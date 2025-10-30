MTK: Ilmastopolitiikka ei saa ohittaa arjen asiantuntijoita – viljelijät ja metsänomistajat huomioitava päätöksenteossa
MTK korostaa, että ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos viljelijät ja metsänomistajat ovat aidosti mukana ratkaisuissa. Myös kansainvälisen ilmastopolitiikan on perustuttava arjen todellisuuteen ja käytännön kokemukseen, järjestö katsoo. MTK osallistuu Brasilian Belémissä järjestettävään YK:n COP30-ilmastokokoukseen osana Suomen valtuuskuntaa. Järjestö tuo kokouksessa esiin maa- ja metsätalouden keskeistä roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa.
Maataloustuottajien ja metsänomistajien on voitava kokea osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta, jotta siirtymä on kestävä. Ilmastorahoituksen tulee olla saavutettavaa ja ennakoitavaa, ja sen käytännön toteutuksessa viljelijöiden omilla järjestöillä ja osuuskunnilla on oltava keskeinen rooli. Päätöksenteossa on vahvistettava tuottajien asemaa ilmastorahastojen, -ohjelmien ja markkinamekanismien suunnittelussa ja hallinnossa.
Viljely- ja metsänhoitokäytäntöjen sekä tiedonkeruun on oltava tuottajille hyödyllisiä ja hallinnollisesti kevyitä. MTK:n viesti kokoukseen on selvä: ilman maataloustuottajia ja metsänomistajia ei ole kestävää ilmastoratkaisua. Ilmastorahoitus, oikeudenmukainen siirtymä ja tuottajien osallistuminen päätöksentekoon ovat avainasemassa, jotta ilmastotavoitteet muuttuvat konkreettisiksi teoiksi pelloilla ja metsissä ympäri maailman.
MTK pyrkii siihen, että suomalainen metsänhoito ja maatalous tunnustetaan osaksi ilmastonratkaisuja, eikä pelkkänä päästölähteenä. Kestävä metsätalous ja viljelykäytännöt voivat sitoa hiiltä, tuottaa ekosysteemipalveluja ja olla edelleen keskeinen osa kansantaloutta. Maa- ja metsätaloustuottajia koskevan päätöksenteon on toimittava myös tilatasolla.
Suomalaisten maa- ja metsätaloustuottajien ääni
COP30-kokous kokoaa yhteen maailman päättäjät, tutkijat ja kansalaisjärjestöt etsimään ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.
MTK:n edustus tuo neuvotteluihin viljelijöiden ja metsänomistajien näkökulman: miten ilmastotoimet vaikuttavat arkeen, investointeihin ja ruokaturvaan. Kokouksessa keskustellaan myös maatalouden tulevaisuudesta osana globaaleja ilmastoneuvotteluita. MTK haluaa varmistaa, että tuottajien ääni kuuluu jatkotyön suunnittelussa.
”MTK:n osallistuminen on tärkeää, sillä kansainvälisissä neuvotteluissa tehdään linjauksia, jotka vaikuttavat suoraan suomalaisiin viljelijöihin ja metsänomistajiin. Haluamme varmistaa, että pohjoisten alueiden erityispiirteet ja kokemus kestävästä metsätaloudesta ja ruoantuotannosta huomioidaan päätöksenteossa”, Belémissä tilaisuuteen osallistuva MTK:n energia-asiantuntija Anssi Kainulainen korostaa.
Lisätietoja:
Anssi Kainulainen , Energia- ja ilmastoasiantuntija
+358 50 596 1541, anssi.kainulainen@mtk.fi
MTK seuraa neuvottelujen etenemistä paikan päällä Belémissä 12.–22.11.2025.
Tiivistetysti MTK:n keskeiset viestit COP30-kokoukseen:
- Ilmastorahoituksen on oltava saavutettavaa ja ennakoitavaa.
- Siirtymän vähäpäästöiseen talouteen on oltava oikeudenmukainen.
- Viljelijöiden ja metsänomistajien on osallistuttava päätöksentekoon.
- Käytännönläheisyys, reiluus ja hallinnollinen keveys ovat ratkaisevia.
- Metsät ja maaperä ovat osa ratkaisua – ei vain päästölähteitä
