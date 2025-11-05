SDP:n Suhonen: Perussuomalaiset unohtivat omat sanansa irtisanomisturvasta

Liikenne- ja viestintävaliokunnan Eskelinen ja Perholehto vaativat vauhtia taksiuudistuksen käsittelyyn 5.11.2025 15:33:02 EET | Tiedote

– Tänään tulleen tiedon mukaan liikenne- ja viestintävaliokunta kokoontuu seuraavan kerran vasta ensi viikon perjantaina 14.11., koska hallituksen esityksiä ei ole tullut käsiteltäväksi. Etenkään taksilain uudistuksen osalta tällaiseen vatulointiin ei ole aikaa, vaan hallituksen pitäisi pistää asiaan vauhtia, vaativat liikenne- ja viestintävaliokunnan demarijäsenet Seppo Eskelinen ja Pinja Perholehto.