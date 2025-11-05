SDP:n Perholehto: Euroopalla mahdollisuus ottaa historiallinen askel aborttioikeuden turvaamisessa

– Samalla on tärkeää tunnistaa, että Suomikaan ei ole immuuni kehitykselle, jossa patakonservatiiviset voimat ja niin kutsuttu anti-gender-liike haastavat perusoikeuksia.

Esimerkiksi hallitusohjelmaneuvotteluissa käytiin keskustelua lääkäreiden mahdollisesta omantunnonvapaudesta aborttikysymyksissä.

– Italiassa jopa joka toinen lääkäri on kieltäytynyt aborttitoimenpiteistä vedoten omantunnonvapauteen. Tämä osoittaa, miten helposti naisten oikeudet voivat kaventua, jos niitä ei aktiivisesti puolusteta, Perholehto sanoo.

– Eurooppalaisen kansalaisaloitteen puolesta työskentelevä kansalaisliike ja valiokunnan äänestystulos kuitenkin osoittavat, että jos poliittista tahtoa löytyy, voidaan antaa myös toisenlainen signaali – sellainen, joka puolustaa vapautta ja tasa-arvoa. Aborttioikeus on perusoikeus, ja se täytyy turvata kaikkialla EU:ssa myös perustuslaillisena oikeutena, Perholehto painottaa.