Lumijälkilaskennalla tuetaan kanta-arviota ensi talvena – metsästäjät avainasemassa ilves- ja susikantojen seurannassa

5.11.2025 15:52:22 EET | Suomen Metsästäjäliitto ry | Uutinen

Metsästäjäliitto koordinoi tulevana talvena ilveksen ja suden lumijälkilaskennan. Tarkentuvilla tiedoilla tuetaan osaltaan näiden lajien kanta-arvioiden muodostamista. Suden DNA-näytteistä Metsästäjäliitto maksaa jäsenseuroille viime talven tapaan palkkion, joka tuplataan uusilta reviireiltä.  

Suden jälki lumella.
Metsästäjäliitto koordinoi ilveksen ja suden lumijälkilaskentoja ensi talvena. Kuvassa suden jälki lumella. Leena Kangas. Metsästäjäliitto.

Metsästäjäliitto koordinoi talvella 2025–2026 ilveksen ja suden lumijälkilaskennan, joka toteutetaan liiton piirien ja jäsenseurojen vapaaehtoistyönä. Laskenta järjestetään paikallisesti lumitilanteen mukaan tammi–helmikuussa, ja sen tulokset kootaan yhteen maaliskuussa.

Laskennan tavoitteena on ilveksen osalta selvittää pentueiden esiintymistiheyttä eri puolilla maata. Pentuereviirien koosta mahdollisesti saatavalla tarkentavalla tiedolla tuetaan osaltaan ilveksen kanta-arviota ja sen tarkkuutta.

Samalla laskennassa tarkoituksena on suden osalta tunnistaa mahdollisia uusia reviirejä, täydentää havaintoja Tassu-järjestelmään sekä kannustaa metsästäjiä suden DNA-näytteiden keruussa. Kunkin havainnon siis vahvistaa paikallinen petoyhdyshenkilö.

Metsästäjäliitolta kaksinkertainen palkkio uusien susireviirien DNA-näytteistä

Metsästäjäliitto maksaa liiton jäsenseuralle edellistalven tapaan suden DNA-näytteestä 50 euron korvauksen. Lisäksi uusi kannustin on, että jokaisesta suden DNA-näytteestä reviiriltä, joka ei ole vielä kanta-arviokartalla, liitto maksaa takautuvasti 50 euron lisäkorvauksen.

Lumijälkilaskenta perustuu aiemmin käytettyyn menetelmään, jossa sopivien lumiolosuhteiden aikana kierretään rajattu alue ja lasketaan siellä liikkuvat eläimet jälkien perusteella. Näin saadaan arvokasta aineistoa suurpetokantojen arvioinnin tueksi.

Metsästäjäliitto kouluttaa vastuuhenkilöt ja osallistujat ennen laskentaa, jotta havainnointitavat ovat yhtenäiset ja havainnot luotettavia ja käyttökelpoisia kanta-arvioiden materiaaleiksi.

Lumijälkilaskenta on erinomainen tapa yhdistää metsästäjien käytännön luontohavainnot tieteelliseen seurantaan. Yhteinen ponnistus tuottaa arvokasta tietoa suden ja ilveksen kanta-arvioiden materiaaliksi.

Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.

