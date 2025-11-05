Tutkijat löysivät Suomesta kaksi uutta sienilajia
Tutkijat ovat löytäneet Suomesta kaksi aiemmin tuntematonta sienilajia, jotka kuuluvat risakkaiden sukuun.
Suomessa on tehty sieniin liittyvää tieteellistä tutkimusta jo 150 vuotta, mutta sienet tunnetaan edelleen puutteellisesti. Tutkijoiden arvio on, että tunnemme tuskin puoltakaan Suomessa esiintyvistä sienilajeista. Sienillä on suuri merkitys ekosysteemien toiminnalle muun muassa lahotuksen ja ravinteiden kierron kannalta. Mykorritsasienet eli sienijuuren kautta symbioosissa puiden kanssa elävät sienet ovat elintärkeitä metsien kasvulle ja puiden hyvinvoinnille.
Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön tutkija ja Göteborgin yliopiston biologian ja ympäristötieteiden museoamanuenssi löysivät Suomesta kaksi tieteelle aiemmin tuntematonta sienilajia. Toinen uusista lajeista kasvaa Enontekiön tuntureilla, toinen Pirkanmaalla ja Kainuussa.
Lajit kuuluvat risakkaiden sukuun, jotka ovat enimmäkseen myrkkysieniä. Risakkaat ovat keskikokoisia helttasieniä, jotka muodostavat sienijuuria monien puulajien, jotkut lajit myös kämmeköiden, kanssa.
‒ Toinen löydetyistä risakaslajeista kasvaa Kölivuoristossa kalkkipitoisella paljakalla, toinen laji puolestaan suosii metsien märkiä painanteita ja kosteita ravinteisia rantametsiä. Uudet löydöt kertovat siitä, miten paljon tuntematonta monimuotoisuutta edelleen kätkeytyy kotimaiseen luontoon, sanoo tutkija Jukka Vauras Turun yliopistosta.
Uusien risakaslajien löytyminen on pitkäjänteisen keruu- ja tutkimustyön ansiota. Kummatkin lajit esiintyvät elinympäristöissä, jotka ovat Suomessa vähälukuisia ja monenlaisen ihmistoiminnan, kuten ilmastonmuutoksen ja metsäojitusten, uhkaamia.
Toinen tutkijoiden löytämistä lajeista, Inocybe badjelanndana, kasvaa tuntureiden kalkkipitoisten lettojen ja purojen reunamilla usein yhdessä pajujen kanssa.
‒ Suomessa tällaisia elinympäristöjä tavataan vain Enontekiön korkeimmilla tuntureilla. Lajia on tavattu myös Ruotsin ja Norjan tuntureilta. Se on saanut nimensä ruotsalaisen Padjelantan kansallispuiston mukaan, kertoo erikoistutkija Kati Pihlaja Turun yliopistosta.
Toinen uusi risakaslaji, Inocybe minata, kasvaa luonnontilaisissa kosteissa lehdoissa ja myös rantapajukoissa. Lajinimi minata viittaa harvinaiseen tai uhanalaiseen.
– Suomessa tätä lajia on tavattu Pirkanmaalta ja Kainuusta pääasiassa luonnonsuojelualueilta. Sekä sienilajia että sen elinympäristöjä esiintyy Suomessa vain vähän. Suomen lisäksi lajista on havaintoja Sveitsistä, Pihlaja kertoo.
Tutkijoiden löytämille uusille sienilajeille ei ole ehditty antaa suomenkielisiä nimiä.
‒ Tieteelle uusien lajien löytyminen Suomen luonnosta on merkittävää. Olemme ruotsalaisen tutkijakollegani Ellen Larssonin kanssa kuvanneet näiden kahden lajin lisäksi viime vuosina kahdeksan muuta tieteelle uutta risakaslajia erityisesti Kölivuoriston alueelta, mutta myös Etelä- ja Pohjois-Suomesta. Nykyään DNA-sekvenssit helpottavat vaikeasti tunnistettavien sienilajien ja -sukujen määrittämistä, Vauras kertoo.
