Miksi rikokset kiehtovat meitä? Yliopiston tutkijat sukeltavat teemaan Tieteen lavalla Turun Kaupunginteatterissa 12.11.

Miksi Aarnion tapaus kiinnostaa suomalaisia? Onko ongelmallista, että rikolliset ovat meille viihdettä? Muuttuuko ihmisen moraalikäsitys, kun hän ajautuu rikoksen polulle? Mitä pahuus on?

Muun muassa näistä kysymyksistä keskustellaan Turun Kaupunginteatterin yleisölämpiössä 12.11. kello 16.30 alkaen, kun Turun yliopiston tutkijat nousevat Tieteen lavalle. Keskustelua teatterin yleisölämpiössä johdattaa teatterin yleisötyöntekijä Aatu Pyy.

Rikoksista ja niiden kiehtovuudesta keskustelemassa ovat:

Rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen on tutkinut muun muassa talousrikoksia, viharikoksia ja rahanpesua.

Kirjallisuuden erikoistutkija Tero Vanhanen on tutkinut rikoskirjallisuutta ja miksi lukijoita kiehtoo moraalisesti epäilyttävät hahmot.

Laura Puumala viimeistelee juuri filosofian oppiaineessa väitöskirjaa sotilasetiikkaan liittyen. Hän tutkii myös pahuutta, moraalisesti traagisia valintoja ja tuntee laajasti moraalifilosofiaa.

Tieteen lava on Turun Kaupunginteatterin ja Turun yliopiston yhteinen formaatti, jossa tutkijat avaavat teatterin ohjelmistossa olevien esitysten teemoja.

Lämpiössä järjestettäviin tilaisuuksiin on esteetön ja vapaa pääsy eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Keskustelua voi tulla seuraamaan, vaikka olisi jo nähnyt esityksen tai lippu olisi vielä hankkimatta. Tilaisuus kestää noin 45 minuuttia. Lämpiön kahvila ja aulan vaatesäilytys ovat avoinna.