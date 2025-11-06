Rahoitusta puhtaan veden turvaamiseen, biopohjaisiin tuotteisiin, 3D-näköjärjestelmiin ja avaruustutkimukseen

Ensimmäisessä hankkeessa tutkitaan sammal-mikrobisymbioosia puhtaan veden turvaamiseksi. Puhdas vesi on elintärkeä luonnonvara Suomessa, mutta vesiekosysteemeihin kohdistuu yhä enemmän painetta ilmastonmuutoksen ja tehostuneen maankäytön vuoksi. Valuma-alueilla ravinteiden ja metallien määrä lisääntyy, mikä hidastaa orgaanisen aineksen hajoamista ja heikentää vesistöjen monimuotoisuutta.

Ongelmat korostuvat erityisesti arktisilla alueilla, joissa tarvitaan nopeasti käyttöön otettavia, kestäviä ja kustannustehokkaita vesien puhdistusratkaisuja.

Hanketta johtaa professori Anna-Maria Pirttilä.

Toisen hankkeen tutkimuskohteena ovat entsyymiverkostot biopohjaisten tuotteiden katalyyttiseen tuottamiseen. Tutkimus jalostaa menetelmiä rasvahappoja muokkaavien entsyymien hyödyntämiseen siten, että tuotteina saadaan osittain hapettuneita, funktionalisoituja rasvahappoja. Näitä tuotteita voidaan edelleen hyödyntää biopohjaisten raaka-ainevirtojen, kuten selluloosan ja muiden hiilihydraattipolymeerien jalostuksessa.

Rasvahappoja prosessoivat entsyymit ovat luonnossa tavallisia, mutta niiden laajamittainen hyödyntäminen ei ole ollut mahdollista, koska entsyymit tarvitsevat kemiallisesti liitettyä osaa eli koentsyymiä toimiakseen.

Tutkimuksesta vastaa professori Rikkert Wierenga. Hanketta johtaa Jyväskylän yliopisto.

Kolmannessa hankkeessa haetaan ratkaisuja seuraavan sukupolven 3D-näköjärjestelmiin. Tavoitteena on parantaa itseohjautuvien ajoneuvojen ja virtuaalitodellisuuskokemusten teknologiaa kehittämällä keinoja, joiden avulla koneet voivat hahmottaa ympäristöään ja navigoida ilman GPS:ää. Tutkijat kehittävät edistyneitä työkaluja, jotka auttavat koneita näkemään ja liikkumaan tarkasti ja reaaliajassa, jopa haastavissa olosuhteissa, kuten ruuhkaisilla kaduilla tai syrjäisillä alueilla jopa ilman satelliittisignaaleja.

Tutkimuksesta vastaa professori Juho Kannala. Hanketta johtaa Tampereen yliopisto.

Suomen Akatemia myönsi vuoden 2025 Tutkimuksen hyödyntämisen rahoitushaussa yhteensä 9,7 miljoonaa euroa 27 hankkeelle, yhteensä 41 osahankkeelle. Rahoituksen sai 26 prosenttia hakemuksista. Hankkeet alkavat 1.1.2026 ja kestävät kaksi vuotta.

Rahoitus edistää tutkimustulosten hyödyntämistä kohti ideoiden kaupallistamista ja muuta yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Rahoituksella voi esimerkiksi testata tutkimustuloksia käytännön olosuhteissa tai kehittää uusia toimintamalleja elinkeinoelämän, julkishallinnon tai kolmannen sektorin tarpeisiin. Suomen Akatemia seuraa rahoittamiensa hankkeiden vaikuttavuutta. Lue lisää.

Suomen Akatemia on valinnut uudet tutkimuksen huippuyksiköt ohjelmakaudelle 2026–2033. Oulun yliopisto on mukana avaruusresilienssin huippuyksikössä, jonka varajohtaja on avaruusfysiikan professori Anita Aikio luonnontieteellisestä tiedekunnasta. Konsortiota johtaa professori Minna Palmroth Helsingin yliopistosta. Muut mukana olevat partnerit ovat Turun yliopisto, Aalto-yliopisto ja Ilmatieteen laitos. Huippuyksikkö yhdistää avaruusfysiikan ja -tekniikan osaamisen antaakseen uutta tietoa Maan lähiavaruudesta ja yläilmakehästä normaalin ja äärimmäisen avaruussään aikana. Tutkimus tulee parantamaan yhteiskunnan sietokykyä eli resilienssiä alati muuttuvissa avaruusolosuhteissa ja avaruuden hyödyntämisessä. Lue lisää.

Lisätietoja:

Professori Anna-Maria Pirttilä

am.pirttila@oulu.fi, puh. 050 350 6320

Professori Rikkert Wierenga

rik.wierenga@oulu.fi

Professori Juho Kannala

juho.kannala@oulu.fi, puh. 050 353 7744

Professori Anita Aikio

anita.aikio@oulu.fi, puh. 050 350 0641