Väitöstutkimus: Yritysten kiertotaloussiirtymää jarruttavat ristiriidat taloudellisen ja ympäristöön liittyvän arvonluonnin välillä - ristiriidoissa piilee myös muutosvoimaa

Lineaaristen tuotannon ja kulutuksen varaan rakennettu talous ja sen kasvu edistävät globaaleja kestävyyshaasteita, kuten ilmastonmuutosta, luontokatoa ja luonnonvarojen ehtymistä. Suuria odotuksia ja toiveita kestävän kehityksen toteuttamisessa kohdistuukin kiertotalouteen, jossa suljettu resurssikierto mahdollistaa taloudellisen hyvinvoinnin vaarantamatta sosiaalista ja ympäristön hyvinvointia. Menestys siirtymässä kiertotalouteen vaatii yrityssektorin aktiivista osallistumista, mutta yritysten kiertotalouspyrkimyksiä hankaloittavat usein paradoksaaliset jännitteet etenkin taloudellisen ja ympäristöön liittyvän arvonluonnin välillä.

KTM Noora Piila tarkastelee väitöksessään näiden jännitteiden roolia yritysten kiertotaloussiirtymän ehkäisemisessä, sekä toisaalta hyödyntämätöntä potentiaalia siirtymän edistämisessä.

- Yritykset kokevat osin erilaisia kannustimia, haasteita ja paradoksaalisia jännitteitä kiertotalouspyrkimyksissään riippuen siitä, missä vaiheessa kiertotaloussiirtymäänsä yritykset ovat. Siksi niin kutsuttu kiertotalousmaturiteetti on keskeinen näkökulma yritysten kiertotaloussiirtymän tarkastelussa, Noora Piila kertoo.

Yritysten kiertotaloussiirtymää voidaan edistää sidosryhmäyhteistyöllä

Väitöskirjatutkimus tunnistaa, että taloudellisen ja ympäristöön liittyvän arvonluonnin välillä koettujen jännitteiden voimakkuus on sidoksissa yritysten kiertotalousmaturiteettiin, mutta kaikkien kiertotaloussiirtymää vaikeuttaa kolme universaalia paradoksia. Ne ovat ristiriita asiakkaiden kiertotalousaikomusten ja -toiminnan välillä, jännite kiertotalouden omaksumisessa yritystasolla ja laajemmin yhteiskunnassa, sekä ristiriitaisen lainsäädännön kielteiset vaikutukset. Näiden löydösten perusteella tutkimus esittää suosituksia käytännön toimenpiteiksi yritysten kiertotaloussiirtymän edistämiseksi sidosryhmäyhteistyön kautta.

- Paradoksien tunnistaminen, käsitteleminen ja valjastaminen luovien kiertotalousratkaisujen löytämiseksi on tärkeää kiertotaloussiirtymän mahdollistamiseksi yrityksissä ja laajemmin yhteiskunnassa. Muilla yrityksillä, lainsäädännöllä, yritysten asiakkailla, sekä erityisesti poliittisilla päätöksentekijöillä ja toimialajärjestöillä on tärkeä rooli jännitteiden kääntämisessä hidasteesta kiertotaloussiirtymän voimavaraksi, Piila kuvailee.

KTM Noora Piilan yritysten ympäristöjohtamisen väitöskirja ”Acknowledging, addressing and harnessing paradoxes in the corporate circular economy transition – perspectives from frontrunners and laggards” tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 14.11.2025 klo 12.00 Jyväskylän yliopiston päärakennuksen salissa C5. Vastaväittäjänä toimii professori Anne Toppinen (Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta) ja kustoksena professori Tiina Onkila (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Tutustu Noora Piilan väitöskirjaan.

Lisätietoja:

Noora Piila

noora.piila@gmail.com