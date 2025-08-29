YKA: Viestinnän keskittäminen valtioneuvoston kansliaan uhkaa hallinnon avoimuutta ja tehokkuutta
Hallitus on päättänyt keskittää ministeriöiden viestinnän tehtävät valtioneuvoston kansliaan, pääministerin alaisuuteen. Päätös tehtiin ilman esiselvitystä vaihtoehdoista ja ilman, että osallisia olisi kuultu. Uuden viestintäosaston on tarkoitus aloittaa toimintansa jo heinäkuussa 2026.
YKAn hallituksen jäsen sekä ykalaisia ja muita akavalaisia uudistuksessa edustavan JUKOn pääluottamusmies Michaël Vanamo arvostelee valmistelutyötä.
"Viestintähanke on valmisteltu liian pikaisella aikataululla, jopa salamyhkäisesti. Kyse on toiminnallisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävästä muutoksesta. Henkilöstöä ei ole osallistettu, ja avoin vuorovaikutus valmisteluvaiheessa on puuttunut täysin. Mielestäni henkilöstön osallistaminen vasta muutostyöpajoissa on lyhytnäköistä", Vanamo kommentoi.
YKAn julkisen sektorin neuvottelupäällikkö Petri Toiviainen muistuttaa, että viestintä on olennainen osa viranomaisten vastuuta ja demokraattista vallankäyttöä.
“Kun ministeriöiden viestintä keskitetään yhden toimijan alaisuuteen, riskinä on, että hallinnon moniäänisyys kaventuu ja vallan keskittyminen lisääntyy. Se heikentäisi hallinnon avoimuutta sekä viranomaisten mahdollisuuksia toimia omien tehtäviensä mukaisesti”, Toiviainen huomauttaa.
“Ministeriöiden viestintää ei tule valjastaa puolueiden poliittisen viestinnän välineeksi, ja se vaara tässä juuri nyt leijuu ilmassa.”
YKAn jäsenten huolena on lisäksi, että keskittämisen myötä viestintä etääntyy arjen toimeenpanosta ja substanssiosaamisesta.
“Käyhän se järkeen, että kun työskennellään samassa organisaatiossa, tunnetaan myös paremmin sisällöt, joista viestitään, ja yhteistyö on jouhevaa. Ymmärrän jäsentemme huolen ja jaan sen”, Toiviainen sanoo.
YKAn kanta on, että viranomaisten viestinnän tulee perustua luottamukseen, läpinäkyvyyteen ja yhteistyöhön, ei vallan keskittämiseen.
Pyydämme hallitusta ja pääministeri Orpoa keskeyttämään hankkeen ja arvioimaan sen tarpeellisuuden avoimesti yhdessä asiantuntijoiden ja henkilöstön kanssa. Hallinnon viestinnän on palveltava demokratiaa, ei vallankäyttöä.
