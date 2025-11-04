Veikkaus Oy

Kaikki väärin -tulos toi suuren voiton Helsinkiin

5.11.2025 13:52:04 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Viime viikon torstaina Kaikki tai ei mitään -pelin arvonnassa löytyi yksi 0 oikein -tulos, jolla Helsingissä pelannut voittaja nappasi 125 000 euron voiton.

Henkilö täyttämässä Kaikki tai ei mitään -pelikuponkia kynällä.
Kaikki tai ei mitään -pelissä voi voittaa päävoiton arvaamalla kaikki 12 arvottavaa numeroa oikein tai väärin. Veikkaus / Mari Lehtisalo

Helsingin päärautatieaseman R-Kioskilla pelinsä tehnyt asiakas oli pelannut yhden euron rivipanoksella. Rivissä ei ollut yhtään numeroa oikein, joten sillä voitti pelin päävoiton. Kyseessä on kuluvan vuoden 10:s yli 125 000 euron voitto Kaikki tai ei mitään -pelistä. 

Voittaja saa voiton tililleen todennettuaan henkilöllisyytensä osoitteessa veikkaus.fi/omatvoitot tai vaihtoehtoisesti jossakin Veikkauksen pelisalissa.

Kaikki tai ei mitään -pelissä voi voittaa päävoiton arvaamalla kaikki 12 arvottavaa numeroa oikein tai väärin.

