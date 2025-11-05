Keskuskauppakamari: Sopu EU:n 2040-tavoitteesta oli välttämätön YK:n ilmastokokouksen alla
Keskuskauppakamarin mukaan sopu EU:n 90 prosentin 2040-tavoitteesta pitää EU:n kurssin ilmastotoimissa, mutta jättää myös avoimia kysymyksiä toimeenpanosta. Keskuskauppakamari ehdottaa kansainvälisten yksiköiden käyttöä Ukrainan jälleenrakennuksen tukemiseen. EU:n yhtenäisyys ensi viikolla Brasilian Belémissä alkavan YK:n ilmastokokouksen alla on välttämätöntä.
“EU:n neuvotteluasema suhteessa Kiinaan, Intiaan ja muihin suuriin talouksiin on ollut heikko, koska Euroopan omat rivit ovat hajallaan. Sovun syntyminen meni kalkkiviivoille, mutta oli välttämätöntä, jotta EU on yhtenäinen alkavassa YK:n ilmastokokouksessa”, Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Teppo Säkkinen toteaa.
Säkkinen korostaa, että sovun syntyminen riittävällä enemmistöllä on tärkeä viesti myös koko EU:n yrityskentälle.
“Yritysten on voitava suunnitella investointeja pitkällä tähtäimellä ja siksi ennakoitavuus on tärkeää. 90 prosentin tavoite pitää EU:n kurssin, ja esimerkiksi teknologianeutraaliuden korostaminen ja nielujen epävarmuuden tunnistaminen on tervetullutta Suomelle. Sopu sisältää kuitenkin monien jo sovittujen ilmastotoimien avaamista ja lykkäystä, joka luo kysymysmerkkejä toimeenpanosta”, Säkkinen arvioi.
Kansainvälisiä yksiköitä käytettävä viisaasti
Ministerit päättivät lisätä voimakkaasti EU:n ulkopuolisten toimien eli kansainvälisten yksiköiden osuutta 90 prosentin tavoitteen saavuttamisesta. Yhteensä jopa kymmenen prosenttia tavoitteesta voidaan saavuttaa yksiköiden avulla. Keskuskauppakamari on kannattanut niiden rajallista käyttöä päästökaupan ulkopuolella.
“Riskinä on, että yksiköiden käyttö tässä mitassa ohjaa investointeja Euroopan ulkopuolelle. Siksi EU:n pitää käyttää välinettä viisaasti kumppanuuksien rakentamiseen ja teknologian vientimarkkinoiden avaamiseen. Yksi mahdollisuus on tukea yksiköillä Ukrainan jälleenrakennusta ja EU-jäsenpolkua”, Säkkinen ehdottaa.
Keskuskauppakamarin Säkkinen on toiminut Euroopan talous- ja sosiaalikomitean esittelijänä eli raportöörinä 2040-tavoitteesta. Raportööri neuvottelee ja laatii Euroopan kansalaisyhteiskuntaa edustavan komitean kannan ilmastotavoitteeseen. Kanta hyväksyttiin komitean täysistunnossa syyskuussa.
Keskuskauppakamari tukee Suomen tavoin EU:n 90 prosentin päästövähennystavoitetta vuodelle 2040. EU:n yhteiset ilmastotavoitteet lisäävät yritysten toimintaympäristön ennakoitavuutta sekä tukevat osaltaan Suomen kansallisten ilmastotavoitteiden toteuttamista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari
Keskuskauppakamari: Juho Romakkaniemi Eurochambresin varapuheenjohtajaksi5.11.2025 14:59:51 EET | Tiedote
Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi on nimitetty Euroopan kauppakamarien kattojärjestön, Eurochambresin varapuheenjohtajaksi. Tänään tehty valinta vahvistaa Suomen asemaa eurooppalaisessa elinkeinoelämän vaikuttamistyössä.
Keskuskauppakamari: Ilma-vesilämpöpumppu mitoitetaan ja asennetaan usein väärin31.10.2025 06:55:00 EET | Tiedote
Lämpöpumppujen yleistyessä ja tekniikan kehittyessä ilma-vesilämpöpumppujen asentaminen etenkin saneerauskohteisiin on yhä suositumpaa. Keskuskauppakamarin pääsihteeri Raisa Harju muistuttaa ottamaan huomioon lämmitysmuodon vaihtoprosessissa muutakin kuin lämpöpumppujen ominaisuuksien, arvojen ja hinnan vertailun. Huolellinen suunnittelu ja osaava asentaja auttavat välttämään ongelmia.
Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Heikko suhdanne jatkui syksyllä30.10.2025 09:00:18 EET | Tiedote
Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan Suomen kokonaistuotannon suhdannekuvaajan lukemat paljastavat, että tuotanto on pysynyt lähes paikoillaan koko vuoden, ja vaikka kulutuskysynnän ja viennin elpyminen antavat toivoa, kasvu nojaa edelleen epävarmoihin tulevaisuudenodotuksiin.
Keskuskauppakamari: Vientiyritysten valmistautuminen on entistä tärkeämpää ennakoimattomassa kansainvälisessä toimintaympäristössä29.10.2025 06:55:00 EET | Tiedote
Kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä on lyhyessä ajassa tapahtunut paljon. Pandemia, Venäjän hyökkäyssota, inflaatio, korkojen nousu ja Trumpin ennakoimattomuus ovat testanneet yritysten sopeutumiskykyä, joiden myötä riskienhallinnan merkitys maailmankaupassa on korostunut. Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimo painottaa valmistautumisen merkitystä riskien hallinnassa.
Kauppakamarikysely: Investointikustannukset, heikko kysyntä ja poliittinen epävarmuus hidastavat puhtaan siirtymään investointeja22.10.2025 06:55:00 EEST | Tiedote
Kauppakamarien talouskysely paljastaa, että investointien kustannukset, vähäpäästöisten tuotteiden heikko kysyntä ja poliittinen epävarmuus ovat merkittävimpiä puhtaan siirtymän esteitä. Yli kolmannes yrityksistä kuitenkin kokee, ettei siirtymälle ole esteitä - erityisesti alle kymmenen henkilön yrityksissä. 45 prosenttia yrityksistä korosti kyselyssä lupaprosessien ja sääntelyn sujuvoittamista ensisijaisena toimena puhtaan siirtymän onnistumiselle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme