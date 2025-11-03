Pakotteiden rikkominen voi jopa kaataa pankin – FA on julkaissut tietopaketin USA:n pakotelinjan heijastumisesta pankkeihin Suomessa

Nykyisessä epävakaassa maailmantilanteessa kansainvälisestä toimintaympäristöstä kumpuavat pakotteet ovat hiipineet osaksi finanssialan toimijoiden arkea. Ajankohtaiset Teboiliin kohdistuvat pakotteet ovat vaikuttaneet huomattavasti pankkien toimintaan myös Suomessa.

”Vaikka Yhdysvaltojen pakotteet eivät ole Suomessa oikeudellisesti sitovia kuten EU:n ja YK:n pakotteet, niillä on silti merkittävä vaikutus kansainvälisesti toimiviin suomalaisiin pankkeihin. Tämä johtuu Yhdysvaltain dollarin hallitsevasta asemasta sekä pankkien keskeisestä roolista kansainvälisessä maksuliikenteessä”, kertoo Finanssiala ry:n (FA) johtava asiantuntija Mika Linna.

Jos suomalainen pankki jatkaa yhteistyötä Yhdysvaltojen pakotelistalle päätyneen yhtiön tai henkilön kanssa, se saattaa Linnan mukaan joutua itse toissijaisten pakotteiden kohteeksi.

”Vakavimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että pankki suljetaan dollaripohjaisen maksuliikkeen ulkopuolelle eivätkä yhdysvaltalaiset tai käytännössä muutkaan pankit enää suostu välittämään maksuja tai tekemään muita liiketoimia sen kanssa. Tämä lamauttaisi pankin kyvyn toimia ja tarjota palveluja asiakkailleen. Pahimmassa tapauksessa koko pankki voisi kaatua”, Linna perustelee.

Tästä syystä suomalaiset ja muut eurooppalaiset pankit seuraavat Linnan mukaan tarkasti Yhdysvaltojen pakotteita ja huomioivat ne toiminnassaan, riskienhallinnassaan ja päätöksenteossaan.

”Finanssivalvonta suosittaa valvottavia huomioimaan myös kolmansien maiden pakotteet niissä tapauksissa, joissa rikkominen voi aiheuttaa merkittävän taloudellisen riskin pankin maksuvalmiudelle tai vakavaraisuudelle”, Linna täydentää.

Vastuu pakotteiden noudattamisesta ulottuu koko yhteiskuntaan

Entä miltä pakotteet näyttävät asiakkaan näkökulmasta? Jos asiakas joutuu pakotelistalle, pankin on Linnan mukaan jäädytettävä asiakkaan tilit ja varat, ja myös esimerkiksi maksukortit lakkaavat toimimasta. Jäädytyksen jälkeen käteisnostot, tilisiirrot tai vaikkapa uudet talletukset ovat sallittuja vain toimivaltaisen viranomaisen luvalla.

”Jos asiakas puolestaan yrittää maksaa pakotelistalla olevalle henkilölle tai yritykselle, maksutapahtuma havaitaan ja estetään pankin monitorointijärjestelmän avulla, eikä varoja siirretä”, Linna lisää.

Pakotteet voivat kohdistua nimettyjen yritysten ja henkilöiden sijasta myös tiettyihin toimialoihin tai sektoreihin.

”Jos asiakkaan maksu liittyy tällaisiin tuotteisiin tai palveluihin, pankin on se yhtä lailla estettävä”, Linna toteaa.

Linnan mukaan mitään yksiselitteistä keinoa oikeudellisten velvoitteiden ja maksujen hoitamiseksi ei ole, jos pakotteiden vuoksi jonkun toimijan maksuliikenne pysäytetään.

”Ratkaisuja joudutaan käytännössä hakemaan tapauskohtaisesti. Jos maksun vastaanottaja tai maksun kohde on pakotelistalla, vaihtoehtoisen maksutavan käyttö on kuitenkin pakotteiden kiertämistä ja voi olla rangaistavaa”, Linna muistuttaa.

Suomalaiset pankit toimivat pakotetilanteissakin lainsäädännön ja riskienhallinnan vaatimusten mukaisesti, jotta niiden toimintakyky ja asiakkaiden palvelut saadaan turvattua.

”Pakotteiden noudattaminen on kaikkien vastuulla – niin kansalaisten, yritysten, viranomaisten kuin kuntien, organisaatioiden johdosta rivityöntekijöihin. Tätä vastuuta ei voi ulkoistaa”, Linna tiivistää.

