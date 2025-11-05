Liikenne- ja viestintävaliokunnan Eskelinen ja Perholehto vaativat vauhtia taksiuudistuksen käsittelyyn

Lehtitietojen mukaan hallitus yrittää ratkaista useamman umpisolmun käsittelemällä valtatie 9:n korjausta, tuulivoimaloiden etäisyyssääntelyä, Turun tunnin junaa ja taksiuudistusta yhdessä.

– On vaikea uskoa, että niputtamalla yhteen neljä hallitukselle vaikeaa ja täysin erilaista kysymystä saataisiin aikaiseksi neljä toimivaa ja perusteltua ratkaisua. Taksiuudistus pitäisi saada viimeistään loppuvuoden aikana eduskuntaan, sillä asia on ollut hallituspuolueiden välisten kiistojen vuoksi jumissa jo aivan riittävän pitkään, Eskelinen toteaa.

– Ala on ollut sekaannuksessa Bernerin epäonnistuneesta uudistuksesta lähtien. Viime kaudella tehtiin tärkeä korjaussarja, jolla pystyttiin puuttumaan räikeimpiin epäkohtiin, mutta puutteita edelleen on. Taksilain uudistus on hoidettava nyt kerralla maaliin siten, että ensi kaudella ei tarvita taas uutta korjaussarjaa, Eskelinen linjaa.

– Harmaan talouden torjunnan näkökulmasta on tärkeää, että viranomaisilla on käytössään riittävät ja luotettavat tiedot. Riippumatta siitä, mihin ratkaisuun hallitus esityksessään taksamittarin osalta päätyy, viranomaisten luotettava tiedonsaanti on pystyttävä varmistamaan, Perholehto korostaa.

– Nykyisillä ehdoilla ja julkisen negatiivissävytteisen keskustelun myötä taksiala ei myöskään houkuttele riittävästi osaavia kuljettajia. Suomessa ajetaan vaativissa olosuhteissa pimeässä ja liukkaalla, mikä vaikuttaa taksissa olevien lisäksi suoraan muiden tienkäyttäjien turvallisuuteen. Nyt alalle tarvitaankin vaikuttavia uudistuksia, jotta ala on jatkossakin houkuttava työllistäjä ja jotta kuluttajien luottamus alaan vahvistuu, Perholehto sanoo.