Uusi Europe Direct -verkosto Suomessa vuosille 2026–2030

Seitsemän tiedotuspisteistä toimii osana maakuntaliittoja. Ne sijaitsevat Kajaanissa, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Oulussa, Rovaniemellä ja Seinäjoella. Haminan ja Kankaanpään pisteet puolestaan toimivat Leader-ryhmien isännöimänä. Tiedotuspisteet toimivat oman alueensa helposti lähestyttävänä yhteyspisteenä Eurooppaan, josta asukkaat saavat luotettavaa tietoa EU:sta ja jossa he voivat keskustella EU-asioista.

Europe Direct -tiedotuspisteiden tehtävä on

välittää tietoa EU:n politiikoista ja toimista paikallisella tasolla ja lisätä näin niiden näkyvyyttä ja vaikutusta

kuunnella kansalaisia ja välittää heidän näkemyksiään ja huoliaan Euroopan komission Suomen-edustustolle

käydä avointa vuoropuhelua EU:n vaikutuksista kansalaisten arkeen ja kannustaa osallistumaan Euroopan demokraattisiin prosesseihin.

Taustaa

Europe Direct -verkosto perustettiin vuonna 2005. Verkosto on keskeinen osa Euroopan komission viestintästrategiaa, johon kuuluu erilaisia EU:n tiedotus- ja dokumentaatiokeskuksia. Tavoitteena on tuoda EU-asiat lähelle kansalaisia paikallisella ja aluetasolla.

Tiedotuspisteet tekevät tiivistä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, paikallismedian, koulujen, kirjastojen, nuorisokeskusten, liike-elämän järjestöjen ja muiden EU-yhteyspisteiden kanssa. Ne tunnistavat paikallisesti merkittävät ja kiistanalaiset aiheet ja viestivät niistä kansantajuisesti ja vuorovaikutteisesti. Toimintaa rahoitetaan vuosittain Euroopan komission avustuksella, jolla varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja vaikuttavuus.

Uusi Europe Direct -verkosto tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden osallistua, vaikuttaa ja saada tietoa EU-asioista omalla alueellaan. Se vahvistaa yhteistä eurooppalaista identiteettiä ja lisää ymmärrystä siitä, miten EU:n päätökset näkyvät jokaisen meistä arjessa.