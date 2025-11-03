Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Aluehallituksen päätöksiä: allianssihankinnan uudelleen valmistelu aloitetaan, lisärahoitusta haetaan

5.11.2025 13:59:57 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus on päättänyt kokouksessaan 4.11.25 käynnistää allianssihankinnan valmistelun uudelleen ikääntyneiden palveluiden osalta.

Päätöksen taustalla on hankintamenettelyn aikana esiin noussut kilpailuoikeudellinen riski, joka liittyy tietojenvaihtoon allianssimallin rakenteessa.

Aiempi hankinta keskeytetään, koska turvallinen toteutus vaatii sellaisia muutoksia tarjousasiakirjoihin, joita ei voi tehdä kesken menettelyn. Aluehallitus katsoo, että hankintalain 125 §:n mukaiset perustellut syyt uudelleen käynnistämiselle täyttyvät, ja hankinta voidaan kilpailuttaa uudelleen korjattujen asiakirjojen pohjalta.

Allianssimalli perustuu julkisen ja yksityisten toimijoiden yhdessä sovittuihin tavoitteisiin, luottamukseen ja avoimeen yhteistyöhön, joiden avulla pyritään parantamaan palvelujen laatua ja vaikuttavuutta sekä asiakkaiden kokemusta.

Lisärahoitushakemus palveluiden turvaamiseksi

Aluehallitus päätti hakea rahoituslain mukaista lisärahoitusta 35,0 miljoonaa euroa vuodelle 2025 riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen palvelujen turvaamiseksi. Koska nykyinen rahoitusmalli ei täysin kata järjestämisvastuulle kuuluvaa palvelutoimintaa, hyvinvointialue hakee valtion lisärahoitusta palveluiden jatkuvuuden varmistamiseksi.

Kertaluonteisen lisärahoituksen avulla Keusote kykenee vastaamaan nopeasti kasvaneeseen hoito- ja palvelutarpeeseen ikääntyneiden palveluissa, purkamaan syntynyttä hoitovelkaa suun terveydenhuollossa sekä vastaamaan Uudenmaan alueiden yhteisen erikoissairaanhoidon aiheuttamista maksuvelvoitteista. 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asukaskohtainen rahoitus vuodelle 2025 on 24.6.2025 julkaistujen rahoituslaskelmien mukaisesti Suomen toiseksi alhaisin.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

