SDP:n Tytti Tuppurainen: Sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen vahvistaminen on Suomen etu

– Sääntöpohjaisen järjestelmän merkitystä kyseenalaistetaan juuri nyt monista suunnista ja kansainvälisen politiikan dynamiikka keskittyy aiempaa enemmän suurvaltojen ympärille. Tämä ei ole Suomen kaltaisen pienen maan etu, Tuppurainen toteaa.

Suomen tulee puolustaa Yhdistyneitä Kansakuntia ja YK:n alajärjestöjä, mutta myös vaatia YK:n uudistumista. Tällä hetkellä YK:n kyky päätösten tekoon ja toimeenpanoon on liian heikko.

– YK:ssa on jo käynnissä järjestöllinen ja poliittinen muutos. Suomen tulee hyödyntää tämän murroskauden mukanaan tuomat mahdollisuudet, vaikuttaa uudistamistyöhön ja edistää Suomelle tärkeiden arvojen toteutumista.

Venäjä ja Kiina ovat vahvistaneet rooliaan globaalissa etelässä. Tätä kehitystä torjuakseen Suomen ja EU:n on vahvistettava suhteitaan globaaliin etelään.

– Tarvitsemme vahvempaa Euroopan unionia. Euroopan turvallisuutta ja vakautta samoin kuin sääntöpohjaisen järjestelmän vahvistumista lisää pitkällä aikavälillä EU:n laajentuminen. Siksi myös Suomen tulee omalla toiminnallaan edistää ja tukea EU:n laajentumista kestävällä tavalla.

Euroopan tulee kantaa laajemmin vastuuta omasta puolustuksestaan ja turvallisuudestaan. Euroopassa on kehitettävä sotilaallista suorituskykyä ja kasvatettava puolustusteollisuutta merkittävästi ja nopeasti verrattuna nykytilanteeseen, Tuppurainen painottaa.

– Myös Suomen on huolehdittava omasta puolustuksestaan. Suomessa tulee käynnistää parlamentaarinen prosessi sen käsittelylle, mitä puolustuksessa tulevina vuosina tarvitaan ja miten nämä tarpeet rahoitetaan. Samalla on pystyttävä huolehtimaan ihmisten arjen turvallisuudesta ja yhteiskunnan tärkeistä palveluista, jotta Suomi koetaan jatkossakin puolustamisen arvoiseksi, Tuppurainen päättää.

SDP:n työryhmät ovat analysoineet kymmentä yhteiskunnallista ilmiötä, joihin politiikan pitää pystyä vastaamaan tulevaisuudessa.

Kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän horjumiseen ja voimapolitiikan paluuseen perehtyneen työryhmän raportin voit lukea täältä.