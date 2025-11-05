Keskuskauppakamari: Sopu EU:n 2040-tavoitteesta oli välttämätön YK:n ilmastokokouksen alla

“EU:n neuvotteluasema suhteessa Kiinaan, Intiaan ja muihin suuriin talouksiin on ollut heikko, koska Euroopan omat rivit ovat hajallaan. Sovun syntyminen meni kalkkiviivoille, mutta oli välttämätöntä, jotta EU on yhtenäinen alkavassa YK:n ilmastokokouksessa”, Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Teppo Säkkinen toteaa.

Säkkinen korostaa, että sovun syntyminen riittävällä enemmistöllä on tärkeä viesti myös koko EU:n yrityskentälle.

“Yritysten on voitava suunnitella investointeja pitkällä tähtäimellä ja siksi ennakoitavuus on tärkeää. 90 prosentin tavoite pitää EU:n kurssin, ja esimerkiksi teknologianeutraaliuden korostaminen ja nielujen epävarmuuden tunnistaminen on tervetullutta Suomelle. Sopu sisältää kuitenkin monien jo sovittujen ilmastotoimien avaamista ja lykkäystä, joka luo kysymysmerkkejä toimeenpanosta”, Säkkinen arvioi.

Kansainvälisiä yksiköitä käytettävä viisaasti

Ministerit päättivät lisätä voimakkaasti EU:n ulkopuolisten toimien eli kansainvälisten yksiköiden osuutta 90 prosentin tavoitteen saavuttamisesta. Yhteensä jopa kymmenen prosenttia tavoitteesta voidaan saavuttaa yksiköiden avulla. Keskuskauppakamari on kannattanut niiden rajallista käyttöä päästökaupan ulkopuolella.

“Riskinä on, että yksiköiden käyttö tässä mitassa ohjaa investointeja Euroopan ulkopuolelle. Siksi EU:n pitää käyttää välinettä viisaasti kumppanuuksien rakentamiseen ja teknologian vientimarkkinoiden avaamiseen. Yksi mahdollisuus on tukea yksiköillä Ukrainan jälleenrakennusta ja EU-jäsenpolkua”, Säkkinen ehdottaa.

Keskuskauppakamarin Säkkinen on toiminut Euroopan talous- ja sosiaalikomitean esittelijänä eli raportöörinä 2040-tavoitteesta. Raportööri neuvottelee ja laatii Euroopan kansalaisyhteiskuntaa edustavan komitean kannan ilmastotavoitteeseen. Kanta hyväksyttiin komitean täysistunnossa syyskuussa.

Keskuskauppakamari tukee Suomen tavoin EU:n 90 prosentin päästövähennystavoitetta vuodelle 2040. EU:n yhteiset ilmastotavoitteet lisäävät yritysten toimintaympäristön ennakoitavuutta sekä tukevat osaltaan Suomen kansallisten ilmastotavoitteiden toteuttamista.