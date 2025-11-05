SDP:n Suhonen: Perussuomalaiset unohtivat omat sanansa irtisanomisturvasta
Perussuomalaisten kansanedustaja Miko Bergbom ehti jo suitsuttamaan, kuinka yksi SDP:n kansanedustaja ymmärtäisi irtisanomislain heikentämisen. Sen sijaan perussuomalaisten riveissä kukaan ei tunnu olevan kartalla siitä, mitä ovat päättämässä. Puheet ja teot ovat räikeässä ristiriidassa puolueen aiempiin kannanottoihin verrattuna.
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen pitää perussuomalaisten toimintaa irtisanomislain käsittelyssä hämmästyttävänä ja vastuuttomana.
– Näkemykseni mukaan tällä hetkellä perussuomalaisten eduskuntaryhmässä ei ymmärretä, mitä ollaan päättämässä. Toisin oli viimeksi, kun eduskunta Sipilän hallituksen aikana käsitteli irtisanomisen helpottamista. Silloin perussuomalaiset osasivat vielä puolustaa työntekijän asemaa, Suhonen toteaa.
Vuonna 2018 perussuomalaisten eduskuntaryhmä esitti selkeän kannan irtisanomissuojan puolesta. Eduskunnan pöytäkirjaan 17.12.2018 (HE 227/2018, toinen käsittely) kirjattiin PS-ryhmän puheenvuoro, jossa todettiin:
“Me perussuomalaiset epäilemme myös irtisanomissuojan heikentämisen työllisyysvaikutuksia. Hallituksen esityksessäkin todetaan, ettei voimassa olevan tutkimustiedon perusteella voida luotettavasti arvioida irtisanomissuojan heikentämisen työllisyysvaikutuksia. Siksi nähdään, että hallituksen tulee ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin, joilla parannetaan pienten yritysten työllistämismahdollisuuksia ilman irtisanomissuojan heikennyksiä.”
– Tuolloin kaikki perussuomalaiset ymmärsivät, mistä oli kyse. Tänään valitettavasti samaa ymmärrystä ei ole, vaikka nyt käsiteltävä lakiesitys on huomattavasti radikaalimpi kuin vuonna 2018. Tämä laki koskee jokaista suomalaista palkansaajaa, Suhonen painottaa.
Suhosen mukaan perussuomalaisten asenteen muutos kertoo siitä, että hallituspuolue on unohtanut ne lupaukset, joilla se haki kansalaisten luottamuksen.
– Perussuomalaiset ovat vaihtaneet työntekijöiden puolustamisen taloudellisen eliitin toiveisiin. On häpeällistä, että puolue, joka väittää olevansa tavallisen ihmisen asialla, onkin nyt heikentämässä jokaisen palkansaajan turvaa, Suhonen päättää.
Yhteyshenkilöt
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
