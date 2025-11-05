Kahdelle JYU:n hankkeelle rahoitusta Suomen Akatemialta tutkimustulosten hyödyntämiseen
Suomen Akatemia on myöntänyt vuoden 2025 Tutkimuksen hyödyntämisen rahoitushaussa yhteensä 9,7 miljoonaa euroa 27 hankkeelle. Jyväskylän yliopistossa rahoitusta sai kaksi hanketta.
Kemian laitoksella toteutettava hanke Räätälöidyt entsyymiverkostot biopohjaisten tuotteiden katalyyttiseen tuottamiseen saa akatemian rahoitusta 240 000 euroa.
Hankkeessa kehitetään menetelmiä rasvahappoja muokkaavien entsyymien hyödyntämiseen siten, että tuotteina saadaan osittain hapettuneita, funktionalisoituja rasvahappoja. Näitä tuotteita voidaan edelleen hyödyntää biopohjaisten raaka-ainevirtojen, kuten selluloosan ja muiden hiilihydraattipolymeerien jalostuksessa.
"Rasvahappoja prosessoivat entsyymit ovat luonnossa tavallisia, mutta niiden laajamittainen hyödyntäminen ei ole ollut mahdollista siksi, että entsyymit tarvitsevat kemiallisesti liitettyä osaa eli koentsyymiä toimiakseen. Koentsyymi on pitänyt liittää ennen entsyymien käyttöä, ja poistaa entsymaattisten reaktioiden jälkeen. Olemme aiemmissa tutkimuksissamme löytäneet tapoja, miten rasvahappoja muokkaavat entsyymit voivat toimia ilman raskasta koentsyymiä. Tässä projektissa tähtäämme vielä pidemmälle eli täysin kierrätettävään koentsyymiin. Prosessi mahdollistaisi rasvahappojen muokkauksen arvokkaammiksi tuotteiksi entsyymien avulla ja skaalaamisen teolliseen mittakaavaan", hanketta koordinoiva professori Petri Pihko kertoo.
Informaatioteknologian tiedekunnassa toteutettava hanke Drive-In-laboratorio kuljettajan käyttöliittymien testaamiseen saa akatemian rahoitusta 300 000 euroa.
Autojen käyttöliittymät ovat yhä monimutkaisempia, sillä kuljettajille on tarjolla runsaasti tietoa, apua ja viihdettä. Kuljettajan huomion herpaantuminen on yksi suurimmista liikenneturvallisuutta uhkaavista tekijöistä. -
"Pyrimme osoittamaan, että uusi Drive-In Lab -testialusta pystyy luotettavasti erottamaan auton käyttöliittymillä suoritettavien tehtävien aiheuttamat tarkkaamattomuusvaikutukset. Tuotetun datan avulla pyritään tukemaan auton käyttöliittymien suunnittelua ja arviointia tunnistamalla parhaat ja huonoimmat ratkaisut kuljettajan huomion herpaantumisen näkökulmasta. Lisäksi analysoimme datan hyödyllisyyttä yhteistyötahoille, kuten Euro NCAP:lle ja autoteollisuudelle. Jos uusi menetelmä osoittautuu päteväksi ja vaikuttavaksi, testialustalla voi olla merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus kuljettajien tarkkaamattomuuden vähentämisessä ja siten liikenneturvallisuuden parantamisessa maailmanlaajuisesti", hankkeen vastuullinen johtaja, apulaisprofessori Tuomo Kujala kuvailee.
Rahoituksen sai 26 prosenttia hakemuksista. Hankkeet käynnistyvät 1.1.2026 ja ne kestävät kaksi vuotta.
Rahoitus edistää tutkimustulosten hyödyntämistä kohti ideoiden kaupallistamista ja muuta yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Rahoituksella voi esimerkiksi testata tutkimustuloksia käytännön olosuhteissa tai kehittää uusia toimintamalleja elinkeinoelämän, julkishallinnon tai kolmannen sektorin tarpeisiin. Suomen Akatemia seuraa rahoittamiensa hankkeiden vaikuttavuutta.
Yhteyshenkilöt
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
