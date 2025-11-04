Shawn Huff kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarin sijaiseksi

5.11.2025 17:28:09 EET | Helsingin Vihreät ry | Tiedote

Jaa

Vihreät valitsivat kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarin perhevapaan sijaiseksi Shawn Huffin. Valtuustoryhmän puheenjohtajaa sijaistaa Suvi Pulkkinen.

Shawn Huff ja Suvi Pulkkinen
Shawn Huff ja Suvi Pulkkinen

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhanen on perhevapaalla 9.1.–4.10.2026. Helsingin Vihreiden valtuustoryhmä valitsi kokouksessaan 5.11.2025 Vanhasen sijaiseksi toisen kauden kaupunginvaltuutettu Shawn Huffin. Huff on tällä hetkellä kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen.

”Haluan jatkaa työtä, jota vihreän apulaispormestarin johdolla on saatu aikaan: koulujen ja päiväkotien perusasiat on saatava kuntoon. Painettuja oppikirjoja on lisättävä, ja saimmekin budjettineuvotteluissa neuvoteltua siihen lisärahoitusta. Digitaaliselle oppimiselle on paikkansa, mutta usein opettajat joutuvat taistelemaan oppilaiden huomiosta älylaitteiden kanssa. Keskittymisen kannalta olisikin tärkeää, että oppitunneilla voidaan käyttää kirjoja”, Shawn Huff sanoo.

Huff on tuore Vihreiden varapuheenjohtaja ja yrittäjä sekä entinen koripallomaajoukkueen kapteeni ja valmentaa nykyisin koripallojunioreita.

”Olen saanut paljon viestejä siitä, että opettajien hallinnollinen ja oppituntien ulkopuolinen työ on lisääntynyt voimakkaasti. Pidän tärkeänä sitä, että opettajille taataan mahdollisuudet tehdä arvokasta työtään parhaalla mahdollisella tavalla”, painottaa Huff.

Samassa kokouksessa valittiin myös sijainen ryhmänjohtaja Amanda Pasaselle ajalle 1.12.2025–8.3.2026. Valtuustoryhmää johtaa tämän ajan Suvi Pulkkinen. Pulkkinen on ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja koulutukseltaan luokanopettaja.

”Lähdin politiikkaan puolustamaan koulutusta. Nyt olemme saaneet aikaan historialliset panostukset Helsingin kouluihin – mutta työ jatkuu. Haluan varmistaa, että kouluissa on rauha oppia ja päiväkodeissa pysyviä ammattilaisia” Pulkkinen sanoo.

Tulevan kevättalven aikana Helsingissä tulee päätöksentekoon merkittäviä hankkeita kuten esimerkiksi Satamatunnelin ja Stansvikin kaavat. Nämä teemat ovat repineet valtuustossa rivejä, ja Vihreät ovat asettuneet puolustamaan arvokasta luontoa ja vehreitä asuinalueita.

”Toimimme Vihreissä sen puolesta, että kasvavassa kaupungissa on jatkossakin tilaa lähiluonnolle, leikkipuistoille ja katupuille”, Pulkkinen linjaa.

Avainsanat

vihreätkaupunkipolitiikkahelsinki

Yhteyshenkilöt

Shawn HuffVihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja

Puh:0443030529

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin Vihreät ry

Vihreät valitsee sijaiset apulaispormestari Reetta Vanhaselle ja ryhmänjohtaja Amanda Pasaselle 5.11.20254.11.2025 08:31:20 EET | Tiedote

Helsingin vihreä valtuustoryhmä valitsee perhevapaan sijaisen kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhaselle. Sijaisuuden kesto on 9.1.–4.10.2026. Valinta tehdään valtuustoryhmän kokouksessa keskiviikkona 5. marraskuuta 2025. Samassa kokouksessa valitaan sijainen myös valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasaselle, joka jää määräaikaiselle vapaalle 1.12.2025–8.3.2026. Henkilövalintojen tulokset julkistetaan kokouksen jälkeen vihreän valtuustoryhmän viestintäkanavissa.

Vihreät: Helsingin budjetissa vahvistetaan koulutuksen rahoitusta, lisätään oppikirjoja ja suojellaan luontoa30.10.2025 12:00:00 EET | Tiedote

Vihreät onnistuivat neuvottelemaan vuoden 2026 talousarvioon merkittävän lisärahoituksen koulutukseen. Painettuihin oppikirjoihin lisätään yhteensä 1,5 miljoonaa euroa, varhaiskasvatukseen 2,2 miljoonaa euroa ja ammatilliseen koulutukseen 3 miljoonaa euroa. Koulutuksen perusrahoituskin on aiempaa vahvempi, sillä koulutukseen ei kohdistu mekaanista tuottavuustavoitetta. Helsingin kaupunkistrategiassa päätettiin merkittävistä panostuksista peruskoulun vahvistamiseksi, ja ne näkyvät budjetissa: koulut saavat ensi vuonna rahoitusta 1.–2.-luokkalaisten ryhmäkokojen pienentämiseen ja äidinkielen tuntien lisäämiseen. Oppimisen tukea vahvistetaan noin 12 miljoonalla eurolla ja tarveperusteista rahoitusta kasvatetaan. “Olen kiertänyt paljon kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa ja nähnyt monet arjen haasteet. Teimme neuvotteluissa paljon työtä sen eteen, että helsinkiläisissä kouluissa olisi jatkossa enemmän painettuja oppikirjoja saatavilla. Kasvatamme oppikirjarahoitusta nyt yli 25 %:ll

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye