Kaikki väärin -tulos toi suuren voiton Helsinkiin

Helsingin päärautatieaseman R-Kioskilla pelinsä tehnyt asiakas oli pelannut yhden euron rivipanoksella. Rivissä ei ollut yhtään numeroa oikein, joten sillä voitti pelin päävoiton. Kyseessä on kuluvan vuoden 10:s yli 125 000 euron voitto Kaikki tai ei mitään -pelistä.

Voittaja saa voiton tililleen todennettuaan henkilöllisyytensä osoitteessa veikkaus.fi/omatvoitot tai vaihtoehtoisesti jossakin Veikkauksen pelisalissa.

Kaikki tai ei mitään -pelissä voi voittaa päävoiton arvaamalla kaikki 12 arvottavaa numeroa oikein tai väärin.