Halkokarin uuden koulun ja päiväkodin toteutussuunnittelu alkaa – infotilaisuus kuntalaisille 13.11.
Kokkolan kaupunki järjestää infotilaisuuden Halkokarin koulun ruokasalissa (Matruusinkatu 2, entinen Hakalahden koulun kiinteistö) torstaina 13.11. klo 18.
Hanketta ja toteutussuunnitelmia ovat esittelemässä arkkitehdin lisäksi kaupunkirakentamisen, pihasuunnittelun, koulun ja varhaiskasvatuksen edustajat.
Infotilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa!
