SDP:n Tytti Tuppurainen: Sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen vahvistaminen on Suomen etu
Suomen on toimittava aktiivisesti sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen puolesta, sanoo SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.
– Sääntöpohjaisen järjestelmän merkitystä kyseenalaistetaan juuri nyt monista suunnista ja kansainvälisen politiikan dynamiikka keskittyy aiempaa enemmän suurvaltojen ympärille. Tämä ei ole Suomen kaltaisen pienen maan etu, Tuppurainen toteaa.
Suomen tulee puolustaa Yhdistyneitä Kansakuntia ja YK:n alajärjestöjä, mutta myös vaatia YK:n uudistumista. Tällä hetkellä YK:n kyky päätösten tekoon ja toimeenpanoon on liian heikko.
– YK:ssa on jo käynnissä järjestöllinen ja poliittinen muutos. Suomen tulee hyödyntää tämän murroskauden mukanaan tuomat mahdollisuudet, vaikuttaa uudistamistyöhön ja edistää Suomelle tärkeiden arvojen toteutumista.
Venäjä ja Kiina ovat vahvistaneet rooliaan globaalissa etelässä. Tätä kehitystä torjuakseen Suomen ja EU:n on vahvistettava suhteitaan globaaliin etelään.
– Tarvitsemme vahvempaa Euroopan unionia. Euroopan turvallisuutta ja vakautta samoin kuin sääntöpohjaisen järjestelmän vahvistumista lisää pitkällä aikavälillä EU:n laajentuminen. Siksi myös Suomen tulee omalla toiminnallaan edistää ja tukea EU:n laajentumista kestävällä tavalla.
Euroopan tulee kantaa laajemmin vastuuta omasta puolustuksestaan ja turvallisuudestaan. Euroopassa on kehitettävä sotilaallista suorituskykyä ja kasvatettava puolustusteollisuutta merkittävästi ja nopeasti verrattuna nykytilanteeseen, Tuppurainen painottaa.
– Myös Suomen on huolehdittava omasta puolustuksestaan. Suomessa tulee käynnistää parlamentaarinen prosessi sen käsittelylle, mitä puolustuksessa tulevina vuosina tarvitaan ja miten nämä tarpeet rahoitetaan. Samalla on pystyttävä huolehtimaan ihmisten arjen turvallisuudesta ja yhteiskunnan tärkeistä palveluista, jotta Suomi koetaan jatkossakin puolustamisen arvoiseksi, Tuppurainen päättää.
SDP:n työryhmät ovat analysoineet kymmentä yhteiskunnallista ilmiötä, joihin politiikan pitää pystyä vastaamaan tulevaisuudessa.
Kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän horjumiseen ja voimapolitiikan paluuseen perehtyneen työryhmän raportin voit lukea täältä.
Yhteyshenkilöt
Tytti TuppurainenEduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3186
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Suhonen: Perussuomalaiset unohtivat omat sanansa irtisanomisturvasta5.11.2025 16:14:18 EET | Tiedote
Perussuomalaisten kansanedustaja Miko Bergbom ehti jo suitsuttamaan, kuinka yksi SDP:n kansanedustaja ymmärtäisi irtisanomislain heikentämisen. Sen sijaan perussuomalaisten riveissä kukaan ei tunnu olevan kartalla siitä, mitä ovat päättämässä. Puheet ja teot ovat räikeässä ristiriidassa puolueen aiempiin kannanottoihin verrattuna.
Liikenne- ja viestintävaliokunnan Eskelinen ja Perholehto vaativat vauhtia taksiuudistuksen käsittelyyn5.11.2025 15:33:02 EET | Tiedote
– Tänään tulleen tiedon mukaan liikenne- ja viestintävaliokunta kokoontuu seuraavan kerran vasta ensi viikon perjantaina 14.11., koska hallituksen esityksiä ei ole tullut käsiteltäväksi. Etenkään taksilain uudistuksen osalta tällaiseen vatulointiin ei ole aikaa, vaan hallituksen pitäisi pistää asiaan vauhtia, vaativat liikenne- ja viestintävaliokunnan demarijäsenet Seppo Eskelinen ja Pinja Perholehto.
SDP:n Perholehto: Euroopalla mahdollisuus ottaa historiallinen askel aborttioikeuden turvaamisessa5.11.2025 14:20:48 EET | Tiedote
Euroopassa otettiin tänään merkittävä askel kohti aborttioikeuden turvaamista. Euroopan parlamentin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta (FEMM) äänesti My Voice, My Choice -aloitteen päätöslauselman puolesta, joka tähtää todellisen EU-tasoisen aborttioikeuden varmistamiseen. – Aamupäivän äänestys oli kipeästi kaivattu valonpilkahdus eurooppalaiseen naisten oikeuksia koskevaa keskusteluun. On todella merkillepantavaa, että koko EU:n laajuinen aborttioikeus on nyt askeleen lähempänä toteutumista, iloitsee kansanedustaja Pinja Perholehto (sd.).
SDP:n Kumpula-Natri: Latvian kansa voitti populistisen konservatismin. Latvia ei aio erota Istanbulin sopimuksesta.5.11.2025 12:19:56 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri kertoo, että Latvian kansalaiset onnistuivat pysäyttämään aikeet irtautua naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan tähtäävästä Istanbulin sopimuksesta. Kansalaisten nopea ja laaja mobilisoituminen pakotti poliitikot perääntymään päätöksestään.
SDP:n Juha Viitala: Potkulaki ei luo työpaikkoja, se luo epävarmuutta5.11.2025 09:14:59 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Juha Viitala arvostelee jyrkästi hallituksen esitystä niin sanotuksi potkulaiksi, jolla alennettaisiin työntekijän irtisanomissuojaa. Viitalan mukaan hallitus ei kykene esityksessään osoittamaan, että lakimuutoksella olisi positiivisia vaikutuksia työllisyyteen, ja samalla se lisää merkittävästi epävarmuutta työmarkkinoilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme