Väitöstutkimus: Yritysten kiertotaloussiirtymää jarruttavat ristiriidat taloudellisen ja ympäristöön liittyvän arvonluonnin välillä - ristiriidoissa piilee myös muutosvoimaa
KTM Noora Piila tutki Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun yritysten ympäristöjohtamisen väitöskirjassaan kiertotalousmaturiteetin eri vaiheissa olevien suomalaisyritysten pyrkimyksiä ja haasteita kiertotaloussiirtymään liittyen. Tulosten valossa yritysten toimenpiteet jäävät pienipiirteisiksi johtuen taloudellisen ja ympäristöön liittyvän arvonluonnin välillä koetuista ristiriidoista, eli paradokseista. Näissä paradokseissa piilee kuitenkin myös positiivista muutosvoimaa, jonka valjastaminen yrityksissä edellyttää yhteiskunnan tukea ja vahvaa sidosryhmäyhteistyötä.
Lineaaristen tuotannon ja kulutuksen varaan rakennettu talous ja sen kasvu edistävät globaaleja kestävyyshaasteita, kuten ilmastonmuutosta, luontokatoa ja luonnonvarojen ehtymistä. Suuria odotuksia ja toiveita kestävän kehityksen toteuttamisessa kohdistuukin kiertotalouteen, jossa suljettu resurssikierto mahdollistaa taloudellisen hyvinvoinnin vaarantamatta sosiaalista ja ympäristön hyvinvointia. Menestys siirtymässä kiertotalouteen vaatii yrityssektorin aktiivista osallistumista, mutta yritysten kiertotalouspyrkimyksiä hankaloittavat usein paradoksaaliset jännitteet etenkin taloudellisen ja ympäristöön liittyvän arvonluonnin välillä.
KTM Noora Piila tarkastelee väitöksessään näiden jännitteiden roolia yritysten kiertotaloussiirtymän ehkäisemisessä, sekä toisaalta hyödyntämätöntä potentiaalia siirtymän edistämisessä.
- Yritykset kokevat osin erilaisia kannustimia, haasteita ja paradoksaalisia jännitteitä kiertotalouspyrkimyksissään riippuen siitä, missä vaiheessa kiertotaloussiirtymäänsä yritykset ovat. Siksi niin kutsuttu kiertotalousmaturiteetti on keskeinen näkökulma yritysten kiertotaloussiirtymän tarkastelussa, Noora Piila kertoo.
Yritysten kiertotaloussiirtymää voidaan edistää sidosryhmäyhteistyöllä
Väitöskirjatutkimus tunnistaa, että taloudellisen ja ympäristöön liittyvän arvonluonnin välillä koettujen jännitteiden voimakkuus on sidoksissa yritysten kiertotalousmaturiteettiin, mutta kaikkien kiertotaloussiirtymää vaikeuttaa kolme universaalia paradoksia. Ne ovat ristiriita asiakkaiden kiertotalousaikomusten ja -toiminnan välillä, jännite kiertotalouden omaksumisessa yritystasolla ja laajemmin yhteiskunnassa, sekä ristiriitaisen lainsäädännön kielteiset vaikutukset. Näiden löydösten perusteella tutkimus esittää suosituksia käytännön toimenpiteiksi yritysten kiertotaloussiirtymän edistämiseksi sidosryhmäyhteistyön kautta.
- Paradoksien tunnistaminen, käsitteleminen ja valjastaminen luovien kiertotalousratkaisujen löytämiseksi on tärkeää kiertotaloussiirtymän mahdollistamiseksi yrityksissä ja laajemmin yhteiskunnassa. Muilla yrityksillä, lainsäädännöllä, yritysten asiakkailla, sekä erityisesti poliittisilla päätöksentekijöillä ja toimialajärjestöillä on tärkeä rooli jännitteiden kääntämisessä hidasteesta kiertotaloussiirtymän voimavaraksi, Piila kuvailee.
KTM Noora Piilan yritysten ympäristöjohtamisen väitöskirja ”Acknowledging, addressing and harnessing paradoxes in the corporate circular economy transition – perspectives from frontrunners and laggards” tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 14.11.2025 klo 12.00 Jyväskylän yliopiston päärakennuksen salissa C5. Vastaväittäjänä toimii professori Anne Toppinen (Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta) ja kustoksena professori Tiina Onkila (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.
Tutustu Noora Piilan väitöskirjaan.
Lisätietoja:
Noora Piila
noora.piila@gmail.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Toni LaajalahtiViestinnän asiantuntijaJyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluPuh:+358 50 336 4368toni.m.t.laajalahti@jyu.fi
Kuvat
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Digitaalisia ratkaisuja iäkkäiden kuntoutukseen ja terveydenhuoltoon - Timo Hinrichs liikuntalääketieteen professoriksi6.11.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Lääkäri Timo Hinrichs aloitti 1.10.2025 Jyväskylän yliopiston liikunta- ja urheilulääketieteen professorina, vahvistaen alan tutkimusta ja koulutusta. Hinrichs tutkii liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden merkitystä terveyden ylläpitämisessä, kuntoutuksen tukemisessa ja elämänlaadun edistämisessä. Hänen tutkimuksensa keskiössä on digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen ja käyttöönotto iäkkäiden liikkuvuuden ja terveyden tukemisessa.
Väitöstutkimus: ikääntyneet oppivat digitaitoja parhaiten vertaisiltaan, ei kiireessä läheisten opastamana6.11.2025 06:59:00 EET | Tiedote
FM Viivi Korpela tarkastelee yhteiskuntapolitiikan väitöskirjassaan ikääntyneiden digiosallisuutta, arjen digitaitojen oppimista ja Keski-Suomen hyvinvointialueen digipalveluita. Tulosten mukaan läheisten antama digituki ei aina johda oppimiseen, kun taas vertaisohjauksessa taidot ja osallisuuden tunne vahvistuvat. Lisäksi tutkimus osoittaa, että Keski-Suomen hyvinvointialueen digipalvelut jäävät usein irrallisiksi ikääntyneiden käyttäjien arjesta. Tutkimus haastaa pohtimaan, kenen ehdoilla digitaalista yhteiskuntaa rakennetaan.
Kahdelle JYU:n hankkeelle rahoitusta Suomen Akatemialta tutkimustulosten hyödyntämiseen5.11.2025 15:03:07 EET | Tiedote
Suomen Akatemia on myöntänyt vuoden 2025 Tutkimuksen hyödyntämisen rahoitushaussa yhteensä 9,7 miljoonaa euroa 27 hankkeelle. Jyväskylän yliopistossa rahoitusta sai kaksi hanketta.
Mistä avoimen korkeakoulutuksen kentällä nyt puhutaan? Kehittäjät kohtaavat Jyväskylässä5.11.2025 11:48:00 EET | Tiedote
Miten työelämän osaamista kehitetään tulevaisuudessa? Miten avoin koulutus voi toimia taloudellisesti? Miten avoimia koulutustuotteita kehitetään Euroopassa? Avoimen korkeakoulutuksen päivät tuovat Jyväskylään 12.–13.11.2025 kolmisensataa avointen yliopistojen ja avointen ammattikorkeakoulujen kehittäjää pohtimaan koulutuksen tulevaisuutta.
Oppimisen johtamisessa työntekijöiden motivaatio ja tavoitteet tulee linkittää organisaation strategiaan5.11.2025 08:42:47 EET | Tiedote
Oppimisen johtaminen on prosessi, jossa tulee huomioida niin työntekijöiden motivaatio ja yhteisöllinen oppiminen kuin organisaation laajemmat tavoitteet ja strategia. Uudessa tutkimuksessa kartoitettiin esihenkilöiden käsityksiä oppimisen johtamisesta sairaalaorganisaatiossa ja teknologia-alan organisaatiossa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme