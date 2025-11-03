Aluehallituksen päätöksiä: allianssihankinnan uudelleen valmistelu aloitetaan, lisärahoitusta haetaan
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus on päättänyt kokouksessaan 4.11.25 käynnistää allianssihankinnan valmistelun uudelleen ikääntyneiden palveluiden osalta.
Päätöksen taustalla on hankintamenettelyn aikana esiin noussut kilpailuoikeudellinen riski, joka liittyy tietojenvaihtoon allianssimallin rakenteessa.
Aiempi hankinta keskeytetään, koska turvallinen toteutus vaatii sellaisia muutoksia tarjousasiakirjoihin, joita ei voi tehdä kesken menettelyn. Aluehallitus katsoo, että hankintalain 125 §:n mukaiset perustellut syyt uudelleen käynnistämiselle täyttyvät, ja hankinta voidaan kilpailuttaa uudelleen korjattujen asiakirjojen pohjalta.
Allianssimalli perustuu julkisen ja yksityisten toimijoiden yhdessä sovittuihin tavoitteisiin, luottamukseen ja avoimeen yhteistyöhön, joiden avulla pyritään parantamaan palvelujen laatua ja vaikuttavuutta sekä asiakkaiden kokemusta.
Lisärahoitushakemus palveluiden turvaamiseksi
Aluehallitus päätti hakea rahoituslain mukaista lisärahoitusta 35,0 miljoonaa euroa vuodelle 2025 riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen palvelujen turvaamiseksi. Koska nykyinen rahoitusmalli ei täysin kata järjestämisvastuulle kuuluvaa palvelutoimintaa, hyvinvointialue hakee valtion lisärahoitusta palveluiden jatkuvuuden varmistamiseksi.
Kertaluonteisen lisärahoituksen avulla Keusote kykenee vastaamaan nopeasti kasvaneeseen hoito- ja palvelutarpeeseen ikääntyneiden palveluissa, purkamaan syntynyttä hoitovelkaa suun terveydenhuollossa sekä vastaamaan Uudenmaan alueiden yhteisen erikoissairaanhoidon aiheuttamista maksuvelvoitteista.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asukaskohtainen rahoitus vuodelle 2025 on 24.6.2025 julkaistujen rahoituslaskelmien mukaisesti Suomen toiseksi alhaisin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helinä Perttualuehallituksen puheenjohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 315 2490
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
Huoltajat voivat nyt asioida myös nuorten puolesta OmaKeusote-palvelussa3.11.2025 16:34:47 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) digiasiointi OmaKeusote on kehitetty entistä käyttäjäystävällisemmäksi: tästä lähtien huoltajat voivat hoitaa asioita myös 12–17-vuotiaiden nuorten puolesta. Aiemmin tämä mahdollisuus oli rajattu alle 12-vuotiaisiin.
Keusote sai kiitosta määrätietoisesta kehittämisestä vuosittaisissa hyvinvointialueneuvotteluissa24.10.2025 12:18:50 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) vuosittaiset hyvinvointialueneuvottelut valtion ministeriöiden ja viranomaisten kanssa käytiin torstaina 23.10.2025 valtiovarainministeriön johdolla Valtioneuvoston linnassa Helsingissä ja Teams-yhteydellä. Neuvotteluissa vallitsi rakentava ja yhteistyöhakuinen ilmapiiri.
Keusote ja Hyvinkään kaupunki neuvottelevat H-sairaalan tilojen omistuksesta23.10.2025 09:40:51 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) ja Hyvinkään kaupunki ovat käynnistäneet neuvottelut siitä, millä ehdoilla ja edellytyksillä Hyvinkään kaupunki voisi myydä Keusotelle Hyvinkään H-sairaalan Keusoten käytössä olevien tilojen omistukseen oikeuttavat osakkeet.
Hyvinvointialueiden mainetutkimus: Keusote suurin nousija21.10.2025 09:43:18 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) on tehnyt merkittävän loikan hyvinvointialueiden Luottamus & Maine 2025 -tutkimuksessa. Keusote nousi tämän vuoden tutkimuksen suurimmaksi mainenousijaksi kaikista Suomen hyvinvointialueista.
Yhteistoimintaneuvottelujen päätös aluehallituksessa: ei irtisanota eikä aloiteta lomautusten valmistelua10.10.2025 11:11:02 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus kokoontui 10. lokakuuta 2025 päättämään yhteistoimintaneuvottelujen toimeenpanosta. Kokouksessa käsiteltiin myös tilinpäätösennustetta ja taloussuunnitelman valmistelua vuosille 2026–2029.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme