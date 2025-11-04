Shawn Huff kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarin sijaiseksi
Vihreät valitsivat kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarin perhevapaan sijaiseksi Shawn Huffin. Valtuustoryhmän puheenjohtajaa sijaistaa Suvi Pulkkinen.
Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhanen on perhevapaalla 9.1.–4.10.2026. Helsingin Vihreiden valtuustoryhmä valitsi kokouksessaan 5.11.2025 Vanhasen sijaiseksi toisen kauden kaupunginvaltuutettu Shawn Huffin. Huff on tällä hetkellä kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen.
”Haluan jatkaa työtä, jota vihreän apulaispormestarin johdolla on saatu aikaan: koulujen ja päiväkotien perusasiat on saatava kuntoon. Painettuja oppikirjoja on lisättävä, ja saimmekin budjettineuvotteluissa neuvoteltua siihen lisärahoitusta. Digitaaliselle oppimiselle on paikkansa, mutta usein opettajat joutuvat taistelemaan oppilaiden huomiosta älylaitteiden kanssa. Keskittymisen kannalta olisikin tärkeää, että oppitunneilla voidaan käyttää kirjoja”, Shawn Huff sanoo.
Huff on tuore Vihreiden varapuheenjohtaja ja yrittäjä sekä entinen koripallomaajoukkueen kapteeni ja valmentaa nykyisin koripallojunioreita.
”Olen saanut paljon viestejä siitä, että opettajien hallinnollinen ja oppituntien ulkopuolinen työ on lisääntynyt voimakkaasti. Pidän tärkeänä sitä, että opettajille taataan mahdollisuudet tehdä arvokasta työtään parhaalla mahdollisella tavalla”, painottaa Huff.
Samassa kokouksessa valittiin myös sijainen ryhmänjohtaja Amanda Pasaselle ajalle 1.12.2025–8.3.2026. Valtuustoryhmää johtaa tämän ajan Suvi Pulkkinen. Pulkkinen on ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja koulutukseltaan luokanopettaja.
”Lähdin politiikkaan puolustamaan koulutusta. Nyt olemme saaneet aikaan historialliset panostukset Helsingin kouluihin – mutta työ jatkuu. Haluan varmistaa, että kouluissa on rauha oppia ja päiväkodeissa pysyviä ammattilaisia” Pulkkinen sanoo.
Tulevan kevättalven aikana Helsingissä tulee päätöksentekoon merkittäviä hankkeita kuten esimerkiksi Satamatunnelin ja Stansvikin kaavat. Nämä teemat ovat repineet valtuustossa rivejä, ja Vihreät ovat asettuneet puolustamaan arvokasta luontoa ja vehreitä asuinalueita.
”Toimimme Vihreissä sen puolesta, että kasvavassa kaupungissa on jatkossakin tilaa lähiluonnolle, leikkipuistoille ja katupuille”, Pulkkinen linjaa.
Shawn Huff
Suvi Pulkkinen
