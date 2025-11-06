Rahoitusta puhtaan veden turvaamiseen, biopohjaisiin tuotteisiin, 3D-näköjärjestelmiin ja avaruustutkimukseen
Suomen Akatemia on myöntänyt Oulun yliopistolle rahoitusta kolmeen hankkeeseen, joilla edistetään tutkimustulosten hyödyntämistä. Oulun yliopisto on myös mukana vastikään valitussa Suomen Akatemian avaruusresilienssin huippuyksikössä.
Ensimmäisessä hankkeessa tutkitaan sammal-mikrobisymbioosia puhtaan veden turvaamiseksi. Puhdas vesi on elintärkeä luonnonvara Suomessa, mutta vesiekosysteemeihin kohdistuu yhä enemmän painetta ilmastonmuutoksen ja tehostuneen maankäytön vuoksi. Valuma-alueilla ravinteiden ja metallien määrä lisääntyy, mikä hidastaa orgaanisen aineksen hajoamista ja heikentää vesistöjen monimuotoisuutta.
Ongelmat korostuvat erityisesti arktisilla alueilla, joissa tarvitaan nopeasti käyttöön otettavia, kestäviä ja kustannustehokkaita vesien puhdistusratkaisuja.
Hanketta johtaa professori Anna-Maria Pirttilä.
Toisen hankkeen tutkimuskohteena ovat entsyymiverkostot biopohjaisten tuotteiden katalyyttiseen tuottamiseen. Tutkimus jalostaa menetelmiä rasvahappoja muokkaavien entsyymien hyödyntämiseen siten, että tuotteina saadaan osittain hapettuneita, funktionalisoituja rasvahappoja. Näitä tuotteita voidaan edelleen hyödyntää biopohjaisten raaka-ainevirtojen, kuten selluloosan ja muiden hiilihydraattipolymeerien jalostuksessa.
Rasvahappoja prosessoivat entsyymit ovat luonnossa tavallisia, mutta niiden laajamittainen hyödyntäminen ei ole ollut mahdollista, koska entsyymit tarvitsevat kemiallisesti liitettyä osaa eli koentsyymiä toimiakseen.
Tutkimuksesta vastaa professori Rikkert Wierenga. Hanketta johtaa Jyväskylän yliopisto.
Kolmannessa hankkeessa haetaan ratkaisuja seuraavan sukupolven 3D-näköjärjestelmiin. Tavoitteena on parantaa itseohjautuvien ajoneuvojen ja virtuaalitodellisuuskokemusten teknologiaa kehittämällä keinoja, joiden avulla koneet voivat hahmottaa ympäristöään ja navigoida ilman GPS:ää. Tutkijat kehittävät edistyneitä työkaluja, jotka auttavat koneita näkemään ja liikkumaan tarkasti ja reaaliajassa, jopa haastavissa olosuhteissa, kuten ruuhkaisilla kaduilla tai syrjäisillä alueilla jopa ilman satelliittisignaaleja.
Tutkimuksesta vastaa professori Juho Kannala. Hanketta johtaa Tampereen yliopisto.
Suomen Akatemia myönsi vuoden 2025 Tutkimuksen hyödyntämisen rahoitushaussa yhteensä 9,7 miljoonaa euroa 27 hankkeelle, yhteensä 41 osahankkeelle. Rahoituksen sai 26 prosenttia hakemuksista. Hankkeet alkavat 1.1.2026 ja kestävät kaksi vuotta.
Rahoitus edistää tutkimustulosten hyödyntämistä kohti ideoiden kaupallistamista ja muuta yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Rahoituksella voi esimerkiksi testata tutkimustuloksia käytännön olosuhteissa tai kehittää uusia toimintamalleja elinkeinoelämän, julkishallinnon tai kolmannen sektorin tarpeisiin. Suomen Akatemia seuraa rahoittamiensa hankkeiden vaikuttavuutta. Lue lisää.
