Taajuusohjatun häiriöreservin rajoitusten käyttöönotto staattisille reservikohteille

Taustaa

Vuodesta 2023 lähtien taajuusohjatun häiriöreservin (FCR-D) ylös- ja alassäätötuotteet on jaettu staattiseen ja dynaamiseen versioon. Tähän mennessä kapasiteetin hankinnassa ei kuitenkaan ole sovellettu rajoituksia tämän jaon perusteella. Syyskuusta 2026 alkaen pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ottavat käyttöön sekä kiinteän että muuttuvan volyymirajoituksen staattiselle FCR-D ylössäädölle Pohjoismaiden synkronialueella.

Toteutus tarjousvalinnassa ja hinnoittelussa

Staattisen FCR-D:n volyymirajoitus toteutetaan tarjousvalintaprosessissa. Staattiset FCR-D-tarjoukset käsitellään samalla tavalla kuin dynaamiset FCR-D-tarjoukset volyymirajoitukseen asti. Hyväksytyt staattisen FCR-D:n tarjoukset saavat saman marginaalihinnan kuin hyväksytyt dynaamisen FCR-D:n tarjoukset. Tavoitteena on varmistaa, ettei staattinen FCR-D aiheuta riskejä sähköjärjestelmän käyttövarmuudelle tai epätoivottuja vaikutuksia taajuuteen. Vain rajattu osa koko Pohjoismaiden FCR-D- ylös- ja alassäädön tarpeesta voi koostua reservikohteista, joiden säätötapa on staattinen.

Kiinteän ja muuttuvan volyymirajoituksen toteutus

Staattisen FCR-D:n hyväksyttävä enimmäismäärä korreloi vahvasti sähköjärjestelmän inertiaan, joka vaihtelee vuoden aikana. Silloin kun inertian taso on matala, staattisen FCR-D:n volyymia on rajoitettava enemmän, ja päinvastoin. Volyymirajoitus koostuu kahdesta osasta:

Kiinteä volyymirajoitus (prosenttiosuus) staattisen FCR-D:n enimmäismäärälle, joka on voimassa koko vuoden.

Muuttuva volyymirajoitus (prosenttiosuus), joka riippuu järjestelmän inertian tasosta ja voi siten vaihdella vuoden aikana.

Kiinteä volyymirajoitus asetetaan aluksi 50 %:iin Pohjoismaiden FCR-D-ylössäädön kokonaiskysynnästä. Muuttuva volyymirajoitus toimii lisäyksenä kiinteään rajoitukseen, eli staattista FCR-D:tä voidaan hankkia inertiasta riippuen enintään 50 %.

Lisätietoja volyymirajoituksen jakamisesta Pohjoismaissa kantaverkkoyhtiöiden kesken ja muuttuvan volyymirajoituksen määrittämisestä julkaistaan ennen rajoitusten käyttöönottoa syyskuussa 2026. Käyttöönotto ei aiheuta merkittäviä muutostöitä suomalaisten reservitoimittajien käytäntöihin tai operatiiviseen toimintaan.

Rajoitus otetaan ensin käyttöön FCR-D-ylössäädölle, koska tähän suuntaan on säätökokein testattu enemmän staattista FCR-D:tä. Kantaverkkoyhtiöt kehittävät myöhemmin toteutussuunnitelman ja päättävät kiinteistä ja muuttuvista komponenteista FCR-D-alassäädölle.

Asettamalla rajoituksia staattisen FCR-D:n hankintaan kantaverkkoyhtiöt varmistavat riittävän dynaamisen FCR-D:n vähimmäisosuuden FCR-mitoitusmenetelmän mukaisesti (SOGL artikla 153). Kantaverkkoyhtiöt täydentävät menetelmää yksityiskohtaisemmalla laskentatavalla vähimmäisosuudelle maaliskuuhun 2028 mennessä. Tämä aikataulu mahdollistaa käytännön kokemusten keräämisen alkuperäisen rajoituksen soveltamisesta. Tämä toimii tärkeänä lähtötietona menetelmän arvioinnille ja sen kehittämiselle lopulliseen sääntelyviranomaisilla hyväksytettävään muotoon.

Lisätietoja:

Taneli Leiskamo, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 5240

Pia Ruokolainen, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 5105