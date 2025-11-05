Varhan asukasraadissa sai nauraa ja oppia paljon uutta

Kun Varhan kutsu asukasraatiin tipahti postilaatikosta, Evelin Isoaho yllättyi iloisesti, mutta sitten heräsi epäily, että pystyykö osallistumalla oikeasti vaikuttamaan.

-Nyt kun kolme päivää asukasraadissa on takana, oma näkemys Varhasta on selkeytynyt. Aiemmin Varhaa katsoi vain asiakkaan näkökulmasta, nyt ymmärtää kokonaisuutta, ja uskon, että raadin lausunnolla on merkitystä.

Isoaho lisää hymyillen, että kokemus oli kaikkiaan yllättävän positiivinen, sillä raatityö oli myös hauskaa.

Robin Hellström kehaisee myös raadin hyviä järjestelyjä.

-Tulin avoimin mielin kuuntelemaan ja oppimaan, ja olen erittäin tyytyväinen, että asukkaiden mielipiteitä kuunnellaan. Työskentely sujui hyvin ja olen oppinut todella paljon uutta.

Koko maakunnan näkemykset mukana

Asukasraadin osallistujat jaettiin neljään ryhmään. Ryhmistä kaksi pohti sote-pisteiden toimintaa ja palveluvalikoimaa ja kaksi perusteita iäkkään hoito- ja asumispaikan valintaan.

Salolainen Isoaho ja turkulainen Hellström kokivat, että koko maakunnan näkemykset tulivat asukasraatityössä hyvin huomioiduksi.

-Nyt ymmärrän myös Varhan henkilöstön suuren roolin ja uskon, että katson Varhan palveluita jatkossa erilaisesta näkökulmasta, Isoaho pohtii.

Hellström muistuttaa, että Varha on vastuussa paljosta ihmisten arjessa.

-Sote ja pelastuspalvelut ovat iso alue ja tärkeä meille kaikille.

Jos asukasraatitoimintaa jatketaan, molemmat lähtisivät mukaan uudelleen.

-Jos kutsu tulee, varmasti lähden, Hellström toteaa.

Raatilaisten into työhön ilahdutti

Raadin kokoamisesta, perehdytyksestä ja työskentelyn fasilitoinnista vastasi Varhan strategisen johdon yksikkö.

Johtava asiantuntija Leena Setälä vastasi asukasraadin toiminnan suunnittelusta ja käytännön järjestelyistä.

-Tunnelmat ovat hyvin positiiviset ja tuntuu, että asukasraadin jäsenten luottamus Varhaan vasvoi.

Raadin aikataulu oli hyvin tiukka ja uuden osallistamismuodon käyttöön kohdistui paljon odotuksia.

-Heillä oli omaksuttavana valtava tietomäärä, jotta he saavat muodostettua punnittuja päätöksiä. Mietin paljon myös sitä, uskaltavatko he tuoda näkemyksiään esille, mutta raatilaisten antautuminen ja into työhön oli upeaa, Setälä kertoo.

Tärkeä osallistavan demokratian muoto

Odotuksia raadin toimintaan asetti osallistujien ja virkahenkilöiden lisäksi myös aluevaltuuston puheenjohtaja Katriina Hiippavuori, joka kiittää jokaista asukasraatiin osallistunutta.

- Näen asukasraadin tärkeänä osallistavan demokratian muotona ja Varhan palvelujen käyttäjien näkemykset arvokkaina palvelujen uudistamistyössä.

Hiippavuorelle on keskeistä, että Varhan palvelujen keskiössä on ihminen.

- Joudumme jatkuvasti tasapainoilemaan väestön ikääntymisen, palvelutarpeen kasvun ja rahoituksen riittävyyden kanssa.

Asukasraatitoiminnan jatkosta ei ole vielä keskusteltu.

-Aika paljon riippuu siitä, millaisena päättäjät näkevät kannanoton merkityksen. Meillä on lista olemassa halukkaista ihmisistä, joita voitaisiin seuraavaan asukasraatiin kutsua, Setälä kertoo.

Keväällä strategiayksikön pöydälle on tulossa palveluverkkoa käsitteleviä kysymyksiä, joiden työstämisessä asukasraadin näkemyksistä voisi olla hyötyä.

Kaksi asukasraadin valitsemaa edustajaa luovuttaa asukasraadin laatiman kannanoton Varhan aluevaltuuston puheenjohtajalle aluevaltuuston strategiaseminaarissa 19. marraskuuta 2025.

Varhan asukasraati 2025

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella järjestettiin asukasraati, joka sovelsi puntaroivan kansalaiskeskustelun mallia.

Asukasraadilla haluttiin parantaa varsinaissuomalaisten äänen kuuluvuutta Varhan toiminnan kehittämisessä.

Asukasraadin tehtävänä oli laatia suosituksia siitä, miten Varhan tulisi järjestää perusterveydenhuollon pienimpien toimipisteiden, ns. sote-pisteiden palveluja ja ikääntyneiden asumis- ja sairaalapalveluja.

Kutsu asukasraadin jäseneksi lähetettiin 2000 asukkaan satunnaisotannalla valitulle asukkaalle 11.9.2025.

Kutsuun vastanneiden 93 vapaaehtoisen joukosta valittiin 29 henkilöä siten, että he edustivat mahdollisimman hyvin Varhan alueen asukkaita alueellisesti ja kieliryhmittäin sekä ikä- ja sukupuolijakauman mukaisesti.

Asukasraati kokoontui kolme kertaa ajalla 4.10.-1.11.2025. Osallistujat perehtyivät annettuihin aiheisiin asiantuntija-alustusten ja taustamateriaalien avulla.

Turun yliopisto antoi sisällöllistä ja teknistä tukea mm. asukasraadin perustamisessa ja käsiteltävien kysymysten valinnassa ja käsittelyssä.

Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto Sitra tuki Varhan hanketta osana Demokratiainnovaatiot-ohjelmaansa.