Suomen Akatemia on valinnut uudet tutkimuksen huippuyksiköt ohjelmakaudelle 2026–2033. Oulun yliopisto on mukana avaruusresilienssin huippuyksikössä, jonka varajohtaja on avaruusfysiikan professori Anita Aikio luonnontieteellisestä tiedekunnasta. Konsortiota johtaa professori Minna Palmroth Helsingin yliopistosta. Muut mukana olevat partnerit ovat Turun yliopisto, Aalto-yliopisto ja Ilmatieteen laitos. Huippuyksikkö yhdistää avaruusfysiikan ja -tekniikan osaamisen antaakseen uutta tietoa Maan lähiavaruudesta ja yläilmakehästä normaalin ja äärimmäisen avaruussään aikana. Tutkimus tulee parantamaan yhteiskunnan sietokykyä eli resilienssiä alati muuttuvissa avaruusolosuhteissa ja avaruuden hyödyntämisessä. Lue lisää.
Lisätietoja:
Professori Anna-Maria Pirttilä
am.pirttila@oulu.fi, puh. 050 350 6320
Professori Rikkert Wierenga
rik.wierenga@oulu.fi
Professori Juho Kannala
juho.kannala@oulu.fi, puh. 050 353 7744
Professori Anita Aikio
anita.aikio@oulu.fi, puh. 050 350 0641
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elina Mattila-NiemiViestintäpäällikkö
Koulutus- ja tiedeviestintä
Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on yli 18 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun yliopisto
”Kyllä ne puut puhhuu minulle” – ikääntyneet ammentavat hyvinvointia luonnosta6.11.2025 06:56:00 EET | Tiedote
Luonto on monelle ikääntyneelle hyvinvoinnin ylläpitäjä. Oulun yliopiston tutkijat selvittävät, miten harvaanasutulla seudulla itsenäisesti asuvat ikääntyneet elävät arkeaan yhdessä luonnon kanssa ja miten muuttuva ilmasto ja ympäristö vaikuttavat heidän elämäänsä.
Pohjoisesta kestäviä ratkaisuja kaivosvesien puhdistamiseen uudella tutkimushankkeella5.11.2025 05:06:00 EET | Tiedote
Oulun yliopistossa kehitetään ratkaisuja kaivosvesien käsittelyyn ja prosessien hallintaan. Maailmalla käytettäviä puhdistusmenetelmiä muokataan toimimaan paremmin kylmässä, ja kokeillaan uusia mittausmenetelmiä sekä kierrätettäviä puhdistusmateriaaleja. Ratkaisujen toimivuus ja kustannustehokkuus testataan pohjoissuomalaisissa kaivoksissa.
Kaupunkioravien ongelmanratkaisukyky häiriintyy ihmisten läheisyydessä4.11.2025 06:05:00 EET | Tiedote
Uudessa tutkimuksessa tarkasteltiin, miten ihmisten toiminta vaikuttaa oravien ongelmanratkaisukykyyn. Oulussa 15 puistoon vietiin oraville pähkinöillä täytettyjä pulmapurkkeja. Oravien täytyi ratkoa vaativia tehtäviä saadakseen pähkinät.
Asiantuntijakirjoitukset 6G:n kyberturvasta sekä nuorista teknologiasankareista30.10.2025 11:54:06 EET | Tiedote
Oulun yliopiston Science with Arctic Attitude -blogisarjassa on juuri julkaistu kirjoitukset kybertuvallisuusprofessori Kimmo Haluselta ja nuorten teknologiasankaruutta tutkivalta professori Marianne Kinnulalta.
Uusia ratkaisuja yksilölliseen lääketieteeseen – Oulun yliopistolle merkittävä EU-rahoitus proteiinitutkimukseen30.10.2025 06:45:00 EET | Tiedote
Oulun yliopiston johtama monitieteinen tutkimuskonsortio on saanut merkittävän rahoituksen Euroopan innovaationeuvoston (EIC) Pathfinder Open -ohjelmasta. Kyseessä on yksi EU:n kilpailluimmista rahoitusohjelmista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme