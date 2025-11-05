SDP EDUSKUNTA

SDP:n Perholehto: Euroopalla mahdollisuus ottaa historiallinen askel aborttioikeuden turvaamisessa

5.11.2025 14:20:48 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Euroopassa otettiin tänään merkittävä askel kohti aborttioikeuden turvaamista. Euroopan parlamentin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta (FEMM) äänesti My Voice, My Choice -aloitteen päätöslauselman puolesta, joka tähtää todellisen EU-tasoisen aborttioikeuden varmistamiseen.

– Aamupäivän äänestys oli kipeästi kaivattu valonpilkahdus eurooppalaiseen naisten oikeuksia koskevaa keskusteluun. On todella merkillepantavaa, että koko EU:n laajuinen aborttioikeus on nyt askeleen lähempänä toteutumista, iloitsee kansanedustaja Pinja Perholehto (sd.).

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

– Samalla on tärkeää tunnistaa, että Suomikaan ei ole immuuni kehitykselle, jossa patakonservatiiviset voimat ja niin kutsuttu anti-gender-liike haastavat perusoikeuksia.

Esimerkiksi hallitusohjelmaneuvotteluissa käytiin keskustelua lääkäreiden mahdollisesta omantunnonvapaudesta aborttikysymyksissä.

– Italiassa jopa joka toinen lääkäri on kieltäytynyt aborttitoimenpiteistä vedoten omantunnonvapauteen. Tämä osoittaa, miten helposti naisten oikeudet voivat kaventua, jos niitä ei aktiivisesti puolusteta, Perholehto sanoo.

– Eurooppalaisen kansalaisaloitteen puolesta työskentelevä kansalaisliike ja valiokunnan äänestystulos kuitenkin osoittavat, että jos poliittista tahtoa löytyy, voidaan antaa myös toisenlainen signaali – sellainen, joka puolustaa vapautta ja tasa-arvoa. Aborttioikeus on perusoikeus, ja se täytyy turvata kaikkialla EU:ssa myös perustuslaillisena oikeutena, Perholehto painottaa.

