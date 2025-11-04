Kaikki väärin -tulos toi suuren voiton Helsinkiin
Viime viikon torstaina Kaikki tai ei mitään -pelin arvonnassa löytyi yksi 0 oikein -tulos, jolla Helsingissä pelannut voittaja nappasi 125 000 euron voiton.
Helsingin päärautatieaseman R-Kioskilla pelinsä tehnyt asiakas oli pelannut yhden euron rivipanoksella. Rivissä ei ollut yhtään numeroa oikein, joten sillä voitti pelin päävoiton. Kyseessä on kuluvan vuoden 10:s yli 125 000 euron voitto Kaikki tai ei mitään -pelistä.
Voittaja saa voiton tililleen todennettuaan henkilöllisyytensä osoitteessa veikkaus.fi/omatvoitot tai vaihtoehtoisesti jossakin Veikkauksen pelisalissa.
Kaikki tai ei mitään -pelissä voi voittaa päävoiton arvaamalla kaikki 12 arvottavaa numeroa oikein tai väärin.
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