Tutkimusten tulokset julkaistiin kansainvälisissä Persoonia- ja Fungal Systematics and Evolution -tiedelehdissä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka VaurastutkijaTurun yliopisto, kasvimuseoPuh:0443080948jukvau@utu.fi
Kati PihlajaerikoistutkijaTurun yliopisto, kasvimuseoPuh:0294504251kmpihl@utu.fi
Kuvat
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Miksi rikokset kiehtovat meitä? Yliopiston tutkijat sukeltavat teemaan Tieteen lavalla Turun Kaupunginteatterissa 12.11.5.11.2025 13:36:31 EET | Tiedote
Kaikille avoin ja maksuton Tieteen lava -keskustelusarja jatkuu Turun Kaupunginteatterin yleisölämpiössä keskiviikkona 12.11., kun Tatu Hyttinen, Tero Vanhanen ja Laura Puumala keskustelevat rikosten kiehtovuudesta Päällikkö-näytelmän teemojen innoittamana.
Mapineq-tutkimushanke osoittaa pitkäjänteiset investoinnit ja nopeat tukitoimet keinoiksi vähentää eriarvoisuutta5.11.2025 11:53:57 EET | Tiedote
Pitkäjänteiset panostukset ihmisten hyvinvointiin ja vaikeuksia kohdattaessa nopeat tukitoimet ovat avain sosiaalisen yhdenvertaisuuden vahvistamiseen Euroopassa. Tähän johtopäätökseen päätyi kahdeksan eurooppalaisen yliopiston ja tutkimuslaitoksen kolmivuotinen tutkimushanke Mapineq. Hankkeen päättyessä tutkijat kokosivat tuloksista laajan taustaraportin, joka antaa tutkimukseen pohjaten toimenpidesuosituksia päätöksentekijöille.
POOL-hanke tutkii kausikosteikkojen piiloelämää – taide ja tiede kohtaavat hankkeen loppunäyttelyssä5.11.2025 10:37:02 EET | Tiedote
Suomen metsien painanteissa piilee elämää kuhiseva maailma. Kausikosteikkojen jatkuvasti muuttuvaa elämää ja niiden merkitystä Suomen luonnolle selvittänyt POOL-hanke järjestää tiedettä ja taidetta yhdistävän loppunäyttelyn ja päätösseminaarin Turun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa marraskuussa.
Lääketieteellinen tiedekunta jakoi vuoden 2025 tunnustuspalkinnot Turun Lääketiedepäivillä4.11.2025 20:14:29 EET | Tiedote
Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta jakoi vuoden 2025 tunnustuspalkinnot Turun Lääketiedepäivien avajaisissa tiistaina 4.11. Dosentti, geriatrian erikoislääkäri Laura Viikari sai vuoden 2025 Kliinisen silmän, ja Vuoden opetusteko 2025 -palkinto myönnettiin korva-, nenä- ja kurkkutautien oppiaineen työryhmälle, johon kuuluu LT, EL Jaakko Piitulainen, LT, EL Lotta Ivaska, EL Satu Rantanen, EL Sampo Mäkinen, fysioterapeutti Vilma Lehtinen, audionomi Sanna Karhu ja audionomi Heli Lehtinen. Vuoden erikoislääkärikouluttajana palkittiin neurologian erikoislääkäri, LT, osastonlääkäri Jaana Rönkä. Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinto myönnettiin Turun yliopiston geriatrian dosentti, ylilääkäri Maarit Wuorelalle.
Potilaaseen kohdistuvia pakkotoimia pyritään vähentämään mielenterveyshoidossa osaamista kehittämällä4.11.2025 08:45:00 EET | Tiedote
Uusi pohjoismainen verkosto kehittää sosiaali- ja terveysalan koulutusta tarjoaville korkeakouluille yhteisen opintojakson, jonka ytimessä on potilaaseen kohdistuvien pakkotoimien ennaltaehkäisy mielenterveyshoidossa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme