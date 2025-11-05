Uusi Europe Direct -verkosto Suomessa vuosille 2026–2030
Tammikuussa 2026 Suomessa aloittaa yhdeksän Europe Direct -tiedotuspistettä. Kahdeksan tiedotuspisteistä jatkaa toimintaansa edelliseltä toimikaudelta. Euroopan komission viestintäverkostoon kuuluvien Europe Direct -pisteiden tehtävänä on tuoda Euroopan unioni lähemmäksi kansalaisia, lisätä tietoisuutta EU:n toiminnasta ja edistää osallistumista EU-asioihin.
Seitsemän tiedotuspisteistä toimii osana maakuntaliittoja. Ne sijaitsevat Kajaanissa, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Oulussa, Rovaniemellä ja Seinäjoella. Haminan ja Kankaanpään pisteet puolestaan toimivat Leader-ryhmien isännöimänä. Tiedotuspisteet toimivat oman alueensa helposti lähestyttävänä yhteyspisteenä Eurooppaan, josta asukkaat saavat luotettavaa tietoa EU:sta ja jossa he voivat keskustella EU-asioista.
Europe Direct -tiedotuspisteiden tehtävä on
-
välittää tietoa EU:n politiikoista ja toimista paikallisella tasolla ja lisätä näin niiden näkyvyyttä ja vaikutusta
-
kuunnella kansalaisia ja välittää heidän näkemyksiään ja huoliaan Euroopan komission Suomen-edustustolle
-
käydä avointa vuoropuhelua EU:n vaikutuksista kansalaisten arkeen ja kannustaa osallistumaan Euroopan demokraattisiin prosesseihin.
Taustaa
Europe Direct -verkosto perustettiin vuonna 2005. Verkosto on keskeinen osa Euroopan komission viestintästrategiaa, johon kuuluu erilaisia EU:n tiedotus- ja dokumentaatiokeskuksia. Tavoitteena on tuoda EU-asiat lähelle kansalaisia paikallisella ja aluetasolla.
Tiedotuspisteet tekevät tiivistä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, paikallismedian, koulujen, kirjastojen, nuorisokeskusten, liike-elämän järjestöjen ja muiden EU-yhteyspisteiden kanssa. Ne tunnistavat paikallisesti merkittävät ja kiistanalaiset aiheet ja viestivät niistä kansantajuisesti ja vuorovaikutteisesti. Toimintaa rahoitetaan vuosittain Euroopan komission avustuksella, jolla varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja vaikuttavuus.
Uusi Europe Direct -verkosto tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden osallistua, vaikuttaa ja saada tietoa EU-asioista omalla alueellaan. Se vahvistaa yhteistä eurooppalaista identiteettiä ja lisää ymmärrystä siitä, miten EU:n päätökset näkyvät jokaisen meistä arjessa.
Yhteyshenkilöt
Ismo UlvilaTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122ismo.ulvila@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
Euroopan komission Suomen-edustusto
Euroopan komission Suomen-edustuston tehtävänä on:
- Tiedottaa Euroopan unionin toiminnasta ja sen vaikutuksista Suomessa.
- Tarjota suomalaisille tiedotusvälineille ja suoraan kansalaisille tietoa EU:n toimista ja päätöksistä
toimia EU-komission edustajana Suomessa.
- Raportoida komissiolle tärkeistä poliittisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista kehityskuluista Suomessa.
Euroopan komission Suomen-edustuston kotisivu: https://finland.representation.ec.europa.eu/index_fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan komission Suomen-edustusto
EU-kommissionen lägger fram planer för höghastighetståg och hållbara flyg- och fartygsbränslen för att stärka EU:s konkurrenskraft5.11.2025 11:48:27 EET | Pressmeddelande
EU-kommissionen antar i dag ett omfattande transportpaket. Paketet är till för att påskynda utbyggnaden av Europas järnvägsnät för höghastighetståg och öka investeringarna i förnybara och koldioxidsnåla bränslen för luftfarts- och sjöfartssektorerna. Konkurrenskraft och hållbarhet är de vägledande principerna.
Komissiolta suurnopeusrautateitä sekä lento- ja vesiliikenteen kestäviä polttoaineita edistävät suunnitelmat – tavoitteena kilpailukykyisempi Eurooppa5.11.2025 11:48:27 EET | Tiedote
Euroopan komissio hyväksyi tänään liikennettä koskevan kattavan paketin. Paketilla vauhditetaan suurnopeusrautatieverkon käyttöönottoa Euroopassa sekä lisätään investointeja uusiutuviin ja vähähiilisiin polttoaineisiin lento- ja vesiliikenteessä. Perimmäinen tavoite on kilpailukyvyn ja kestävyyden vahvistaminen.
Utvidgningspaketet 2025: viktiga partner har kommit framåt på vägen mot EU-medlemskap4.11.2025 14:30:09 EET | Pressmeddelande
I dag har EU-kommissionen antagit sitt årliga utvidgningspaket. Paketet innehåller en bedömning i detalj av de framsteg som gjorts av utvidgningspartnerna under de senaste tolv månaderna. Årets paket bekräftar att utvidgningen står högt på EU:s prioriteringsagenda och att kandidatländerna har tagit ett stort steg mot anslutning.
Vuoden 2025 laajentumispaketti: tärkeät kumppanit ovat edistyneet EU-jäsenyyden valmistelussa4.11.2025 14:30:09 EET | Tiedote
Euroopan komissio hyväksyi tänään vuotuisen laajentumispaketin. Paketissa esitetään yksityiskohtainen arvio siitä, miten laajentumiskumppanit ovat edistyneet EU-jäsenyyden valmistelussa viimeisen vuoden aikana. Tämän vuoden paketista käy selkeästi ilmi, että laajentuminen on korkealla EU:n prioriteettilistalla ja että ehdokasmaat ovat ottaneet harppauksia kohti liittymistä.
DiscoverEU: 40 000 nuorta pääsee reilaamaan Eurooppaan Schengen-alueen 40. juhlavuoden kunniaksi30.10.2025 13:08:08 EET | Tiedote
Tänä vuonna 40 000 nuorta saa ilmaisen tutustumismatkan Eurooppaan komission DiscoverEU-hankkeesta. Matkakortteja jaetaan tavallista enemmän, koska vietämme Schengen-sopimuksen 40-vuotisjuhlaa. Suomesta matkaan pääsee 495 nuorta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme