37:02 EET | Tiedote
Suomen metsien painanteissa piilee elämää kuhiseva maailma. Kausikosteikkojen jatkuvasti muuttuvaa elämää ja niiden merkitystä Suomen luonnolle selvittänyt POOL-hanke järjestää tiedettä ja taidetta yhdistävän loppunäyttelyn ja päätösseminaarin Turun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa marraskuussa.
Lääketieteellinen tiedekunta jakoi vuoden 2025 tunnustuspalkinnot Turun Lääketiedepäivillä4.11.2025 20:14:29 EET | Tiedote
Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta jakoi vuoden 2025 tunnustuspalkinnot Turun Lääketiedepäivien avajaisissa tiistaina 4.11. Dosentti, geriatrian erikoislääkäri Laura Viikari sai vuoden 2025 Kliinisen silmän, ja Vuoden opetusteko 2025 -palkinto myönnettiin korva-, nenä- ja kurkkutautien oppiaineen työryhmälle, johon kuuluu LT, EL Jaakko Piitulainen, LT, EL Lotta Ivaska, EL Satu Rantanen, EL Sampo Mäkinen, fysioterapeutti Vilma Lehtinen, audionomi Sanna Karhu ja audionomi Heli Lehtinen. Vuoden erikoislääkärikouluttajana palkittiin neurologian erikoislääkäri, LT, osastonlääkäri Jaana Rönkä. Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinto myönnettiin Turun yliopiston geriatrian dosentti, ylilääkäri Maarit Wuorelalle.
Potilaaseen kohdistuvia pakkotoimia pyritään vähentämään mielenterveyshoidossa osaamista kehittämällä4.11.2025 08:45:00 EET | Tiedote
Uusi pohjoismainen verkosto kehittää sosiaali- ja terveysalan koulutusta tarjoaville korkeakouluille yhteisen opintojakson, jonka ytimessä on potilaaseen kohdistuvien pakkotoimien ennaltaehkäisy mielenterveyshoidossa.
Algoritmeihin perustuva ennakoiva poliisitoiminta herättää huolta, kertoo tuore tutkimus3.11.2025 07:30:00 EET | Tiedote
Rikosten tapahtumapaikkoja tai mahdollisia tekijöitä voidaan ennakoida algoritmeihin perustuvien ennusteiden avulla. Turun yliopiston väitöskirjatutkija Carlo Gatti selvitti ennakoivan poliisitoiminnan oikeutusta sekä käyttöä kotimaassaan Italiassa. Tekoälyä hyödyntävästä rikosten ehkäisystä ollaan kiinnostuneita myös Suomessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme