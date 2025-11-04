Shawn Huff kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarin sijaiseksi

Vihreät: Helsingin budjetissa vahvistetaan koulutuksen rahoitusta, lisätään oppikirjoja ja suojellaan luontoa 30.10.2025 12:00:00 EET | Tiedote

Vihreät onnistuivat neuvottelemaan vuoden 2026 talousarvioon merkittävän lisärahoituksen koulutukseen. Painettuihin oppikirjoihin lisätään yhteensä 1,5 miljoonaa euroa, varhaiskasvatukseen 2,2 miljoonaa euroa ja ammatilliseen koulutukseen 3 miljoonaa euroa. Koulutuksen perusrahoituskin on aiempaa vahvempi, sillä koulutukseen ei kohdistu mekaanista tuottavuustavoitetta. Helsingin kaupunkistrategiassa päätettiin merkittävistä panostuksista peruskoulun vahvistamiseksi, ja ne näkyvät budjetissa: koulut saavat ensi vuonna rahoitusta 1.–2.-luokkalaisten ryhmäkokojen pienentämiseen ja äidinkielen tuntien lisäämiseen. Oppimisen tukea vahvistetaan noin 12 miljoonalla eurolla ja tarveperusteista rahoitusta kasvatetaan. “Olen kiertänyt paljon kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa ja nähnyt monet arjen haasteet. Teimme neuvotteluissa paljon työtä sen eteen, että helsinkiläisissä kouluissa olisi jatkossa enemmän painettuja oppikirjoja saatavilla. Kasvatamme oppikirjarahoitusta nyt yli 25 %:ll