SDP:n Perholehto: Euroopalla mahdollisuus ottaa historiallinen askel aborttioikeuden turvaamisessa
Euroopassa otettiin tänään merkittävä askel kohti aborttioikeuden turvaamista. Euroopan parlamentin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta (FEMM) äänesti My Voice, My Choice -aloitteen päätöslauselman puolesta, joka tähtää todellisen EU-tasoisen aborttioikeuden varmistamiseen.
– Aamupäivän äänestys oli kipeästi kaivattu valonpilkahdus eurooppalaiseen naisten oikeuksia koskevaa keskusteluun. On todella merkillepantavaa, että koko EU:n laajuinen aborttioikeus on nyt askeleen lähempänä toteutumista, iloitsee kansanedustaja Pinja Perholehto (sd.).
– Samalla on tärkeää tunnistaa, että Suomikaan ei ole immuuni kehitykselle, jossa patakonservatiiviset voimat ja niin kutsuttu anti-gender-liike haastavat perusoikeuksia.
Esimerkiksi hallitusohjelmaneuvotteluissa käytiin keskustelua lääkäreiden mahdollisesta omantunnonvapaudesta aborttikysymyksissä.
– Italiassa jopa joka toinen lääkäri on kieltäytynyt aborttitoimenpiteistä vedoten omantunnonvapauteen. Tämä osoittaa, miten helposti naisten oikeudet voivat kaventua, jos niitä ei aktiivisesti puolusteta, Perholehto sanoo.
– Eurooppalaisen kansalaisaloitteen puolesta työskentelevä kansalaisliike ja valiokunnan äänestystulos kuitenkin osoittavat, että jos poliittista tahtoa löytyy, voidaan antaa myös toisenlainen signaali – sellainen, joka puolustaa vapautta ja tasa-arvoa. Aborttioikeus on perusoikeus, ja se täytyy turvata kaikkialla EU:ssa myös perustuslaillisena oikeutena, Perholehto painottaa.
Yhteyshenkilöt
Pinja PerholehtoKansanedustajaPuh:040 059 6521pinja.perholehto@eduskunta.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
Liikenne- ja viestintävaliokunnan Eskelinen ja Perholehto vaativat vauhtia taksiuudistuksen käsittelyyn5.11.2025 15:33:02 EET | Tiedote
– Tänään tulleen tiedon mukaan liikenne- ja viestintävaliokunta kokoontuu seuraavan kerran vasta ensi viikon perjantaina 14.11., koska hallituksen esityksiä ei ole tullut käsiteltäväksi. Etenkään taksilain uudistuksen osalta tällaiseen vatulointiin ei ole aikaa, vaan hallituksen pitäisi pistää asiaan vauhtia, vaativat liikenne- ja viestintävaliokunnan demarijäsenet Seppo Eskelinen ja Pinja Perholehto.
SDP:n Kumpula-Natri: Latvian kansa voitti populistisen konservatismin. Latvia ei aio erota Istanbulin sopimuksesta.5.11.2025 12:19:56 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri kertoo, että Latvian kansalaiset onnistuivat pysäyttämään aikeet irtautua naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan tähtäävästä Istanbulin sopimuksesta. Kansalaisten nopea ja laaja mobilisoituminen pakotti poliitikot perääntymään päätöksestään.
SDP:n Juha Viitala: Potkulaki ei luo työpaikkoja, se luo epävarmuutta5.11.2025 09:14:59 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Juha Viitala arvostelee jyrkästi hallituksen esitystä niin sanotuksi potkulaiksi, jolla alennettaisiin työntekijän irtisanomissuojaa. Viitalan mukaan hallitus ei kykene esityksessään osoittamaan, että lakimuutoksella olisi positiivisia vaikutuksia työllisyyteen, ja samalla se lisää merkittävästi epävarmuutta työmarkkinoilla.
SDP:n Riitta Kaarisalo: Potkulaki ei lisää työllisyyttä5.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Eduskunta kävi eilen lähetekeskustelun hallituksen esityksestä, jolla helpotetaan työntekijän irtisanomista. Kaarisalo toteaa, että esitystä ei voida perustella työllisyyden saati kasvun edellytysten parantamisella, vaan se on ristiriitainen molempien tavoitteiden suhteen.
SDP:n ryhmäpuhe palautekeskustelussa Agenda2030:n toimeenpanosta4.11.2025 15:55:39 EET | Tiedote
SDP:n ryhmäpuheenvuoro palautekeskustelussa valtioneuvoston selonteosta YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030:n toimeenpanosta 4.11.2025. Puhujana kansanedustaja Lotta Hamari. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme